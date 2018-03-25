مصدر أمني لـ الزمان:داعش يتسلل الى المحافظات بعد حصاره في سيناء

القاهرة‭- ‬الزمان‭: ‬فى‭ ‬الوقت‭ ‬الذى‭ ‬تواصل‭ ‬فيه‭ ‬نيابة‭ ‬أمن‭ ‬الدولة‭ ‬العليا‭ ‬التحقيق‭ ‬فى‭ ‬حادث‭ ‬تفجير‭ ‬الاسكندرية‭ ‬والذي‭ ‬استهدف‭ ‬مدير‭ ‬امن‭ ‬الاسكندرية‭ ‬،اكد‭ ‬مصدر‭ ‬أمني‭ ‬فى‭ ‬تصريحات‭ ‬خاصة‭ ‬ل‭- ‬الزمان‭ – ‬انّ‭ ‬الاجهزة‭ ‬الامنية‭ ‬تتوقع‭ ‬ان‭ ‬تنتقل‭ ‬موجة‭ ‬الارهاب‭ ‬من‭ ‬سيناء‭ ‬الى‭ ‬المحافظات‭ ‬بعد‭ ‬تضييق‭ ‬الخناق‭ ‬على‭ ‬الجماعات‭ ‬الارهابية‭ ‬فى‭ ‬سيناء‭ ‬،وأضاف‭ ‬المصدر‭ ‬انّ‭ ‬اجهزة‭ ‬الاستطلاع‭ ‬والمخابرات‭ ‬حصلت‭ ‬على‭ ‬معلومات‭ ‬عن‭ ‬وجود‭ ‬تجمعات‭ ‬للارهابيين‭ ‬على‭ ‬الحدود‭ ‬الليبية‭ ‬بهدف‭ ‬التسلل‭ ‬الى‭ ‬داخل‭ ‬البلاد‭ ‬لتنفيذ‭ ‬عمليات‭ ‬ارهابية‭ ‬وانّ‭ ‬هناك‭ ‬تنسيقاً‭ ‬مع‭ ‬الجانب‭ ‬الليبى‭ ‬للتصدي‭ ‬لهذا‭ ‬المخطط‭ . ‬فيما‭ ‬أكد‭ ‬اللواء‭ ‬فاروق‭ ‬المقرصي‭ ‬الخبير‭ ‬الامني‭ ‬فى‭ ‬تصريحات‭ ‬للزمان‭ ‬انّ‭ ‬استهداف‭ ‬مدير‭ ‬أمن‭ ‬الاسكندرية‭ ‬يهدف‭ ‬الى‭ ‬توصيل‭ ‬رسالة‭ ‬سلبية‭ ‬للمواطنين‭ ‬بأنّ‭ ‬حياتهم‭ ‬فى‭ ‬خطر‭ ‬فى‭ ‬حالة‭ ‬نزولهم‭ ‬للتصويت‭ ‬فى‭ ‬الانتخابات‭ .‬