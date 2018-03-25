صراع نساء بين الاخوان والسلفيين حول الانتخابات في مصر

القاهرة‭ – ‬مصطفى‭ ‬عمارة

فى‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬أعلنت‭ ‬فيه‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬المصرية‭ ‬حالة‭ ‬الاستنفار‭ ‬القصوى‭ ‬لحماية‭ ‬اللجان‭ ‬الانتخابية‭ ‬تفجر‭ ‬خلاف‭ ‬حاد‭ ‬بين‭ ‬نساء‭ ‬الاخوان‭ ‬والسلفيين‭ ‬على‭ ‬دعم‭ ‬الرئيس‭ ‬عبد‭ ‬الفتاح‭ ‬السيسي،‭ ‬وفي‭ ‬هذا‭ ‬الاطار‭ ‬حشدت‭ ‬الدعوى‭ ‬السلفية‭ ‬نساءها‭ ‬طمعاً‭ ‬فى‭ ‬مكاسب‭ ‬سياسية‭ ‬واستمرار‭ ‬حزب‭ ‬النور‭ ‬الذراع‭ ‬السياسي‭ ‬للدعوة‭ ‬السلفية‭ ‬فى‭ ‬الساحة‭ ‬السياسية‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬الحرب‭ ‬الذي‭ ‬تتعرض‭ ‬لها‭ ‬الدعوة‭ ‬السلفية‭ ‬من‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬التيارات‭ ‬السياسية‭ ‬لإلغاء‭ ‬اي‭ ‬وجود‭ ‬للاحزاب‭ ‬ذات‭ ‬التوجه‭ ‬الديني‭ ‬،‭ ‬وعلى‭ ‬رأسها‭ ‬حزب‭ ‬النور‭ ‬بدعوى‭ ‬مخالفة‭ ‬ذلك‭ ‬للدستور‭.‬

وكشف‭ ‬مصدر‭ ‬بالدعوة‭ ‬السلفية‭ ‬انها‭ ‬اقامت‭ ‬معسكرات‭ ‬لنسائها‭ ‬لتدريب‭ ‬العضوات‭ ‬على‭ ‬حشد‭ ‬الاصوات‭ ‬خلال‭ ‬الانتخابات‭ ‬،كما‭ ‬اقيمت‭ ‬ورش‭ ‬عمل‭ ‬مصغرة‭ ‬فى‭ ‬مقرات‭ ‬الحزب‭ ‬تم‭ ‬خلالها‭ ‬عقد‭ ‬لقاءات‭ ‬بين‭ ‬العضوات‭ ‬وقادة‭ ‬الدعوة‭ ‬السلفية،‭ ‬وعلى‭ ‬راسها‭ ‬د‭/ ‬ياسر‭ ‬برهامى‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬الدعوة‭ ‬السلفية‭ ‬تم‭ ‬خلالها‭ ‬تدريب‭ ‬العضوات‭ ‬على‭ ‬القاء‭ ‬الخطاب‭ ‬السياسي‭ ‬المغلف‭ ‬بالطابع‭ ‬الديني‭ ‬لاقناع‭ ‬الناخبين‭ ‬على‭ ‬التصويت‭ ‬فى‭ ‬الانتخابات‭ . ‬وكشف‭ ‬اسلام‭ ‬الكتاتني‭ ‬القيادي‭ ‬المنشق‭ ‬عن‭ ‬جماعة‭ ‬الاخوان‭ ‬المسلمين‭ ‬فى‭ ‬تصريحات‭ ‬خاص‭ ‬لمراسل‭ -‬الزمان‭- ‬ان‭ ‬التنظيم‭ ‬النسائي‭ ‬التابع‭ ‬للتنظيم‭ ‬الدولي‭ ‬لمكتب‭ ‬الارشاد‭ ‬تلقى‭ ‬تعليمات‭ ‬صدرت‭ ‬من‭ ‬قيادات‭ ‬التنظيم‭ ‬الدولى‭ ‬للاخوان‭ ‬الى‭ ‬سيدات‭ ‬الجماعة‭ ‬بالتحرك‭ ‬لاقناع‭ ‬السيدات‭ ‬المقربات‭ ‬لهن‭ ‬بمقاطعة‭ ‬الانتخابات‭ .‬

فى‭ ‬السياق‭ ‬ذاته‭ ‬رأى‭ ‬الباحث‭ ‬فى‭ ‬شئون‭ ‬الجماعات‭ ‬الاسلامية‭ ‬سامح‭ ‬عيد‭ ‬انّ‭ ‬الامور‭ ‬بين‭ ‬الرئيس‭ ‬السيسي‭ ‬والسلفيين‭ ‬خلال‭ ‬فترة‭ ‬الرئاسة‭ ‬المقبلة‭ ‬سوف‭ ‬تكون‭ ‬متوازنة‭ ‬وربما‭ ‬سيتم‭ ‬استخدامهم‭ ‬فى‭ ‬عقد‭ ‬بعض‭ ‬التسويات‭ ‬خاصة‭ ‬انَّ‭ ‬اداء‭ ‬حزب‭ ‬النور‭ ‬داخل‭ ‬للبرلمان‭ ‬يشير‭ ‬بقوة‭ ‬الى‭ ‬انهم‭ ‬يدعمون‭ ‬السلطة‭ ‬وليسوا‭ ‬ضدها‭ ‬،وبمعنى‭ ‬أدق‭ ‬انّ‭ ‬الرئيس‭ ‬لا‭ ‬يرغب‭ ‬فى‭ ‬الظهور‭ ‬بمظهر‭ ‬الشخص‭ ‬الذى‭ ‬يقصي‭ ‬الاحزاب‭ ‬الدينية‭ ‬من‭ ‬العمل‭ ‬السياسى‭ ‬،وبالتالى‭ ‬فانه‭ ‬من‭ ‬المتوقع‭ ‬وجودهم‭ ‬بشكل‭ ‬اكبر‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬المقبلة‭ ‬حيث‭ ‬عقدوا‭ ‬عشرات‭ ‬المؤتمرات‭ ‬لدعم‭ ‬الرئيس‭ . ‬فيما‭ ‬كشف‭ ‬ثروت‭ ‬الحزباوى‭ ‬القيادي‭ ‬المنشق‭ ‬عن‭ ‬جماعة‭ ‬الاخوان‭ ‬المسلمين‭ ‬فى‭ ‬تصريحات‭ ‬للزمان‭ ‬عن‭ ‬قيام‭ ‬الاخوان‭ ‬بتجميع‭ ‬بطاقات‭ ‬الرقم‭ ‬القومي‭ ‬فى‭ ‬محافظات‭ ‬الصعيد‭ ‬لمنعهم‭ ‬من‭ ‬التصويت‭ ‬فى‭ ‬الانتخابات‭ ‬مقابل‭ ‬الف‭ ‬جنيه‭ ‬للشخص‭ . ‬و‭ ‬اكد‭ ‬مصدر‭ ‬بحزب‭ ‬النور‭ ‬أنّ‭ ‬الدعوة‭ ‬السلفية‭ ‬تخطط‭ ‬للفوز‭ ‬بعدد‭ ‬اكبر‭ ‬من‭ ‬المقاعد‭ ‬فى‭ ‬انتخابات‭ ‬المحليات‭ ‬المقبلة‭ ‬وإنّ‭ ‬هناك‭ ‬لجاناً‭ ‬تعمل‭ ‬داخل‭ ‬أمانات‭ ‬الحزب‭ ‬بالمحافظات‭ ‬لتحقيق‭ ‬هذا‭ ‬الهدف‭ ‬بل‭ ‬إنّ‭ ‬هناك‭ ‬تطلعات‭ ‬للمشاركة‭ ‬فى‭ ‬الحكومة‭ ‬القادمة‭ ‬فى‭ ‬اقرب‭ ‬تعديل‭ ‬وزاري‭ .‬