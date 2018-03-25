فيسبوك ليس المخترق الوحيد على مواقع التواصل الاجتماعي

لندن‭ -‬الزمان‭ ‬

نشر‭ ‬رئيس‭ ‬شركة‭ ‬فيسبوك‭ ‬اعلانات‭ ‬اعتذار‭ ‬في‭ ‬صحف‭ ‬امريكية‭ ‬وبريطانية‭ ‬عقب‭ ‬فضيحة‭ ‬اختراق‭ ‬بيانات‭ ‬خمسين‭ ‬مليون‭ ‬مستخدم‭ ‬للفيسبوك‭ ‬،‭ ‬فيما

شهد‭ ‬وسم‭ ‬‮«‬احذف‭ ‬فيسبوك‮»‬‭ ‬تفاعلا‭ ‬كبيرا‭ ‬وأدى‭ ‬إلى‭ ‬إقبال‭ ‬الكثيرين‭ ‬على‭ ‬حذف‭ ‬حساباتهم،‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬وقعت‭ ‬البيانات‭ ‬الشخصية‭ ‬لملايين‭ ‬المستخدمين‭ ‬في‭ ‬يد‭ ‬شركة‭ ‬استشارات‭ ‬سياسية،‭ ‬لكن‭ ‬دراسة‭ ‬جديدة‭ ‬قالت‭ ‬إن‭ ‬موقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬الشهير‭ ‬ليس‭ ‬هو‭ ‬فقط‭ ‬‮«‬من‭ ‬يهدد‭ ‬خصوصية‭ ‬المستخدمين‮»‬‭.‬

وذكرت‭ ‬دراسة‭ ‬أجرتها‭ ‬شركة‭ ‬تدعى‭ ‬‮«‬كليكز‮»‬،‭ ‬استخدمت‭ ‬خاصية‭ ‬‮«‬غوستري‮»‬‭ ‬لمكافحة‭ ‬التتبع‭ ‬الإلكتروني،‭ ‬بأن‭ ‬شركة‭ ‬غوغل‭ ‬تتعقب‭ ‬عبر‭ ‬خدماتها‭ ‬المختلفة‭ ‬64‭ ‬بالمائة‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬التصفح‭ ‬الإلكتروني‭.‬

وشارك‭ ‬في‭ ‬الدراسة‭ ‬200‭ ‬ألف‭ ‬مستخدم‭ ‬ألماني،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬ذكرت‭ ‬وكالة‭ ‬رويترز‭.‬

وخلصت‭ ‬دراسة‭ ‬أكبر‭ ‬لمتعقبي‭ ‬التصفح‭ ‬الإلكتروني‭ ‬أجراها‭ ‬باحثون‭ ‬في‭ ‬جامعة‭ ‬برنستون‭ ‬عام‭ ‬2016‭ ‬إلى‭ ‬نتائج‭ ‬مشابهة،‭ ‬إذ‭ ‬احتلت‭ ‬برامج‭ ‬تعقب‭ ‬مرتبطة‭ ‬بغوغل‭ ‬المراكز‭ ‬الخمس‭ ‬الأولى،‭ ‬تليها‭ ‬فيسبوك‭.‬

وقال‭ ‬المؤسس‭ ‬والرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬‮«‬يونايتد‭ ‬إنترنت‮»‬‭ ‬الألمانية،‭ ‬رالف‭ ‬دوميرموث‭: ‬‮«‬كلما‭ ‬تحدث‭ ‬فضيحة‭ ‬كتلك‭ ‬لشركات‭ ‬أميركية،‭ ‬يدعم‭ ‬ذلك‭ ‬عملنا‮»‬‭.‬

وتقدم‭ ‬الشركة‭ ‬خدمات‭ ‬بريد‭ ‬إلكتروني‭ ‬مشفرة‭ ‬تستضيف‭ ‬ألمانيا‭ ‬خوادمها،‭ ‬وتخضع‭ ‬لقوانين‭ ‬خصوصية‭ ‬صارمة‭ ‬ولا‭ ‬تبيع‭ ‬بيانات‭ ‬المستخدمين‭.‬

‭ ‬وشكلت‭ ‬‮«‬يونايتد‭ ‬إنترنت‮»‬‭ ‬وغيرها‭ ‬تحالفا‭ ‬في‭ ‬الآونة‭ ‬الأخيرة‭ ‬يقدم‭ ‬طريقة‭ ‬واحدة‭ ‬وآمنة‭ ‬تتيح‭ ‬لمستخدميها‭ ‬البالغ‭ ‬عددهم‭ ‬نحو‭ ‬50‭ ‬مليونا،‭ ‬إبداء‭ ‬الموافقة‭ ‬بما‭ ‬يتسق‭ ‬مع‭ ‬قواعد‭ ‬خصوصية‭ ‬جديدة‭ ‬في‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬تدخل‭ ‬حيز‭ ‬التنفيذ‭ ‬في‭ ‬مايو‭.‬

وكان‭ ‬مدافعون‭ ‬عن‭ ‬الخصوصية‭ ‬قد‭ ‬حذروا‭ ‬لسنوات‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬شروط‭ ‬استخدام‭ ‬فيسبوك‭ ‬تجعله‭ ‬معرضا‭ ‬لجمع‭ ‬البيانات‭.‬

وتمكن‭ ‬أستاذ‭ ‬علم‭ ‬النفس‭ ‬ألكسندر‭ ‬كوجان‭ ‬من‭ ‬جمع‭ ‬بيانات‭ ‬50‭ ‬مليون‭ ‬مستخدم‭ ‬لفيسبوك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تصميم‭ ‬استبيان‭ ‬شخصي‭ ‬أجراه‭ ‬بضع‭ ‬مئات‭ ‬الآلاف‭ ‬من‭ ‬الأشخاص‭.‬

وبالموافقة‭ ‬على‭ ‬شروطه،‭ ‬سمح‭ ‬المستخدمون‭ ‬للتطبيق‭ ‬بجمع‭ ‬معلومات‭ ‬عن‭ ‬أصدقائهم‭ ‬على‭ ‬فيسبوك‭ ‬دون‭ ‬علمهم‭ ‬أو‭ ‬موافقتهم‭.‬

ومرر‭ ‬الأكاديمي‭ ‬الأميركي‭ ‬تلك‭ ‬البيانات‭ ‬لشركة‭ ‬‮«‬كمبردج‭ ‬أناليتيكا‮»‬‭ ‬التي‭ ‬طبقت‭ ‬عليها‭ ‬علم‭ ‬تحليل‭ ‬البيانات‭ ‬بهدف‭ ‬دعم‭ ‬الحملة‭ ‬الانتخابية‭ ‬لدونالد‭ ‬ترامب‭ ‬وفوزه‭ ‬برئاسة‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة،‭ ‬وذلك‭ ‬بما‭ ‬يمثل‭ ‬انتهاكا‭ ‬لقواعد‭ ‬فيسبوك‭.‬