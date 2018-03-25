طريق النحل

رويدا ابراهيم
تشير البيانات الحديثة عن زيادة نسبة البطالة الى ٥٦ بالمائة في مدينة الموصل بين الشباب اي انها تمثل نصف السكان ،ولعدم وجود مشاريع تنموية او حلول اقتصادية ناجعة تستوعب هذه الطاقات الشابة نجد الرصيف هو المأوى لهؤلاء الشباب او المقاهي حيث يهدر يوميا الكثير من الوقت والمال… وقد استوقفني قبل ايام في احدى مواقع التواصل الاجتماعي
احد المشاريع الاقتصادية الجميلة التي قامت بتنفيذها احدى المنظمات الانسانية وهي منظمةmom الانسانية حيث قامت بتأهيل مجموعة من المبتدئين والمتقدمين في تربية النحل في قضاء الحمدانية في مدينة الموصل من خلال إشراكهم في دورات مكثفة في آلية تربية النحل وفي نهاية الدورة تم توزيع مجموعة من المناحل لهولاء المتدربين لكي تكون نواة في مشروعهم المستقبلي قد تكون فكرة تأهيل عاملين في مجال تربية النحل او مشروع اخر اقتصادي يدر للبلد دخل مالي بسيط ولكن وتائجه كبيرة لاستقطاب الايدي العاملة والتقليل من تزايد معدلات البطالة في مدينة الموصل التي عانت ماعانته من الاٍرهاب .في حين كانت هناك مشاريع صغيرة يديرها اصحاب راس المال قد اضمحلت بسبب الوضع الأمني في المدينة ..الشباب العاطل عن العمل من كلا الجنسين يحتاج الى دعم اجتماعي واقتصادي لإنقاذهم من النتائج الوخيمة لسوء الوضع من الفقر والانحراف الى اعمال اجرامية
يمكن ان يقدم المجتمع الموصلي لهذه الشريحة الدعم الكافي فأصحاب رؤوس الأموال وذوي الايادي البيضاء قادرة ان تنتشل الشباب من الضياع من خلال الإسهام في مشاريع لتشغيل العاطلين عن العمل ،،وقد يكون المشروع صغيرا ولكن مردوده الاجتماعي والاقتصادي وحتى النفسي كبير لزرع الأمل والتفاؤل في نفوس الطليعة من الشباب
قد يستسهل البعض مثل هذه المشاريع ،ولكن اي خطوة الى الامام في الحياة إيجابية بدلا من التفكير السلبي وتوجه الشباب الى سبل اخرى تنحيه عن مسار حياته الطبيعي الى سبل غير صحيحة في كسب قوتهم …وخلق مجالات عمل مفيدة للمجتمع
خلية النحل تمتاز بتماسكها وانتظام عملها وحياتها في ان واحد، اعتقد ان الانسان بكل قدراته العقلية ومهاراته الفسيولوجية لم يضع لحياته نظاما مشابها لنظام وتنظيم خلية النحل
وكم نحن بحاجة الى مجتمع متعاون ومتماسك ينتج ويطور كل القدرات والامكانيات التي يمتلكها ويصل الى اعلى المستويات في التعايش السلمي والانساني بعيدا عن كل انواع الدمار والتخريب للعقل البشري ومنح فرص متساوية للعمل وتحقيق الطموحات الانسانية في العيش بسلام وامان ، وأول حق من حقوق الشباب ان يمنح هذه الفرصة ليثبت انه قادر ان يتحمل لصنع مستقبل مشرق ويمتلك نشاط النحلة وحبها للحياة والهدف الاكبر وهو بناء مجتمع قوي وفعال ومؤثر .