طائرات حربية اسرائيلية تقصف موقعاً لحماس وكتائب القسام تناور بثلاثين ألفاً في غزة

غزة‭- ‬الزمان‭ ‬

اعلن‭ ‬الجيش‭ ‬الاسرائيلي‭ ‬ومصدر‭ ‬امني‭ ‬فلسطيني‭ ‬الاحد‭ ‬ان‭ ‬طائراته‭ ‬قصفت‭ ‬موقعا‭ ‬في‭ ‬مجمع‭ ‬عسكري‭ ‬لحركة‭ ‬حماس‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬ليل‭ ‬السبت‭ ‬الاحد‭ ‬بعدما‭ ‬قام‭ ‬فلسطينيون‭ ‬بهجوم‭ ‬عبر‭ ‬الحدود‭ ‬على‭ ‬جنوب‭ ‬اسرائيل‭.‬

وقال‭ ‬الجيش‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬باللغة‭ ‬الانكليزية‭ ‬ان‭ ‬‮«‬طائرات‭ ‬سلاح‭ ‬الجو‭ ‬الاسرائيلي‭ ‬قصفت‭ ‬هدفا‭ ‬ارهابيا‭ ‬في‭ ‬مجمع‭ ‬عسكري‭ ‬لمنظمة‭ ‬حماس‭ ‬الارهابية‭ ‬في‭ ‬رفح‭ ‬بجنوب‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‮»‬‭.‬

واكد‭ ‬مصدر‭ ‬امني‭ ‬فلسطيني‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬ان‭ ‬طائرة‭ ‬حربية‭ ‬اسرائيلية‭ ‬من‭ ‬طراز‭ ‬‮«‬اف‭-‬16‮»‬‭ ‬اطلقت‭ ‬فجر‭ ‬السبت‭ ‬اربعة‭ ‬صواريخ‭ ‬على‭ ‬موقع‭ ‬لكتائب‭ ‬عز‭ ‬الدين‭ ‬القسام‭ ‬الجناح‭ ‬العسكري‭ ‬لحماس‭ ‬في‭ ‬غرب‭ ‬رفح،‭ ‬موضحا‭ ‬ان‭ ‬القصف‭ ‬‮«‬أسفر‭ ‬عن‭ ‬أضرار‭ ‬كبيرة‭ ‬في‭ ‬الموقع‭ ‬لكن‭ ‬لَم‭ ‬تسجل‭ ‬اَي‭ ‬إصابات‮»‬‭.‬وذكرت‭ ‬صحيفة‭ ‬هآرتس‭ ‬نقلا‭ ‬عن‭ ‬الجيش‭ ‬الاسرائيلي‭ ‬ان‭ ‬الغارة‭ ‬على‭ ‬حركة‭ ‬حماس‭ ‬جاءت‭ ‬بعدما‭ ‬قام‭ ‬اربعة‭ ‬فلسطينيين‭ ‬‮«‬يحملون‭ ‬زجاجات‭ ‬ممتلئة‭ ‬بمواد‭ ‬قابلة‭ ‬للاشتعال‮»‬،‭ ‬باختراق‭ ‬السياج‭ ‬الحدودي‭ ‬مساء‭ ‬السبت‭ ‬بالقرب‭ ‬من‭ ‬القرية‭ ‬التعاونية‭ (‬كيبوتز‭) ‬كيسوفيم،‭ ‬جنوب‭ ‬القطاع‭.‬

‭ ‬فيما‭ ‬بدأت‭ ‬كتائب‭ ‬عز‭ ‬الدين‭ ‬القسام،‭ ‬الجناح‭ ‬العسكري‭ ‬لحركة‭ ‬حماس،‭ ‬صباح‭ ‬الاحد‭ ‬مناورات‭ ‬عسكرية‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬بمشاركة‭ ‬نحو‭ ‬ثلاثين‭ ‬الفا‭ ‬من‭ ‬مقاتليها،‭ ‬واطلقت‭ ‬خلالها‭ ‬صواريخ‭ ‬تجاه‭ ‬البحر‭. ‬وقالت‭ ‬كتائب‭ ‬القسام‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬تلقته‭ ‬وكالة‭ ‬فراسن‭ ‬برس‭ ‬انها‭ ‬تبدأ‭ ‬ب»اجراء‭ ‬مناورات‭ ‬دفاعية‭ ‬مخطط‭ ‬لها‭ ‬مسبقا،‭ ‬وذلك‭ ‬اليوم‭ ‬الأحد‭ ‬وتحمل‭ ‬مسمى‭ ‬مناورات‭ ‬الصمود‭ ‬والتحدي‮»‬‭.‬

واضاف‭ ‬البيان‭ ‬‮«‬سيسمع‭ ‬خلالها‭ ‬اصوات‭ ‬اطلاق‭ ‬نار‭ ‬وانفجارات‭ ‬وستلاحظ‭ ‬حركة‭ ‬نشطة‭ ‬للقوات‭ ‬والمركبات‭ ‬العسكرية‭ ‬خلال‭ ‬هذه‭ ‬المناورة‭ ‬الدفاعية‮»‬‭. ‬ويشارك‭ ‬في‭ ‬المناورة‭ ‬التي‭ ‬تستمر‭ ‬24‭ ‬ساعة،‭ ‬‮«‬نحو‭ ‬30‭ ‬الفا‮»‬‭ ‬من‭ ‬عناصر‭ ‬القسام‭ ‬في‭ ‬الوحدات‭ ‬المختلفة‭ ‬البرية‭ ‬والبحرية‭ ‬والجوية،‭ ‬وفق‭ ‬مصدر‭ ‬مطلع‭ ‬في‭ ‬حماس‭.‬

وافاد‭ ‬مراسلو‭ ‬ومصورو‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬ان‭ ‬الالاف‭ ‬من‭ ‬مقاتلي‭ ‬القسام‭ ‬الملثمين‭ ‬وبالبزات‭ ‬العسكرية،‭ ‬انتشروا‭ ‬على‭ ‬المفترقات‭ ‬الرئيسية‭ ‬وفي‭ ‬المناطق‭ ‬القريبة‭ ‬لحدود‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬مع‭ ‬اسرائيل‭.‬

وشوهدت‭ ‬بحوزة‭ ‬المقاتلين‭ ‬اسلحة‭ ‬اوتوماتيكية‭ ‬متنوعة‭ ‬مثل‭ ‬بنادق‭ ‬ام‭ ‬16‭ ‬وكلاشينكوف‭ ‬وقاذفات‭ ‬ار‭ ‬بي‭ ‬جي،‭ ‬اضافة‭ ‬الى‭ ‬عشرات‭ ‬العربات‭ ‬العسكرية‭ ‬لنقل‭ ‬العناصر‭ ‬المسلحة‭.‬

وذكر‭ ‬شهود‭ ‬عيان‭ ‬ان‭ ‬عناصر‭ ‬القسام‭ ‬اطلقوا‭ ‬في‭ ‬ساعات‭ ‬الصباح‭ ‬صاروخين‭ ‬على‭ ‬الاقل‭ ‬تجاه‭ ‬البحر،‭ ‬كما‭ ‬اطلقوا‭ ‬بعد‭ ‬الظهر‭ ‬عدة‭ ‬صواريخ‭ ‬بينها‭ ‬صاروخ‭ ‬من‭ ‬منطقة‭ ‬قريبة‭ ‬من‭ ‬شواطئ‭ ‬بحر‭ ‬القطاع‭. ‬واكد‭ ‬الشهود‭ ‬انهم‭ ‬شاهدوا‭ ‬طائرتين‭ ‬صغيرتين‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬طيار‭ ‬كتب‭ ‬عليهما‭ ‬‮«‬طائرات‭ ‬ابابيل‭-‬كتائب‭ ‬القسام‮»‬‭ ‬وهي‭ ‬تحلق‭ ‬على‭ ‬ارتفاع‭ ‬منخفض‭ ‬فوق‭ ‬اجواء‭ ‬جنوب‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬في‭ ‬الساعات‭ ‬الاولى‭ ‬للمناورة‭.‬

وقال‭ ‬عضو‭ ‬بارز‭ ‬في‭ ‬حماس‭ ‬ان‭ ‬هذه‭ ‬المناورة‭ ‬‮«‬تدريبية‭ ‬وتحاكي‭ ‬الدفاع‭ ‬اثناء‭ ‬العدوان‭ ‬والحروب‭ ‬وتظهر‭ ‬مدى‭ ‬جهوزية‭ ‬القسام‭ ‬والجبهة‭ ‬الداخلية‮»‬‭.‬

وبثت‭ ‬القسام‭ ‬على‭ ‬موقعها‭ ‬الالكتروني‭ ‬صور‭ ‬اشتباكات‭ ‬وهجمات‭ ‬‮«‬تدريبية‮»‬‭ ‬ينفذها‭ ‬عناصر‭ ‬من‭ ‬القسام‭ ‬يشاركون‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬في‭ ‬المناورة،‭ ‬ومن‭ ‬بينها‭ ‬مقاتل‭ ‬من‭ ‬القسام‭ ‬يرفع‭ ‬علم‭ ‬فلسطين‭ ‬ويقف‭ ‬فوق‭ ‬نموذج‭ ‬لدبابة‭ ‬اسرائيلية‭.‬

كما‭ ‬بدا‭ ‬في‭ ‬احدى‭ ‬الصور‭ ‬عناصر‭ ‬للقسام‭ ‬وهم‭ ‬مسلحون‭ ‬وملثمون‭ ‬يخرجون‭ ‬من‭ ‬فوهة‭ ‬نفق‭ ‬تحت‭ ‬الارض،‭ ‬دون‭ ‬اعطاء‭ ‬اية‭ ‬توضيحات‭.‬