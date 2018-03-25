تململ في أربيل والاعتصامات تعم السليمانية على نقص الرواتب

وعود جديدة للحل واقليم كردستان يلقي اللوم على حكومة بغداد

اربيل‭ – ‬السليمانية‭- ‬الزمان‭ ‬

نصب‭ ‬المتظاهرون‭ ‬في‭ ‬السليمانية‭ ‬الاحد،‭ ‬خيام‭ ‬الاعتصام‭ ‬امام‭ ‬مبنى‭ ‬المحكمة،‭ ‬فيما‭ ‬تظاهر‭ ‬للمرة‭ ‬الاولى‭ ‬المئات‭ ‬في‭ ‬اربيل‭ ‬احتجاجا‭ ‬على‭ ‬نظام‭ ‬الادخار‭ ‬في‭ ‬الرواتب‭ .‬

و‭ ‬قال‭ ‬اهالي‭ ‬انهتعرض‭ ‬المتظاهرون‭ ‬في‭ ‬اربيل‭ ‬للاعتداء‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬القوات‭ ‬الامنية،‭ ‬وان‭ ‬اصابات‭ ‬وقعت‭ ‬في‭ ‬صفوف‭ ‬المواطنين‭ ‬وبعض‭ ‬الصحفيين‭ ‬الذين‭ ‬قاموا‭ ‬بتغطية‭ ‬التظاهرة‭. ‬ونصب‭ ‬المتظاهرون‭ ‬خيم‭ ‬الاعتصام‭ ‬امام‭ ‬محكمة‭ ‬السليمانية‭ ‬تنديدا‭ ‬بنظام‭ ‬الادخار‭ ‬الحكومي‭ ‬للرواتب،‭ ‬مؤكدين‭ ‬استمرار‭ ‬تظاهراتهم‭ ‬لحين‭ ‬تحقيق‭ ‬مطالبهم‭ ‬المشروع‭. ‬أعلنت‭ ‬حكومة‭ ‬اقليم‭ ‬كردستان،‭ ‬الأحد،‭ ‬أنها‭ ‬مستعدة‭ ‬لـ»إعادة‭ ‬النظر‮»‬‭ ‬بقرار‭ ‬ادخار‭ ‬الرواتب‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬‮«‬استمرار‮»‬‭ ‬بغداد‭ ‬بصرف‭ ‬٣١٧‭ ‬مليار‭ ‬دينار‭ ‬شهريا‭ ‬للإقليم،‭ ‬فيما‭ ‬بينت‭ ‬أنها‭ ‬سيتم‭ ‬‮«‬إعداد‭ ‬جدول‭ ‬للرواتب‮»‬‭ ‬خلال‭ ‬الأيام‭ ‬المقبلة‭ ‬وفق‭ ‬الموارد‭ ‬المالية‭ ‬المتاحة‭.‬

وقالت‭ ‬رئاسة‭ ‬حكومة‭ ‬الإقليم‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬صحفي‭ ‬تلقت‭ ‬الزمان‭ ‬نسخة‭ ‬منه،‭ ‬أن‭ ‬‮«‬رئيس‭ ‬حكومة‭ ‬اقليم‭ ‬كردستان‭ ‬ونائبه‭ ‬اجتمعا‭ ‬مع‭ ‬وزراء‭ ‬الصحة‭ ‬والتربية‭ ‬والوزارات‭ ‬المعنية،‭ ‬وبحث‭ ‬الإجتماع‭ ‬مسألة‭ ‬رواتب‭ ‬الموظفين‭ ‬في‭ ‬إقليم‭ ‬كردستان‮»‬‭.‬

وأضافت‭ ‬الرئاسة،‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الإجتماع‭ ‬قرر‭ ‬بأنه‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬استمرار‭ ‬بغداد‭ ‬بصرف‭ ‬٣١٧‭ ‬مليار‭ ‬و٥٤٠‭ ‬مليون‭ ‬و٤٦٥‭ ‬الف‭ ‬دينار‭ ‬شهريا‭ ‬للاقليم،‭ ‬واضافة‭ ‬موارد‭ ‬مبيعات‭ ‬النفط‭ ‬والواردات‭ ‬الداخلية،‭ ‬فبامكان‭ ‬حكومة‭ ‬الاقليم‭ ‬اعادة‭ ‬النظر‭ ‬في‭ ‬قرار‭ ‬ادخار‭ ‬الرواتب‭ ‬بشكل‭ ‬يخدم‭ ‬مصلحة‭ ‬موظفي‭ ‬الاقليم‮»‬،‭ ‬مشيرة‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬تم‭ ‬تكليف‭ ‬وزارة‭ ‬المالية‭ ‬بإعداد‭ ‬جدول‭ ‬للرواتب‭ ‬خلال‭ ‬الأيام‭ ‬المقبلة‭ ‬وفق‭ ‬الموارد‭ ‬المالية‭ ‬المتاحة‮»‬‭. ‬وبينت‭ ‬الرئاسة،‭ ‬أن‭ ‬‮«‬حكومة‭ ‬الاقليم‭ ‬ستكشف‭ ‬خلال‭ ‬الأيام‭ ‬المقبلة‭ ‬عن‭ ‬وارداتها‭ ‬الداخلية‭ ‬وموارد‭ ‬النفط‭ ‬والمساعدات‭ ‬الامريكية‭ ‬وكيفية‭ ‬صرفها‮»‬‭. ‬واتسعت،‭ ‬اليوم‭ ‬الاحد،‭ ‬رقعة‭ ‬مظاهرات‭ ‬وإحتجاجات‭ ‬المعلمين‭ ‬والموظفين‭ ‬لتشمل‭ ‬عموم‭ ‬محافظات‭ ‬إقليم‭ ‬كردستان‭ ‬للمطالبة‭ ‬بصرف‭ ‬رواتبهم‭ ‬كاملة‭ ‬وسط‭ ‬تهديدات‭ ‬بالاستمرار‭ ‬في‭ ‬الاحتجاجات‭ ‬لحين‭ ‬الاستجابة‭ ‬لمطالبهم‭. ‬وأعلنت‭ ‬رئاسة‭ ‬مجلس‭ ‬وزراء‭ ‬اقليم‭ ‬كردستان،‭ ‬الاسبوع‭ ‬الماضي،‭ ‬أن‭ ‬وزارة‭ ‬مالية‭ ‬الاقليم‭ ‬لن‭ ‬تستطيع‭ ‬دفع‭ ‬رواتب‭ ‬جميع‭ ‬موظفي‭ ‬كردستان‭ ‬من‭ ‬التخصيصات‭ ‬المنصوص‭ ‬عليها‭ ‬في‭ ‬الموازنة‭ ‬الاتحادية‭ ‬العراقية‭ ‬للعام‭ ‬2018،‭ ‬لافتة‭ ‬الى‭ ‬أن‭ ‬وزارة‭ ‬المالية‭ ‬وجدت‭ ‬نفسها‭ ‬مضطرة‭ ‬إلى‭ ‬ضم‭ ‬المبلغ‭ ‬المذكور‭ ‬في‭ ‬كتاب‭ ‬البنك‭ ‬المركزي‭ ‬العراقي‭ ‬إلى‭ ‬عائدات‭ ‬نفط‭ ‬إقليم‭ ‬كوردستان‭ ‬لدفع‭ ‬رواتب‭ ‬شهر‭ ‬تشرين‭ ‬الثاني‭ ‬2017‭ ‬لموظفي‭ ‬الإقليم‭ ‬حسب‭ ‬نظام‭ ‬الادخار‭.‬