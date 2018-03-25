جلاء من الغوطة ومفاوضات روسية غامضة مع جيش الإسلام في دوما

حرستا‭ (‬سوريا‭)‬‭,‬‭-(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) -‬بيروت‭- ‬الزمان‭ ‬

بدأ‭ ‬نحو‭ ‬ألفي‭ ‬مقاتل‭ ‬ومدني‭ ‬الأحد‭ ‬بالخروج‭ ‬من‭ ‬جنوب‭ ‬الغوطة‭ ‬الشرقية‭ ‬لليوم‭ ‬الثاني‭ ‬على‭ ‬التوالي‭ ‬في‭ ‬طريقهم‭ ‬الى‭ ‬شمال‭ ‬غرب‭ ‬سوريا،‭ ‬بموجب‭ ‬اتفاق‭ ‬اجلاء‭ ‬مع‭ ‬روسيا،‭ ‬ما‭ ‬من‭ ‬شأنه‭ ‬أن‭ ‬يحكم‭ ‬سيطرة‭ ‬قوات‭ ‬النظام‭ ‬على‭ ‬آخر‭ ‬معقل‭ ‬للفصائل‭ ‬المعارضة‭ ‬قرب‭ ‬دمشق‭.‬

وبعد‭ ‬حصار‭ ‬محكم‭ ‬فرضته‭ ‬منذ‭ ‬العام‭ ‬2013‭ ‬وحملة‭ ‬عسكرية‭ ‬عنيفة‭ ‬بدأتها‭ ‬في‭ ‬18‭ ‬شباط‭/‬فبراير،‭ ‬باتت‭ ‬قوات‭ ‬النظام‭ ‬تسيطر‭ ‬على‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬تسعين‭ ‬في‭ ‬المئة‭ ‬من‭ ‬مساحة‭ ‬الغوطة‭ ‬الشرقية،‭ ‬التي‭ ‬تعد‭ ‬خسارتها‭ ‬ضربة‭ ‬موجعة‭ ‬للفصائل‭ ‬المعارضة‭.‬

وتوصلت‭ ‬روسيا‭ ‬تباعاً‭ ‬مع‭ ‬فصيلي‭ ‬حركة‭ ‬أحرار‭ ‬الشام‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬حرستا‭ ‬وفيلق‭ ‬الرحمن‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬الغوطة‭ ‬الشرقية،‭ ‬الى‭ ‬اتفاقي‭ ‬اجلاء‭ ‬للمقاتلين‭ ‬والمدنيين‭ ‬الى‭ ‬منطقة‭ ‬ادلب‭ (‬شمال‭ ‬غرب‭)‬،‭ ‬تم‭ ‬تنفيذ‭ ‬الأول‭ ‬ويستكمل‭ ‬تنفيذ‭ ‬الثاني‭ ‬الأحد،‭ ‬فيما‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬المفاوضات‭ ‬مستمرة‭ ‬بشأن‭ ‬مدينة‭ ‬دوما،‭ ‬معقل‭ ‬جيش‭ ‬الاسلام‭.‬

في‭ ‬غضون‭ ‬ذلك،‭ ‬ما‭ ‬زال‭ ‬مصير‭ ‬مدينة‭ ‬دوما،‭ ‬كبرى‭ ‬مدن‭ ‬الغوطة‭ ‬الشرقية‭ ‬مجهولاً‭ ‬مع‭ ‬انتظار‭ ‬نتائج‭ ‬مفاوضات‭ ‬تجرى‭ ‬مع‭ ‬مسؤولين‭ ‬روس‭.‬

ويرجح‭ ‬المرصد‭ ‬السوري‭ ‬لحقوق‭ ‬الانسان‭ ‬أن‭ ‬تؤدي‭ ‬المفاوضات‭ ‬إلى‭ ‬اتفاق‭ ‬يقضي‭ ‬بتحويلها‭ ‬الى‭ ‬منطقة‭ ‬‮«‬مصالحة‮»‬‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬تعود‭ ‬اليها‭ ‬مؤسسات‭ ‬الدولة‭ ‬مع‭ ‬بقاء‭ ‬مقاتلي‭ ‬‮«‬جيش‭ ‬الإسلام‮»‬‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬دخول‭ ‬قوات‭ ‬الرئيس‭ ‬السوري‭ ‬بشار‭ ‬الاسد‭.‬

وبعد‭ ‬انتظار‭ ‬لساعات‭ ‬في‭ ‬نقطة‭ ‬التجمع‭ ‬في‭ ‬حرستا‭ ‬التي‭ ‬تشكل‭ ‬الوجهة‭ ‬الأولى‭ ‬للخارجين‭ ‬من‭ ‬مدينة‭ ‬عربين،‭ ‬بدأت‭ ‬الحافلات‭ ‬بالمغادرة‭ ‬تباعاً‭ ‬في‭ ‬طريقها‭ ‬الى‭ ‬محافظة‭ ‬ادلب،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أفاد‭ ‬مراسل‭ ‬وكالة‭ ‬الانباء‭ ‬الفرنسية‭.‬

وأوردت‭ ‬وكالة‭ ‬الانباء‭ ‬السورية‭ ‬الرسمية‭ ‬‮«‬سانا‮»‬‭ ‬قبل‭ ‬ذلك‭ ‬أن‭ ‬‮«‬26‭ ‬حافلة‭ ‬على‭ ‬متنها‭ ‬1807‭ ‬من‭ ‬المسلحين‭ ‬وعائلاتهم‮»‬‭ ‬كانت‭ ‬تستعد‭ ‬للخروج‭ ‬نن‭ ‬الغوطة‭ ‬الشرقية‭.‬

وقال‭ ‬المقاتل‭ ‬أبو‭ ‬محمد‭ (‬27‭ ‬سنة‭) ‬أثناء‭ ‬انتظاره‭ ‬في‭ ‬حرستا‭ ‬لفرانس‭ ‬برس‭ ‬‮«‬خرجت‭ ‬من‭ ‬تحت‭ ‬القصف‭. ‬قررت‭ ‬المغادرة‭ ‬لأحافظ‭ ‬على‭ ‬حياة‭ ‬زوجتي‭ ‬وأطفالي‮»‬‭.‬

وقال‭ ‬أبو‭ ‬يزن،‭ ‬شاب‭ ‬في‭ ‬العشرينات‭ ‬‮«‬أنا‭ ‬مدني‭ ‬ولم‭ ‬أحمل‭ ‬السلاح،‭ ‬تهجّرت‭ ‬من‭ ‬منطقتي‭ ‬بعد‭ ‬قصف‭ ‬عنيف‭ ‬جداً‭.‬

وتتعرض‭ ‬الغوطة‭ ‬الشرقية‭ ‬منذ‭ ‬18‭ ‬شباط‭/‬فبراير‭ ‬لحملة‭ ‬عسكرية‭ ‬عنيفة،‭ ‬تمكنت‭ ‬خلالها‭ ‬قوات‭ ‬النظام‭ ‬من‭ ‬تضييق‭ ‬الخناق‭ ‬وبشكل‭ ‬تدريجي‭ ‬على‭ ‬الفصائل‭ ‬وتقسيم‭ ‬مناطق‭ ‬سيطرتها‭ ‬إلى‭ ‬ثلاثة‭ ‬جيوب‭ ‬منفصلة،‭ ‬ما‭ ‬دفع‭ ‬بمقاتلي‭ ‬المعارضة‭ ‬الى‭ ‬القبول‭ ‬بالتفاوض‭.‬

وخلال‭ ‬شهر‭ ‬من‭ ‬العمليات‭ ‬العسكرية،‭ ‬قتل‭ ‬خلال‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬شهر‭ ‬من‭ ‬الهجوم‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬1630‭ ‬مدنياً‭ ‬بينهم‭ ‬نحو‭ ‬330‭ ‬طفلاً‭ ‬على‭ ‬الاقل‭.‬

وتخضع‭ ‬الحافلات‭ ‬قبل‭ ‬انطلاقها‭ ‬من‭ ‬حرستا‭ ‬لعملية‭ ‬تفتيش‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يستقل‭ ‬جندي‭ ‬روسي‭ ‬كل‭ ‬حافلة‭ ‬لمرافقتها‭ ‬حتى‭ ‬بلوغ‭ ‬وجهتها‭.‬

وشاهد‭ ‬مراسل‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬مقاتلي‭ ‬الفصائل‭ ‬وهم‭ ‬يؤدون‭ ‬الصلاة‭ ‬أثناء‭ ‬انتظارهم‭ ‬وأسلحتهم‭ ‬الخفيفة‭ ‬معلقة‭ ‬على‭ ‬اكتافهم‭ ‬فيما‭ ‬عمل‭ ‬جنود‭ ‬روس‭ ‬على‭ ‬منع‭ ‬الصحافيين‭ ‬من‭ ‬الاقتراب‭ ‬من‭ ‬مكان‭ ‬التوقف‭.‬

وينص‭ ‬الاتفاق‭ ‬الذي‭ ‬تم‭ ‬توصل‭ ‬اليه‭ ‬فيلق‭ ‬الرحمن‭ ‬اثر‭ ‬مفاوضات‭ ‬مع‭ ‬روسيا،‭ ‬على‭ ‬اجلاء‭ ‬نحو‭ ‬سبعة‭ ‬الاف‭ ‬شخص‭ ‬من‭ ‬زملكا‭ ‬وعربين‭ ‬وعين‭ ‬ترما‭ ‬وحي‭ ‬جوبر‭ ‬الدمشقي،‭ ‬في‭ ‬عملية‭ ‬قد‭ ‬تتواصل‭ ‬خلال‭ ‬اليومين‭ ‬المقبلين‭. ‬وتعد‭ ‬هذه‭ ‬القافلة‭ ‬الثانية‭ ‬التي‭ ‬تخرج‭ ‬من‭ ‬جنوب‭ ‬الغوطة‭ ‬الشرقية‭ ‬غداة‭ ‬قافلة‭ ‬أولى‭ ‬نقلت‭ ‬السبت‭ ‬نحو‭ ‬الف‭ ‬مقاتل‭ ‬ومدني‭ ‬من‭ ‬المنطقة‭ ‬وبلغت‭ ‬صباح‭ ‬الأحد‭ ‬قلعة‭ ‬المضيق‭ ‬في‭ ‬ريف‭ ‬حماة‭ ‬الشمالي،‭ ‬قبل‭ ‬توجهها‭ ‬الى‭ ‬ادلب،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أفاد‭ ‬مراسل‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭. ‬ومنذ‭ ‬ساعات‭ ‬الصباح،‭ ‬تجمع‭ ‬عشرات‭ ‬المقاتلين‭ ‬والمدنيين‭ ‬في‭ ‬عربين‭ ‬وسط‭ ‬حالة‭ ‬من‭ ‬الحزن،‭ ‬بعدما‭ ‬وضبوا‭ ‬ما‭ ‬أمكنهم‭ ‬من‭ ‬حاجياتهم‭ ‬في‭ ‬الحقائب‭ ‬وأكياس‭ ‬من‭ ‬القماش،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يستقلوا‭ ‬أولى‭ ‬الحافلات‭ ‬الى‭ ‬حرستا‭.‬

ولم‭ ‬يتمكن‭ ‬الأهالي‭ ‬من‭ ‬حبس‭ ‬دموعهم‭ ‬وهم‭ ‬يهمون‭ ‬بالصعود‭ ‬الى‭ ‬الحافلات‭ ‬التي‭ ‬وصلت‭ ‬صباحاً‭ ‬وتوقفت‭ ‬في‭ ‬شوارع‭ ‬مملوءة‭ ‬بالركام‭ ‬وعلى‭ ‬جانبيها‭ ‬أبنية‭ ‬مهدمة‭ ‬وأخرى‭ ‬تصدعت‭ ‬واجهاتها‭ ‬او‭ ‬طوابقها‭ ‬العلوية‭ ‬جراء‭ ‬كثافة‭ ‬القصف،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬افاد‭ ‬مراسل‭ ‬الصحافة‭ ‬الفرنسية‭ ‬في‭ ‬المدينة‭. ‬وقال‭ ‬أحد‭ ‬السكان‭ ‬حمزة‭ ‬عباس‭ ‬لوكالة‭ ‬الانباء‭ ‬الفرنسية‭ ‬‮«‬يخرج‭ ‬الناس‭ ‬الى‭ ‬بلاد‭ ‬غير‭ ‬بلادهم‭. ‬لم‭ ‬يعد‭ ‬لديهم‭ ‬مال‭ ‬أو‭ ‬منازل‭ ‬أو‭ ‬حتى‭ ‬ملابس‭ ‬ليأخذوها‭ ‬نتيجة‭ ‬القصف‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬بتأثر‭ ‬‮«‬قررت‭ ‬مغادرة‭ ‬الغوطة،‭ ‬كيف‭ ‬بامكاني‭ ‬أن‭ ‬أعيش‭ ‬مع‭ ‬شخص‭ ‬قتل‭ ‬أهلي‭ ‬وأصدقائي؟‭ ‬مع‭ ‬من‭ ‬دمرني‭ ‬ودمر‭ ‬مستقبلي؟‮»‬‭.‬

ويأتي‭ ‬اخلاء‭ ‬جنوب‭ ‬الغوطة‭ ‬الشرقية‭ ‬حيث‭ ‬لهيئة‭ ‬تحرير‭ ‬الشام‭ (‬النصرة‭ ‬سابقاً‭) ‬تواجد‭ ‬محدود‭ ‬بعد‭ ‬اجلاء‭ ‬اكثر‭ ‬من‭ ‬4500‭ ‬شخص‭ ‬بينهم‭ ‬1400‭ ‬مقاتل‭ ‬من‭ ‬حركة‭ ‬احرار‭ ‬الشام‭ ‬يومي‭ ‬الخميس‭ ‬والجمعة‭. ‬وقبل‭ ‬التوصل‭ ‬الى‭ ‬اتفاقات‭ ‬الاجلاء،‭ ‬تدفق‭ ‬عشرات‭ ‬الآلاف‭ ‬من‭ ‬المدنيين‭ ‬الى‭ ‬مناطق‭ ‬سيطرة‭ ‬قوات‭ ‬النظام‭ ‬مع‭ ‬تقدمها‭ ‬ميدانياً‭ ‬داخل‭ ‬مناطق‭ ‬سيطرة‭ ‬الفصائل‭.‬

وقدرت‭ ‬دمشق‭ ‬عدد‭ ‬الذين‭ ‬غادروا‭ ‬من‭ ‬بلدات‭ ‬ومدن‭ ‬الغوطة‭ ‬الشرقية‭ ‬منذ‭ ‬نحو‭ ‬أسبوعين‭ ‬بأكثر‭ ‬من‭ ‬107‭ ‬آلاف‭ ‬مدني‭ ‬عبر‭ ‬‮«‬الممرات‭ ‬الآمنة‮»‬‭ ‬التي‭ ‬حددتها‭ ‬الحكومة‭ ‬السورية‭. ‬وغالباً‭ ‬ما‭ ‬يتم‭ ‬نقلهم‭ ‬الى‭ ‬مراكز‭ ‬ايواء‭ ‬حكومية‭ ‬في‭ ‬ريف‭ ‬دمشق،‭ ‬تكتظ‭ ‬بالمدنيين‭.‬