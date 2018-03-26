تجّار أوربيون: العراق يشتري 20 ألف طن من القمح الأمريكي والإسترالي

خلية الأزمة تناقش تخصيصات التموينية وتأمين خزين المواد الغذائية

بغداد – شيماء عادل

ناقشت اللجنة الفرعية لخلية الازمة في وزارة التجارة متابعة توفير التخصيصات المالية للبطاقة التموينية وتأمين خزين استراتيجي من المواد الغذائية.

وقال مدير عام دائرة التخطيط والمتابعة ورئيسة اللجنة ابتهال هاشم صابط في بيان تلقته (الزمان) أمس ان( اللجنة استضافت وكيل الوزارة للشؤون الاقتصادية هيثم الخشالي للاطلاع على عمل اللجنة في المرحلة المقبلة بالاضافة الى مناقشة المواضيع المطروحة على جدول اعمال اللجنة ومنها التخصيصات المالية لمفردات البطاقة التموينية واليات التعاقد وخطة الادارة المالية لوضع الحلول المناسبة والمعالجات لتوفير السيلوية المالية التي تحتاجها الوزارة لتغطية متطلبات المفردات الغذائية).

حصة تموينية

واضافت (كما تم مناقشة اهمية توفير خزين استتراتيجي مناسب لضمان استمرار تجهيز المواطنين بالحصة التموينية ولمعالجة حالات الطوارى التي تتعرضلها البلاد في كل الظروف).

واوضحت صابط انه ( تم كذلك مناقشة التقريرالاسبوعي والتراكمي عن موقف تجهيز مفردات البطاقة التموينية من السكر والزيت والطحين وانسيابية توزيع المواد بين المواطنين في المناطق المحررة ومخيمات النازحين بمفردات البطاقة التموينية في محافظتي نينوى والانبار بالاضافة الى التاكيد على تأهيل البنايات المتضررة وبناء المخازن والمنشات الحديثة خلال المرحلة المقبلة في المناطق المحررة).

مشددة على (ضرورة متابعة الاجراءات الامنية لضمان دخول الشاحنات المحملة بالمواد الغذائية الى تلك المناطق وانجاز التدقيق الامني لموظفي شركات الوزارة واستحصال الموافقات باجراءات صرف رواتبهم ).

اموال الشركة

على صعيد اخر نفت الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية التابعة للوزارة تصريحات النائب عالية نصيف بشأن ذهاب أموال الشركة الفيتنامية العراقيــة لزراعة الشاي الى جيوب المسؤولين في الوزارة.

وقال بيان ثان تلقته (الزمان) امس ان (تأسيس الشركة جاء استناداً للقوانين العراقية وموافقة مجلس الدولة ومجلس التخطيـط وبعد مخاطبات استغـرقت أكثر من عام ونشر تأسيس هذه الشركة في مجلة التجارة العراقية العدد الثاني لعام 2004 ولم يكن ذلك سـراً لأنه جرى بعلم ومعرفة الحكومة المسؤولة وهي تدار من قبل مجلس أدارة مشترك يمثل الجانبين العراقي والفيتنامي وأن أعمالها خاضعة لتدقيق ديوان الرقابة المالية سنوياً باعتبـارها استثماراً خارجيــــاً).

وأشار البيان الى ان (تأسيس الشركة جاء نتيجة ترتب أموال للعراق بذمة فيتنــام عن تجهيزها بالنفط خلال فترة النظام السابق وقد سددت فيتنام جزءا من هذه المديونية عن طريق تصدير العمالة وبعض المنتجات الزراعية البسيطة في حينه وخلال مدة الحصار الاقتصادي الذي فرضته الامم المتحدة على العراق قامت فيتنام بتسديد بعض المديونية من خلال تجهيز كميات من الشاي والرز ومنتجات أخرى وبعد توجه فيتنام الى الاستثمار الخارجي نتيجة الانفتاح الاقتصادي على العالم تم طرح ملفات الاستثمار لمشاريع وشركات حكومية كان من ضمنها مشروع انشاء الشركة العراقية ـ الفيتنامية المشتركة لزراعة وانتاج الشاي وتصديره كمشروع استثماري خارجي بغيـة المحافظة على الاموال العراقية التي بذمة فيتنام وتجنب التعرض (الى طلب أطفــاء تلك الديـــون أسوةً ببقيـة الدول الاوربيــة التي اتخـذت هذه الخطــوة) وتم استحصـال موافقــة الجهات الرسميــة العراقيــة وحصلت دراسة مستفيضة من الامانة العامة لمجلس الوزراء بعد أن قدمت دراسة من قبل وزارت التجارة والمالية والزراعة والبنك المركزي العراقي ونوقش في مجلس الدولــة من حيث الجدوى الاقتصادية وعوائد المشروع وتقــرر حينهــا تسجيـل الشركـة رسمياً باســم فوداتــي وفقــاً لقانــون الاستثمــار الفيتنامــي بتاريـخ 7/1/1999 والموافقة على تسجيل كيان الشركة التي تمثل كيان مستقل خاضع للقانون الفيتنامي لتطوير انتاجية مزارع الشاي وبمساحة 388/1119 هكتاراً وزراعة مساحات إضافيــة بأنواع جيدة من الشاي وتحديث ثلاث مصانع قائمة وتصدير 95بالمئة من الانتاج الى الاســواق العراقيـة والعالميــة), وشدد البيان على أن (مجلس أدارة الشركة العراقية ـ الفيتنامية حقق إنجــازات مهمة خلال العاميـن الاخيريـن من خلال تحقيق أرباح ومكاسب فضلاً عن تجديد المعامل والمصانع الخاصة بالمزرعة وأن معظم أعمال هـذا المجلس تجري بشفافية من خلال مراقبة ومتابعة ديوان الرقابة المالية الاتحادي وتدقيـق الاجهزة الرقابية في الوزارة الممثلـة أصلاً في عضويــة مجلس الادارة المشتــرك).

وكان تجار أوروبيون قد اعلنوا عن إن الشركة العامة لتجارة الحبوب أشترت نحو 100 ألف طن من القمح الصلد في مناقصة أُغلقت الأسبوع الماضي ويأتي نحو 50 ألف طن من الكمية من الولايات المتحدة و50 ألف طن من استراليا. وقالوا في بيان امس ان ( سعر القمح الأمريكي بلغ 332.17 دولارا للطن شاملا تكاليف الشحن دون التفريغ والاسترالي 309.95 دولارا للطن وشاركت أربع شركات لتجارة الحبوب في المناقصة وهو عدد متواضع مقارنة مع الأعوام السابقة).

واوضح التجار ان (الوزارة واجهت صعوبات في استيراد الحبوب خلال العام المنصرم بعد أن بدأت العمل بشروط جديدة للسداد والجودة أثنت التجار عن مناقصاتها العالمية وان الكميات في المناقصات العراقية اسمية وكثيرا ما يشتري البلد أكثر من المنصوص عليه في المناقصة وكان العراق يطلب 50 ألف طن في المناقصة الأخيرة).