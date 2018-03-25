مصدر أمني لـ الزمان:داعش يتسلل الى المحافظات بعد حصاره في سيناء

القاهرة- الزمان: فى الوقت الذى تواصل فيه نيابة أمن الدولة العليا التحقيق فى حادث تفجير الاسكندرية والذي استهدف مدير امن الاسكندرية ،اكد مصدر أمني فى تصريحات خاصة ل- الزمان – انّ الاجهزة الامنية تتوقع ان تنتقل موجة الارهاب من سيناء الى المحافظات بعد تضييق الخناق على الجماعات الارهابية فى سيناء ،وأضاف المصدر انّ اجهزة الاستطلاع والمخابرات حصلت على معلومات عن وجود تجمعات للارهابيين على الحدود الليبية بهدف التسلل الى داخل البلاد لتنفيذ عمليات ارهابية وانّ هناك تنسيقاً مع الجانب الليبى للتصدي لهذا المخطط . فيما أكد اللواء فاروق المقرصي الخبير الامني فى تصريحات للزمان انّ استهداف مدير أمن الاسكندرية يهدف الى توصيل رسالة سلبية للمواطنين بأنّ حياتهم فى خطر فى حالة نزولهم للتصويت فى الانتخابات .