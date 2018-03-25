( افتتاح لافت لمهرجان تطوان السينمائي تحت ظلال الفلامنكو الاسبانية لويسا غافاسا تتسلم درع التكريم وتروي قصة حبها بتطوان في ستينيات القرن الماضي المغربية منى فتو لــ (الزمان):أهم شيء عندي هو جمال الروح

الزمان شريك إعلامي في فعاليات سينما بلدان البحر المتوسط

الاسبانية‭ ‬لويسا‭ ‬غافاسا‭ ‬تتسلم‭ ‬درع‭ ‬التكريم‭ ‬وتروي‭ ‬قصة‭ ‬حبها‭ ‬بتطوان‭ ‬في‭ ‬ستينيات‭ ‬القرن‭ ‬الماضي‭ ‬

المغربية‭ ‬منى‭ ‬فتو‭ ‬لــ‭ (‬الزمان‭):‬أهم‭ ‬شيء‭ ‬عندي‭ ‬هو‭ ‬جمال‭ ‬الروح‭ ‬

تطوان‭ – ‬عبدالحق‭ ‬بن‭ ‬رحمون

موفد‭ (‬الزمان‭)‬

‭ ‬شهد‭ ‬مسرح‭ ‬سينما‭ ‬اسبانيول‭ ‬بمدينة‭ ‬تطوان‭ ‬المغربية‭ ‬امس‭ ‬الافتتاح‭ ‬الرسمي‭ ‬للدورة‭ ‬الرابعة‭ ‬والعشرين‭ ‬لمهرجان‭ ‬تطوان‭ ‬الدولي‭ ‬لسينما‭ ‬بلدان‭ ‬البحر‭ ‬الأبيض‭ ‬المتوسط‭ ‬الذي‭ ‬أعطى‭ ‬انطلاقة‭ ‬افتتاح‭ ‬دورته‭ ‬الحالية‭ ‬أحمد‭ ‬حسني‭ ‬مدير‭ ‬مؤسسة‭ ‬المهرجان،‭ ‬معبِّرا‭ ‬عن‭ ‬سعادته‭ ‬باحتضان‭ ‬تطوان‭ ‬هذه‭ ‬التظاهرة‭ ‬المتوسطية‭ ‬الدولية،‭ ‬وفي‭ ‬كلمته‭ ‬المقتضبة‭ ‬رحب‭ ‬بعشاق‭ ‬رياض‭ ‬السينما‭ ‬المتوسطية‭ ‬وبضيوف‭ ‬المهرجان‭.‬

وعرف‭ ‬حفل‭ ‬الافتتاح‭ ‬الرسمي‭ ‬للمهرجان‭ ‬حضورا‭ ‬إعلاميا‭ ‬بارزا،‭ ‬واستقبل‭ ‬خلاله‭ ‬المنظمون‭ ‬ضيوفهم‭ ‬من‭ ‬الفنانين‭ ‬وصناع‭ ‬السينما‭ ‬عبر‭ ‬مرورهم‭ ‬من‭ ‬فوق‭ ‬البساط‭ ‬الاحمر،‭ ‬وكعادة‭ ‬دورات‭ ‬المهرجان‭ ‬حضرت‭ ‬موسيقى‭ ‬الفلامينكو‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬هي‭ ‬العنوان‭ ‬البارز‭ ‬لحفل‭ ‬الافتتاح‭ ‬وذلك‭ ‬عبر‭ ‬تقديم‭ ‬فقرات‭ ‬من‭ ‬الموسيقى‭ ‬الراقية‭ . ‬فيما‭ ‬كانت‭ ‬نجمة‭ ‬هذا‭ ‬الاحتفال‭ ‬الاسبانية‭ ‬المخضرمة‭ ‬لويسا‭ ‬غافاسا‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬تكريمها‭ ‬في‭ ‬ذات‭ ‬المناسبة‭ ‬وتسليمها‭ ‬درع‭ ‬التكريم‭. ‬وفي‭ ‬كلمتها‭ ‬المؤثرة‭ ‬كشفت‭ ‬سرا‭ ‬أثر‭ ‬في‭ ‬حياتها‭ ‬السينمائية،‭ ‬ولم‭ ‬تنساه‭ ‬أبداً،‭ ‬إنها‭ ‬قصة‭ ‬حب‭ ‬عاشها‭ ‬والديها‭ ‬لما‭ ‬قدما‭ ‬إلى‭ ‬مدينة‭ ‬تطوان‭ ‬عند‭ ‬صديق‭ ‬لهما‭ ‬صيدلي،‭ ‬لقضاء‭ ‬شهر‭ ‬العسل،‭ ‬وجرت‭ ‬هذه‭ ‬القصة‭ ‬في‭ ‬بداية‭ ‬ستينيات‭ ‬القرن‭ ‬الماضي،‭ ‬ومن‭ ‬نقطة‭ ‬بداية‭ ‬هذا‭ ‬الحب‭ ‬تقول‭ ‬لويسا‭ ‬غافاسا‭ ‬عدت‭ ‬إليكم‭ ‬من‭ ‬جديد‭ ‬إلى‭ ‬تطوان‭ ‬‮«‬فنانة‭ ‬مكرمة‮»‬،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬ثقافة‭ ‬الاعتراف‭ ‬بالمكان‭ ‬والحب‭ ‬الأول،‭ ‬الذي‭ ‬أعتز‭ ‬به،‭ ‬كما‭ ‬كشفت‭ ‬الاسبانية‭ ‬لويسا‭ ‬غافاسا‭ ‬أنها‭ ‬ماتزال‭ ‬تحتفظ‭ ‬بأقراط‭ ‬من‭ ‬الذهب‭ ‬الخالص‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬هدية‭ ‬لوالديها‭ ‬من‭ ‬طرف‭ ‬باشا‭ ‬مدينة‭ ‬شفشاون‭ ‬وهي‭ ‬هدية‭ ‬كانت‭ ‬لمولودهما‭ ‬المقبل؛‭ ‬الذي‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬سوى‭ ‬لويسا‭ ‬غافاسا‭ ‬التي‭ ‬سترى‭ ‬النور‭ ‬إلى‭ ‬الحياة‭ ‬بعد‭ ‬تلك‭ ‬الزيارة‭ ‬إلى‭ ‬مدينة‭ ‬تطوان‭ ‬وشفشاون‭.‬

من‭ ‬جهته،‭ ‬أكد‭ ‬مدير‭ ‬المهرجان،‭ ‬في‭ ‬كلمة‭ ‬افتتاح‭ ‬الدورة‭ ‬الرابعة‭ ‬والعشرين‭ ‬لمهرجان‭ ‬تطوان‭ ‬الدولي‭ ‬لسينما‭ ‬بلدان‭ ‬البحر‭ ‬الأبيض‭ ‬المتوسط،‭ ‬أن‭ ‬المهرجان‭ ‬اليوم‭ ‬أصبح‭ ‬تجسيدا‭ ‬للإرادة‭ ‬المطلقة‭ ‬للمثقفين‭ ‬والسينمائيين‭ ‬المغاربة‭ ‬لخلق‭ ‬تظاهرة‭ ‬للفن‭ ‬للسابع‭ ‬تحتفي‭ ‬بزخم‭ ‬وعظمة‭ ‬الهوية‭ ‬المتوسطية‭. ‬

ويضيف‭ ‬نورالدين‭ ‬بندريس‭ ‬مدير‭ ‬المهرجان‭ ‬أن‭ ‬الدورة‭ ‬الحالية‭ ‬تتميز‭ ‬بفقرات‭ ‬برنامج‭ ‬غني‭ ‬ومتنوع،‭ ‬وشدد‭ ‬أنها‭ ‬تمثل‭ ‬تحولا‭ ‬كبيرا‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬هذا‭ ‬المهرجان‭ ‬المتوسطي‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬تنظيمه‭ ‬وإدارته‭. ‬وقال‭ ‬إن‭ ‬الدورة‭ ‬تحتفي‭ ‬بالنساء‭ ‬ويتشرف‭ ‬بتكريم‭ ‬أربع‭ ‬فنانات‭ ‬على‭ ‬اعتبار‭ ‬أن‭ ‬معظم‭ ‬الأفلام‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬المهرجان‭ ‬تعالج‭ ‬مشكل‭ ‬المرأة‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬المتوسطية‭.‬

كما‭ ‬عرفت‭ ‬فقرات‭ ‬المهرجان‭ ‬المنظم‭ ‬بين‭ ‬24‭ ‬و31‭ (‬مارس‭) ‬الجاري‭ ‬تكريم‭ ‬الفنانة‭ ‬منى‭ ‬فتو،‭ ‬وفي‭ ‬جوابها‭ ‬على‭ ‬سؤال‭ (‬الزمان‭) : ‬ماذا‭ ‬يعني‭ ‬لها‭ ‬الجمال‭ ‬والشهرة؟‭ ‬قالت‭ ‬منى‭ ‬فتو‭: ‬‮«‬الشهرة‭ ‬لا‭ ‬تعني‭ ‬لها‭ ‬أي‭ ‬شيء‭.. ‬وأيضا‭ ‬الجمال‭ ‬لا‭ ‬يعني‭ ‬لها‭ ‬أي‭ ‬شيء‮»‬‭ ‬،‭ ‬وتضيف‭ ‬في‭ ‬تصريحها‭ ‬لـ‭ (‬الزمان‭) ‬‮«‬‭..‬وأهم‭ ‬شيء‭ ‬هو‭ ‬جمال‭ ‬الروح‭ ‬وجمال‭ ‬الأفعال‮»‬‭ ‬،‭ ‬وتجدر‭ ‬الاشارة‭ ‬أن‭ ‬منى‭ ‬فتو‭ ‬سطع‭ ‬نجمها‭ ‬في‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الأفلام‭ ‬السينمائية‭ ‬،‭ ‬منذ‭ ‬‮«‬حب‭ ‬في‭ ‬الدار‭ ‬البيضاء‮»‬‭ ‬للمخرج‭ ‬المغربي‭ ‬عبد‭ ‬القادر‭ ‬لقطع،‭ ‬سنة‭ ‬1991‭ ‬وأوضحت‭ ‬منى‭ ‬فتو‭ ‬أنها‭ ‬جد‭ ‬سعيدة‭ ‬بهذا‭ ‬التكريم‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬مهرجان‭ ‬تطوان‭ ‬الذي‭ ‬يتمتع‭ ‬بصيت‭ ‬دولي،‭ ‬كما‭ ‬كشفت‭ ‬لـ‭ (‬الزمان‭) ‬أن‭ ‬القفطان‭ ‬المغربي‭ ‬الذي‭ ‬كانت‭ ‬ترتديه‭ ‬في‭ ‬مناسبة‭ ‬تكريمها‭ ‬أعطته‭ ‬لها‭ ‬صديقتها‭ ‬اسمها‭ ‬نورة‭ ‬لتحضر‭ ‬به‭ ‬هذه‭ ‬المناسبة‭. ‬فيما‭ ‬تحدثت‭ ‬منى‭ ‬فتو‭ ‬عن‭ ‬تجربتها‭ ‬الفنية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬عملها‭ ‬في‭ ‬الفيلم‭ ‬الفرنسي‭ ‬‮«‬الإبحار‭ ‬بعيدا‮»‬،‭ ‬للمخرج‭ ‬غايل‭ ‬موريل‭. ‬على‭ ‬صعيد‭ ‬آخر،‭ ‬وعلى‭ ‬خشبة‭ ‬مسرح‭ ‬سينما‭ ‬اسبانيول‭ ‬تم‭ ‬تقديم‭ ‬لجنة‭ ‬تحكيم‭ ‬الفيلم‭ ‬الطويل‭ ‬التي‭ ‬تتكون‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬المخرج‭ ‬والفنان‭ ‬التونسي‭ ‬الناصر‭ ‬خمير‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬السينمائية‭ ‬الأمريكية‭ ‬أليسا‭ ‬سيمون،‭ ‬الخبيرة‭ ‬السينمائية‭ ‬المتخصصة‭ ‬في‭ ‬البرمجة‭ ‬والتوثيق‭ ‬وحفظ‭ ‬الأفلام،‭ ‬والمخرج‭ ‬المغربي‭ ‬المخضرم‭ ‬حسن‭ ‬بنجلون،‭ ‬والكاتبة‭ ‬والمخرجة‭ ‬الفرنسية‭ ‬دومينيك‭ ‬باروش،‭ ‬والممثلة‭ ‬الإسبانية‭ ‬آنا‭ ‬توربان‭.‬

كما‭ ‬تم‭ ‬تقديم‭ ‬أعضاء‭ ‬لجنة‭ ‬تحكيم‭ ‬الفيلم‭ ‬الوثائقي‭ ‬برئاسة‭ ‬المخرج‭ ‬العراقي‭ ‬قيس‭ ‬الزبيدي،‭ ‬وتضم‭ ‬أيضا‭ ‬الكاتبة‭ ‬والناشرة‭ ‬المغربية‭ ‬نادية‭ ‬السالمي،‭ ‬والكاتب‭ ‬والسينمائي‭ ‬الفرنسي‭ ‬آدم‭ ‬بيانكو،‭ ‬والباحث‭ ‬والسينمائي‭ ‬الإسباني‭ ‬خوان‭ ‬كارلوس‭ ‬بادرون‭. ‬وشهد‭ ‬حفل‭ ‬الافتتاح‭ ‬عرض‭ ‬فيلم‭ ‬‮«‬الإبحار‭ ‬بعيدا‮»‬‭ ‬للمخرج‭ ‬الفرنسي‭ ‬غايل‭ ‬موريل،‭ ‬والذي‭ ‬تشارك‭ ‬فيه‭ ‬الفنانة‭ ‬منى‭ ‬فتو،‭ ‬والذي‭ ‬تدور‭ ‬أحداثه‭ ‬حول‭ ‬تعرض‭ ‬حياة‭ ‬إديث‭ ‬لرجة‭ ‬عنيفة‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬الإجتماعي،‭ ‬حيث‭ ‬أن‭ ‬المعمل‭ ‬الذي‭ ‬تعمل‭ ‬به‭ ‬يتحول‭ ‬إلى‭ ‬طنجة‭ ‬وليس‭ ‬عليها‭ ‬إلا‭ ‬القبول‭ ‬بالعمل‭ ‬بالمغرب‭ ‬بأجر‭ ‬أقل‭ ‬وظروف‭ ‬عمل‭ ‬مختلفة‭. ‬وباعتباره‭ ‬واحدا‭ ‬من‭ ‬أعرق‭ ‬التظاهرات‭ ‬السينمائية‭ ‬وطنيا‭ ‬ودوليا،‭ ‬يعكس‭ ‬هذا‭ ‬المهرجان‭ ‬التزام‭ ‬المملكة‭ ‬بتنمية‭ ‬القارة،‭ ‬ليس‭ ‬فقط‭ ‬على‭ ‬المستويين‭ ‬الاقتصادي‭ ‬والاجتماعي،‭ ‬بل‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬الإنتاج‭ ‬والإبداع‭ ‬الفني‭ ‬والسينمائي‭ ‬أيضا‭.‬