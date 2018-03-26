وسائل الإعلام ومناداة المرشحين – طارق حرب

لم يبق الا اسبوعين على موعد بدء الدعاية الانتخابية وشهر ونصف على موعد الانتخابات ونحن نشاهد حملة دعائية انتخابيه لم نشاهدها في انتخابات الجمعيه الوطنية والانتخابات الثلاثه البرلمانية بشكل يفوق التصور بحيث ظهر المال الانتخابي بشكل واضح واذا كان قانون انتخابات مجلس النواب رقم 45 لسنة 2013 المعدل واذا كان تعاطي المرشحين للدعايه الانتخابية يجعلهم في دائرة المسؤولية القانونية سواء اكانت الدعاية الانتخابية في مواقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك وغيرها وسواء اكانت الدعايه الانتخابية عن طريق تعليق اللافتات والصور والكتابة او التجمعات العشائرية او الزيارات واللقاءات وغير ذلك من صور واشكال الدعاية الانتخابية ولكن المؤلم والذي لا نجد له تفسيرا ان جميع وسائل الاعلام وخاصة الفضائيات تؤكد على الابتعاد عن الدعاية الانتخابية وتشنع على بعض المرشحين او تنسب لهم ما لا يمكن ذكره من الفاظ واوصاف تدخل في باب السباب والقذف والتشهير او على الاقل على الاساءة لكن هذه الفضائيات من جانب آخر تجنح الى الدعاية الانتخابية سواء اكانت عالمة بما تقدم عليه او غير عارفة بما تقدمه اذ ان برامج الفضائيات لا تخلوا اطلاقا من المرشحين كضيوف في البرامج التي تقدمها ولايقف الامر عند وجود ضيف مرشح وانما ينادى في البرنامج بالمرشح ولا ينادى بصفته كاستاذ او عضو مجلس النواب اوالمحامي او اية صفة اخرى من غير صفة مرشح اذ ان اطلاق اسم مرشح على الضيف يعني دعاية انتخابية غير مشروعه مع سبق الاصرار على هذه الدعاية التي يرفضها القانون ثم لماذا تصر بعض الفضائيات على استضافة المرشحين في البرامج وهل يعني ذلك ان البلاد خلت من الضيوف الاخرين اذ ما أكثر الضيوف.

فالافضل لكل الفضائيات تجنب حضور المرشحين كضيوف بالبرامج والاسوأ من ذلك ان بعض المرشحين من اعضاء البرلمان لم نشاهدهم طيلة السنوات الماضية وهم الان حريصون على الظهور في البرامج للحصول على دعاية انتخابية غير مباشرة لكن ذلك لا يشمل ظـــــــــهورهم في النشرات والبـــــــرامج الاخرى والافلام بحكم الوظيفة او الواجب او العلاقـــــة المباشرة مع الحدث او الواقعة.

فهذه مسألة مقبولة ولكن غير المقبول البرامج والمناداة بصفة المرشح ولا نعتقد ان وراء ذلك فساد اعلامي في مقابلة الفساد الاخر اذ من غير المقبول ان فضائية خصصت لفلان المرشح لوحده برنامجا من ساعة كاملة قبل يومين ببرنامج استحدث لهذا المرشح وعلى مفوضية الانتخابات مراقبة ذلك واصدار بيان حول الالتزام بقواعد قانون الانتخابات والدعايه الانتخابية ومبادئ الاعلام المطلوبة فلا نخرج عن هذه القواعد والاحكام لأي سبب خاصة الفضائيات غير الحزبية والتي تكرر انها على الحياد .