أطباء : المسكنات تكتظ بالمخاطر .. لا تتساهلوا في تعاطيها

‭ ‬برلين‭ – ‬الزمان‭ : ‬حذر‭ ‬اطباء‭ ‬من‭ ‬استسهال‭ ‬الاكثار‭ ‬من‭ ‬تناول‭ ‬المسكنات‭ ‬المساعدة‭ ‬على‭ ‬تخفيف‭ ‬الآلام‭ ‬البسيطة‭ ‬خلال‭ ‬الحياة‭ ‬اليومية،‭ ‬حيث‭ ‬أن‭ ‬التساهل‭ ‬في‭ ‬تعاطيها‭ ‬لا‭ ‬يخلو‭ ‬من‭ ‬المخاطر‭. ‬وقال‭ ‬رئيس‭ ‬قسم‭ ‬التخدير‭ ‬وطب‭ ‬العناية‭ ‬المركزة‭ ‬بعيادة‭ ‬الألم‭ ‬بالعاصمة‭ ‬الألمانية‭ ‬برلين،‭ ‬مايكل‭ ‬شينك،‭ ‬إنه‭ ‬ليس‭ ‬كل‭ ‬ألم‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬يعالج،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬العامل‭ ‬الحاسم‭ ‬هو‭ ‬الشعور‭ ‬الشخصي‭ ‬بالألم‭. ‬وأوضح‭ ‬أنه‭ ‬لا‭ ‬بأس‭ ‬من‭ ‬تعاطي‭ ‬قرص‭ ‬مسكن‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬الألم‭ ‬يعيق‭ ‬الحياة‭ ‬اليومية،‭ ‬مع‭ ‬ضرورة‭ ‬ألا‭ ‬تزيد‭ ‬مدة‭ ‬العلاج‭ ‬الذاتي‭ ‬بالمسكنات‭ ‬عن‭ ‬أسبوع‭.‬

أضرار‭ ‬جسيمة‭ ‬بالكبد‭ ‬وبدوره،‭ ‬أشار‭ ‬أوليفر‭ ‬إيمريش،‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬الجمعية‭ ‬الألمانية‭ ‬لطب‭ ‬الألم،‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الباراسيتامول‭ ‬يعد‭ ‬أضعف‭ ‬المسكنات،‭ ‬فهو‭ ‬لا‭ ‬يمثل‭ ‬للأشخاص‭ ‬البالغين‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬كونه‭ ‬علاجاً‭ ‬وهمياً‭. ‬ومع‭ ‬هذا‭ ‬فإنه‭ ‬ينطوي‭ ‬على‭ ‬آثار‭ ‬جانبية،‭ ‬حيث‭ ‬قد‭ ‬تتسبب‭ ‬الجرعات‭ ‬الزائدة‭ ‬في‭ ‬أضرار‭ ‬جسيمة‭ ‬بالكبد،‭ ‬لذلك‭ ‬لا‭ ‬يجوز‭ ‬تعاطي‭ ‬جرعة‭ ‬تزيد‭ ‬عن‭ ‬4‭ ‬غرامات‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬اليوم‭. ‬وينصح‭ ‬إيمريش‭ ‬بتعاطي‭ ‬الإيبوبروفين‭ ‬مع‭ ‬الصداع‭ ‬أو‭ ‬آلام‭ ‬المفاصل‭ ‬أو‭ ‬العدوى‭ ‬الفيروسية‭ ‬المصحوبة‭ ‬بآلام‭ ‬في‭ ‬الأطراف،‭ ‬حيث‭ ‬يمكن‭ ‬تعاطي‭ ‬جرعة‭ ‬800‭ ‬ملليغرام‭ ‬بمعدل‭ ‬ثلاث‭ ‬مرات‭ ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬على‭ ‬الأكثر‭. ‬

‭ ‬ويتعين‭ ‬توخي‭ ‬الحذر‭ ‬بالنسبة‭ ‬للمرضى،‭ ‬الذين‭ ‬يعانون‭ ‬من‭ ‬أمراض‭ ‬القلب‭ ‬أو‭ ‬الفشل‭ ‬الكلوي‭ ‬أو‭ ‬ارتفاع‭ ‬ضغط‭ ‬الدم‭ ‬أو‭ ‬مشاكل‭ ‬في‭ ‬المعدة‭.‬

‭ ‬أما‭ ‬حمض‭ ‬الأسيتيل‭ ‬ساليسيليك‭ ‬فيُستخدم‭ ‬في‭ ‬المقام‭ ‬الأول‭ ‬لعلاج‭ ‬الصداع‭ ‬النصفي‭.‬

وأشارت‭ ‬الطبيبة‭ ‬الألمانية‭ ‬آنيتا‭ ‬بيكر‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الآلام‭ ‬قصيرة‭ ‬الأجل‭ ‬هي‭ ‬فقط،‭ ‬التي‭ ‬يمكن‭ ‬علاجها‭ ‬ذاتيا‭ ‬بالمسكنات‭. ‬أما‭ ‬إذا‭ ‬صارت‭ ‬الآلام‭ ‬مزمنة،‭ ‬فإنها‭ ‬تستلزم‭ ‬استشارة‭ ‬الطبيب‭.‬

حساسية‭ ‬للألم

وأوضحت‭ ‬أنه‭ ‬كلما‭ ‬عالج‭ ‬المرء‭ ‬الصداع‭ ‬على‭ ‬سبيل‭ ‬المثال‭ ‬بالمسكنات،‭ ‬فإنه‭ ‬يصبح‭ ‬أكثر‭ ‬حساسية‭ ‬للألم‭. ‬فمَن‭ ‬يعاني‭ ‬من‭ ‬الصداع‭ ‬بشكل‭ ‬منتظم،‭ ‬يخاطر‭ ‬بالإكثار‭ ‬من‭ ‬المسكنات‭ ‬بما‭ ‬يسمى‭ ‬بالصداع‭ ‬الناجم‭ ‬عن‭ ‬الأدوية،‭ ‬حيث‭ ‬يزداد‭ ‬الصداع‭ ‬سوءاً‭ ‬بدل‭ ‬التحسن،‭ ‬بسبب‭ ‬التغيرات‭ ‬الطارئة‭ ‬على‭ ‬مركز‭ ‬الألم‭ ‬في‭ ‬الدماغ‭.‬

ولتجنب‭ ‬ذلك،‭ ‬لا‭ ‬يجوز‭ ‬بشكل‭ ‬عام‭ ‬تعاطي‭ ‬المسكنات‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬10‭ ‬أيام‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬الشهر‭.‬