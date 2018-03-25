تململ في أربيل والاعتصامات تعم السليمانية على نقص الرواتب

وعود جديدة للحل واقليم كردستان يلقي اللوم على حكومة بغداد
اربيل – السليمانية- الزمان
نصب المتظاهرون في السليمانية الاحد، خيام الاعتصام امام مبنى المحكمة، فيما تظاهر للمرة الاولى المئات في اربيل احتجاجا على نظام الادخار في الرواتب .
و قال اهالي انهتعرض المتظاهرون في اربيل للاعتداء من قبل القوات الامنية، وان اصابات وقعت في صفوف المواطنين وبعض الصحفيين الذين قاموا بتغطية التظاهرة. ونصب المتظاهرون خيم الاعتصام امام محكمة السليمانية تنديدا بنظام الادخار الحكومي للرواتب، مؤكدين استمرار تظاهراتهم لحين تحقيق مطالبهم المشروع. أعلنت حكومة اقليم كردستان، الأحد، أنها مستعدة لـ»إعادة النظر» بقرار ادخار الرواتب في حال «استمرار» بغداد بصرف ٣١٧ مليار دينار شهريا للإقليم، فيما بينت أنها سيتم «إعداد جدول للرواتب» خلال الأيام المقبلة وفق الموارد المالية المتاحة.
وقالت رئاسة حكومة الإقليم في بيان صحفي تلقت الزمان نسخة منه، أن «رئيس حكومة اقليم كردستان ونائبه اجتمعا مع وزراء الصحة والتربية والوزارات المعنية، وبحث الإجتماع مسألة رواتب الموظفين في إقليم كردستان».
وأضافت الرئاسة، أن «الإجتماع قرر بأنه في حال استمرار بغداد بصرف ٣١٧ مليار و٥٤٠ مليون و٤٦٥ الف دينار شهريا للاقليم، واضافة موارد مبيعات النفط والواردات الداخلية، فبامكان حكومة الاقليم اعادة النظر في قرار ادخار الرواتب بشكل يخدم مصلحة موظفي الاقليم»، مشيرة إلى أنه «تم تكليف وزارة المالية بإعداد جدول للرواتب خلال الأيام المقبلة وفق الموارد المالية المتاحة». وبينت الرئاسة، أن «حكومة الاقليم ستكشف خلال الأيام المقبلة عن وارداتها الداخلية وموارد النفط والمساعدات الامريكية وكيفية صرفها». واتسعت، اليوم الاحد، رقعة مظاهرات وإحتجاجات المعلمين والموظفين لتشمل عموم محافظات إقليم كردستان للمطالبة بصرف رواتبهم كاملة وسط تهديدات بالاستمرار في الاحتجاجات لحين الاستجابة لمطالبهم. وأعلنت رئاسة مجلس وزراء اقليم كردستان، الاسبوع الماضي، أن وزارة مالية الاقليم لن تستطيع دفع رواتب جميع موظفي كردستان من التخصيصات المنصوص عليها في الموازنة الاتحادية العراقية للعام 2018، لافتة الى أن وزارة المالية وجدت نفسها مضطرة إلى ضم المبلغ المذكور في كتاب البنك المركزي العراقي إلى عائدات نفط إقليم كوردستان لدفع رواتب شهر تشرين الثاني 2017 لموظفي الإقليم حسب نظام الادخار.