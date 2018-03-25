طريق النحل

رويدا ابراهيم

تشير‭ ‬البيانات‭ ‬الحديثة‭ ‬عن‭ ‬زيادة‭ ‬نسبة‭ ‬البطالة‭ ‬الى‭ ‬٥٦‭ ‬بالمائة‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬الموصل‭ ‬بين‭ ‬الشباب‭ ‬اي‭ ‬انها‭ ‬تمثل‭ ‬نصف‭ ‬السكان‭ ‬،ولعدم‭ ‬وجود‭ ‬مشاريع‭ ‬تنموية‭ ‬او‭ ‬حلول‭ ‬اقتصادية‭ ‬ناجعة‭ ‬تستوعب‭ ‬هذه‭ ‬الطاقات‭ ‬الشابة‭ ‬نجد‭ ‬الرصيف‭ ‬هو‭ ‬المأوى‭ ‬لهؤلاء‭ ‬الشباب‭ ‬او‭ ‬المقاهي‭ ‬حيث‭ ‬يهدر‭ ‬يوميا‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الوقت‭ ‬والمال‭… ‬وقد‭ ‬استوقفني‭ ‬قبل‭ ‬ايام‭ ‬في‭ ‬احدى‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬

‭ ‬احد‭ ‬المشاريع‭ ‬الاقتصادية‭ ‬الجميلة‭ ‬التي‭ ‬قامت‭ ‬بتنفيذها‭ ‬احدى‭ ‬المنظمات‭ ‬الانسانية‭ ‬وهي‭ ‬منظمةmom‭ ‬الانسانية‭ ‬حيث‭ ‬قامت‭ ‬بتأهيل‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬المبتدئين‭ ‬والمتقدمين‭ ‬في‭ ‬تربية‭ ‬النحل‭ ‬في‭ ‬قضاء‭ ‬الحمدانية‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬الموصل‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬إشراكهم‭ ‬في‭ ‬دورات‭ ‬مكثفة‭ ‬في‭ ‬آلية‭ ‬تربية‭ ‬النحل‭ ‬وفي‭ ‬نهاية‭ ‬الدورة‭ ‬تم‭ ‬توزيع‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬المناحل‭ ‬لهولاء‭ ‬المتدربين‭ ‬لكي‭ ‬تكون‭ ‬نواة‭ ‬في‭ ‬مشروعهم‭ ‬المستقبلي‭ ‬قد‭ ‬تكون‭ ‬فكرة‭ ‬تأهيل‭ ‬عاملين‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬تربية‭ ‬النحل‭ ‬او‭ ‬مشروع‭ ‬اخر‭ ‬اقتصادي‭ ‬يدر‭ ‬للبلد‭ ‬دخل‭ ‬مالي‭ ‬بسيط‭ ‬ولكن‭ ‬وتائجه‭ ‬كبيرة‭ ‬لاستقطاب‭ ‬الايدي‭ ‬العاملة‭ ‬والتقليل‭ ‬من‭ ‬تزايد‭ ‬معدلات‭ ‬البطالة‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬الموصل‭ ‬التي‭ ‬عانت‭ ‬ماعانته‭ ‬من‭ ‬الاٍرهاب‭ .‬في‭ ‬حين‭ ‬كانت‭ ‬هناك‭ ‬مشاريع‭ ‬صغيرة‭ ‬يديرها‭ ‬اصحاب‭ ‬راس‭ ‬المال‭ ‬قد‭ ‬اضمحلت‭ ‬بسبب‭ ‬الوضع‭ ‬الأمني‭ ‬في‭ ‬المدينة‭ ..‬الشباب‭ ‬العاطل‭ ‬عن‭ ‬العمل‭ ‬من‭ ‬كلا‭ ‬الجنسين‭ ‬يحتاج‭ ‬الى‭ ‬دعم‭ ‬اجتماعي‭ ‬واقتصادي‭ ‬لإنقاذهم‭ ‬من‭ ‬النتائج‭ ‬الوخيمة‭ ‬لسوء‭ ‬الوضع‭ ‬من‭ ‬الفقر‭ ‬والانحراف‭ ‬الى‭ ‬اعمال‭ ‬اجرامية‭ ‬

يمكن‭ ‬ان‭ ‬يقدم‭ ‬المجتمع‭ ‬الموصلي‭ ‬لهذه‭ ‬الشريحة‭ ‬الدعم‭ ‬الكافي‭ ‬فأصحاب‭ ‬رؤوس‭ ‬الأموال‭ ‬وذوي‭ ‬الايادي‭ ‬البيضاء‭ ‬قادرة‭ ‬ان‭ ‬تنتشل‭ ‬الشباب‭ ‬من‭ ‬الضياع‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الإسهام‭ ‬في‭ ‬مشاريع‭ ‬لتشغيل‭ ‬العاطلين‭ ‬عن‭ ‬العمل‭ ‬،،وقد‭ ‬يكون‭ ‬المشروع‭ ‬صغيرا‭ ‬ولكن‭ ‬مردوده‭ ‬الاجتماعي‭ ‬والاقتصادي‭ ‬وحتى‭ ‬النفسي‭ ‬كبير‭ ‬لزرع‭ ‬الأمل‭ ‬والتفاؤل‭ ‬في‭ ‬نفوس‭ ‬الطليعة‭ ‬من‭ ‬الشباب‭ ‬

قد‭ ‬يستسهل‭ ‬البعض‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬المشاريع‭ ‬،ولكن‭ ‬اي‭ ‬خطوة‭ ‬الى‭ ‬الامام‭ ‬في‭ ‬الحياة‭ ‬إيجابية‭ ‬بدلا‭ ‬من‭ ‬التفكير‭ ‬السلبي‭ ‬وتوجه‭ ‬الشباب‭ ‬الى‭ ‬سبل‭ ‬اخرى‭ ‬تنحيه‭ ‬عن‭ ‬مسار‭ ‬حياته‭ ‬الطبيعي‭ ‬الى‭ ‬سبل‭ ‬غير‭ ‬صحيحة‭ ‬في‭ ‬كسب‭ ‬قوتهم‭ …‬وخلق‭ ‬مجالات‭ ‬عمل‭ ‬مفيدة‭ ‬للمجتمع

خلية‭ ‬النحل‭ ‬تمتاز‭ ‬بتماسكها‭ ‬وانتظام‭ ‬عملها‭ ‬وحياتها‭ ‬في‭ ‬ان‭ ‬واحد،‭ ‬اعتقد‭ ‬ان‭ ‬الانسان‭ ‬بكل‭ ‬قدراته‭ ‬العقلية‭ ‬ومهاراته‭ ‬الفسيولوجية‭ ‬لم‭ ‬يضع‭ ‬لحياته‭ ‬نظاما‭ ‬مشابها‭ ‬لنظام‭ ‬وتنظيم‭ ‬خلية‭ ‬النحل‭ ‬

وكم‭ ‬نحن‭ ‬بحاجة‭ ‬الى‭ ‬مجتمع‭ ‬متعاون‭ ‬ومتماسك‭ ‬ينتج‭ ‬ويطور‭ ‬كل‭ ‬القدرات‭ ‬والامكانيات‭ ‬التي‭ ‬يمتلكها‭ ‬ويصل‭ ‬الى‭ ‬اعلى‭ ‬المستويات‭ ‬في‭ ‬التعايش‭ ‬السلمي‭ ‬والانساني‭ ‬بعيدا‭ ‬عن‭ ‬كل‭ ‬انواع‭ ‬الدمار‭ ‬والتخريب‭ ‬للعقل‭ ‬البشري‭ ‬ومنح‭ ‬فرص‭ ‬متساوية‭ ‬للعمل‭ ‬وتحقيق‭ ‬الطموحات‭ ‬الانسانية‭ ‬في‭ ‬العيش‭ ‬بسلام‭ ‬وامان‭ ‬،‭ ‬وأول‭ ‬حق‭ ‬من‭ ‬حقوق‭ ‬الشباب‭ ‬ان‭ ‬يمنح‭ ‬هذه‭ ‬الفرصة‭ ‬ليثبت‭ ‬انه‭ ‬قادر‭ ‬ان‭ ‬يتحمل‭ ‬لصنع‭ ‬مستقبل‭ ‬مشرق‭ ‬ويمتلك‭ ‬نشاط‭ ‬النحلة‭ ‬وحبها‭ ‬للحياة‭ ‬والهدف‭ ‬الاكبر‭ ‬وهو‭ ‬بناء‭ ‬مجتمع‭ ‬قوي‭ ‬وفعال‭ ‬ومؤثر‭ .‬