البحرين:اجراءات صارمة على حسابات التواصل الاجتماعي

دبي‭-(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬أعلنت‭ ‬السلطات‭ ‬البحرينية‭ ‬الأحد‭ ‬أنها‭ ‬بصدد‭ ‬اتخاذ‭ ‬اجراءات‭ ‬‮«‬صارمة‮»‬‭ ‬لتعزيز‭ ‬رقابتها‭ ‬على‭ ‬حسابات‭ ‬مستخدمي‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي،‭ ‬ملوحة‭ ‬بتشريعات‭ ‬جديدة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال‭. ‬وتشكل‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي،‭ ‬وخصوصا‭ ‬تويتر،‭ ‬منصة‭ ‬رئيسية‭ ‬للناشطين‭ ‬في‭ ‬حقوق‭ ‬الانسان‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬الخليجية‭ ‬الصغيرة‭ ‬التي‭ ‬تتبع‭ ‬سياسة‭ ‬حازمة‭ ‬بحق‭ ‬معارضيها‭ ‬ومنتقديها‭ ‬في‭ ‬الداخل‭. ‬وقال‭ ‬الفريق‭ ‬الركن‭ ‬الشيخ‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬نشرته‭ ‬وكالة‭ ‬الانباء‭ ‬الرسمية‭ ‬ان‭ ‬وزارته‭ ‬بصدد‭ ‬‮«‬اتخاذ‭ ‬إجراءات‭ ‬صارمة‭ ‬لمعالجة‭ ‬الانفلات‭ ‬غير‭ ‬المسبوق‭ ‬والفوضى‭ ‬الالكترونية‭ ‬التي‭ ‬سببتها‭ ‬بعض‭ ‬حسابات‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬المخالفة‮»‬‭.‬

ولم‭ ‬يحدد‭ ‬الوزير‭ ‬هذه‭ ‬الحسابات،‭ ‬لكنه‭ ‬قال‭ ‬انها‭ ‬تبث‭ ‬‮«‬شائعات‭ ‬مغرضة‭ ‬تضرب‭ ‬في‭ ‬صميم‭ ‬النسيج‭ ‬الاجتماعي‭ ‬والسلم‭ ‬الأهلي‮»‬،‭ ‬منوها‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الجهات‭ ‬الأمنية‭ ‬المعنية‭ ‬‮«‬ماضية‭ ‬قدما‭ ‬في‭ ‬ضبط‭ ‬أي‭ ‬خروج‭ ‬عن‭ ‬الثوابت‭ ‬الوطنية‭ ‬والعادات‭ ‬والتقاليد‭ ‬المرعية‮»‬‭. ‬وتابع‭ ‬‮«‬لن‭ ‬نكون‭ ‬بعيدين‭ ‬عن‭ ‬الوصول‭ ‬لمن‭ ‬يديرها‭ ‬وتطبيق‭ ‬العقوبات‭ ‬المقررة‭ ‬بحق‭ ‬أي‭ ‬مخالف،‭ ‬حتى‭ ‬لو‭ ‬استدعى‭ ‬الأمر‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬سن‭ ‬تشريعات‭ ‬جديدة‮»‬‭.‬

وتشهد‭ ‬البحرين‭ ‬اضطرابات‭ ‬متقطعة‭ ‬منذ‭ ‬قمع‭ ‬حركة‭ ‬احتجاج‭ ‬في‭ ‬شباط‭/‬فبراير‭ ‬2011‭ ‬في‭ ‬خضم‭ ‬احداث‭ ‬‮«‬الربيع‭ ‬العربي‮»‬‭ ‬قادتها‭ ‬الغالبية‭ ‬الشيعية‭ ‬التي‭ ‬تطالب‭ ‬قياداتها‭ ‬باقامة‭ ‬ملكية‭ ‬دستورية‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬التي‭ ‬تحكمها‭ ‬سلالة‭ ‬سنية‭.‬

وتلاحق‭ ‬السلطات‭ ‬منذ‭ ‬2011‭ ‬معارضيها‭ ‬وخصوصا‭ ‬من‭ ‬الشيعة،‭ ‬ونفذت‭ ‬احكاما‭ ‬بالاعدام‭ ‬رميا‭ ‬بالرصاص‭ ‬بحق‭ ‬ثلاثة‭ ‬وأصدرت‭ ‬احكاما‭ ‬بالاعدام‭ ‬والسجن‭ ‬وسحب‭ ‬الجنسية‭ ‬بحق‭ ‬عشرات‭ ‬آخرين‭. ‬والى‭ ‬جانب‭ ‬هؤلاء،‭ ‬تلاحق‭ ‬السلطات‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الحقوقيين‭ ‬بتهم‭ ‬مختلفة‭ ‬بينها‭ ‬‮«‬بث‭ ‬اخبار‭ ‬كاذبة‮»‬‭.‬

ومن‭ ‬بين‭ ‬أبرز‭ ‬الحقوقيين‭ ‬نبيل‭ ‬رجب‭ ‬الذي‭ ‬حكم‭ ‬عليه‭ ‬في‭ ‬شباط‭/‬فبراير‭ ‬الماضي‭ ‬بالسجن‭ ‬لمدة‭ ‬خمس‭ ‬سنوات‭ ‬في‭ ‬قضية‭ ‬تغريدات‭ ‬معارضة‭ ‬للحرب‭ ‬على‭ ‬اليمن،‭ ‬ومنتقدة‭ ‬للاجراءات‭ ‬القضائية‭ ‬في‭ ‬المملكة‭.‬

والبحرين‭ ‬مقر‭ ‬الاسطول‭ ‬الخامس‭ ‬الاميركي‭ ‬وحليفة‭ ‬لواشنطن‭. ‬وكان‭ ‬الرئيس‭ ‬الاميركي‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬خفف‭ ‬من‭ ‬القيود‭ ‬المفروضة‭ ‬على‭ ‬بيع‭ ‬الاسلحة‭ ‬الى‭ ‬هذا‭ ‬البلد‭ ‬منذ‭ ‬تسلمه‭ ‬الحكم‭ ‬في‭ ‬كانون‭ ‬الثاني‭/‬يناير‭ ‬2017‭.‬