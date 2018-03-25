صراع نساء بين الاخوان والسلفيين حول الانتخابات في مصر

القاهرة – مصطفى عمارة
فى الوقت الذي أعلنت فيه وزارة الداخلية المصرية حالة الاستنفار القصوى لحماية اللجان الانتخابية تفجر خلاف حاد بين نساء الاخوان والسلفيين على دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفي هذا الاطار حشدت الدعوى السلفية نساءها طمعاً فى مكاسب سياسية واستمرار حزب النور الذراع السياسي للدعوة السلفية فى الساحة السياسية في ظل الحرب الذي تتعرض لها الدعوة السلفية من العديد من التيارات السياسية لإلغاء اي وجود للاحزاب ذات التوجه الديني ، وعلى رأسها حزب النور بدعوى مخالفة ذلك للدستور.
وكشف مصدر بالدعوة السلفية انها اقامت معسكرات لنسائها لتدريب العضوات على حشد الاصوات خلال الانتخابات ،كما اقيمت ورش عمل مصغرة فى مقرات الحزب تم خلالها عقد لقاءات بين العضوات وقادة الدعوة السلفية، وعلى راسها د/ ياسر برهامى نائب رئيس الدعوة السلفية تم خلالها تدريب العضوات على القاء الخطاب السياسي المغلف بالطابع الديني لاقناع الناخبين على التصويت فى الانتخابات . وكشف اسلام الكتاتني القيادي المنشق عن جماعة الاخوان المسلمين فى تصريحات خاص لمراسل -الزمان- ان التنظيم النسائي التابع للتنظيم الدولي لمكتب الارشاد تلقى تعليمات صدرت من قيادات التنظيم الدولى للاخوان الى سيدات الجماعة بالتحرك لاقناع السيدات المقربات لهن بمقاطعة الانتخابات .
فى السياق ذاته رأى الباحث فى شئون الجماعات الاسلامية سامح عيد انّ الامور بين الرئيس السيسي والسلفيين خلال فترة الرئاسة المقبلة سوف تكون متوازنة وربما سيتم استخدامهم فى عقد بعض التسويات خاصة انَّ اداء حزب النور داخل للبرلمان يشير بقوة الى انهم يدعمون السلطة وليسوا ضدها ،وبمعنى أدق انّ الرئيس لا يرغب فى الظهور بمظهر الشخص الذى يقصي الاحزاب الدينية من العمل السياسى ،وبالتالى فانه من المتوقع وجودهم بشكل اكبر خلال الفترة المقبلة حيث عقدوا عشرات المؤتمرات لدعم الرئيس . فيما كشف ثروت الحزباوى القيادي المنشق عن جماعة الاخوان المسلمين فى تصريحات للزمان عن قيام الاخوان بتجميع بطاقات الرقم القومي فى محافظات الصعيد لمنعهم من التصويت فى الانتخابات مقابل الف جنيه للشخص . و اكد مصدر بحزب النور أنّ الدعوة السلفية تخطط للفوز بعدد اكبر من المقاعد فى انتخابات المحليات المقبلة وإنّ هناك لجاناً تعمل داخل أمانات الحزب بالمحافظات لتحقيق هذا الهدف بل إنّ هناك تطلعات للمشاركة فى الحكومة القادمة فى اقرب تعديل وزاري .