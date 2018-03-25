البحرين:اجراءات صارمة على حسابات التواصل الاجتماعي

دبي-(أ ف ب) – أعلنت السلطات البحرينية الأحد أنها بصدد اتخاذ اجراءات «صارمة» لتعزيز رقابتها على حسابات مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، ملوحة بتشريعات جديدة في هذا المجال. وتشكل مواقع التواصل الاجتماعي، وخصوصا تويتر، منصة رئيسية للناشطين في حقوق الانسان في المملكة الخليجية الصغيرة التي تتبع سياسة حازمة بحق معارضيها ومنتقديها في الداخل. وقال الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية في بيان نشرته وكالة الانباء الرسمية ان وزارته بصدد «اتخاذ إجراءات صارمة لمعالجة الانفلات غير المسبوق والفوضى الالكترونية التي سببتها بعض حسابات التواصل الاجتماعي المخالفة».
ولم يحدد الوزير هذه الحسابات، لكنه قال انها تبث «شائعات مغرضة تضرب في صميم النسيج الاجتماعي والسلم الأهلي»، منوها إلى أن الجهات الأمنية المعنية «ماضية قدما في ضبط أي خروج عن الثوابت الوطنية والعادات والتقاليد المرعية». وتابع «لن نكون بعيدين عن الوصول لمن يديرها وتطبيق العقوبات المقررة بحق أي مخالف، حتى لو استدعى الأمر العمل على سن تشريعات جديدة».
وتشهد البحرين اضطرابات متقطعة منذ قمع حركة احتجاج في شباط/فبراير 2011 في خضم احداث «الربيع العربي» قادتها الغالبية الشيعية التي تطالب قياداتها باقامة ملكية دستورية في المملكة التي تحكمها سلالة سنية.
وتلاحق السلطات منذ 2011 معارضيها وخصوصا من الشيعة، ونفذت احكاما بالاعدام رميا بالرصاص بحق ثلاثة وأصدرت احكاما بالاعدام والسجن وسحب الجنسية بحق عشرات آخرين. والى جانب هؤلاء، تلاحق السلطات العديد من الحقوقيين بتهم مختلفة بينها «بث اخبار كاذبة».
ومن بين أبرز الحقوقيين نبيل رجب الذي حكم عليه في شباط/فبراير الماضي بالسجن لمدة خمس سنوات في قضية تغريدات معارضة للحرب على اليمن، ومنتقدة للاجراءات القضائية في المملكة.
والبحرين مقر الاسطول الخامس الاميركي وحليفة لواشنطن. وكان الرئيس الاميركي دونالد ترامب خفف من القيود المفروضة على بيع الاسلحة الى هذا البلد منذ تسلمه الحكم في كانون الثاني/يناير 2017.