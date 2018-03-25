( افتتاح لافت لمهرجان تطوان السينمائي تحت ظلال الفلامنكو الاسبانية لويسا غافاسا تتسلم درع التكريم وتروي قصة حبها بتطوان في ستينيات القرن الماضي المغربية منى فتو لــ (الزمان):أهم شيء عندي هو جمال الروح

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الاسبانية لويسا غافاسا تتسلم درع التكريم وتروي قصة حبها بتطوان في ستينيات القرن الماضي
المغربية منى فتو لــ (الزمان):أهم شيء عندي هو جمال الروح
تطوان – عبدالحق بن رحمون
موفد (الزمان)
شهد مسرح سينما اسبانيول بمدينة تطوان المغربية امس الافتتاح الرسمي للدورة الرابعة والعشرين لمهرجان تطوان الدولي لسينما بلدان البحر الأبيض المتوسط الذي أعطى انطلاقة افتتاح دورته الحالية أحمد حسني مدير مؤسسة المهرجان، معبِّرا عن سعادته باحتضان تطوان هذه التظاهرة المتوسطية الدولية، وفي كلمته المقتضبة رحب بعشاق رياض السينما المتوسطية وبضيوف المهرجان.
وعرف حفل الافتتاح الرسمي للمهرجان حضورا إعلاميا بارزا، واستقبل خلاله المنظمون ضيوفهم من الفنانين وصناع السينما عبر مرورهم من فوق البساط الاحمر، وكعادة دورات المهرجان حضرت موسيقى الفلامينكو التي كانت هي العنوان البارز لحفل الافتتاح وذلك عبر تقديم فقرات من الموسيقى الراقية . فيما كانت نجمة هذا الاحتفال الاسبانية المخضرمة لويسا غافاسا التي تم تكريمها في ذات المناسبة وتسليمها درع التكريم. وفي كلمتها المؤثرة كشفت سرا أثر في حياتها السينمائية، ولم تنساه أبداً، إنها قصة حب عاشها والديها لما قدما إلى مدينة تطوان عند صديق لهما صيدلي، لقضاء شهر العسل، وجرت هذه القصة في بداية ستينيات القرن الماضي، ومن نقطة بداية هذا الحب تقول لويسا غافاسا عدت إليكم من جديد إلى تطوان «فنانة مكرمة»، وذلك في إطار ثقافة الاعتراف بالمكان والحب الأول، الذي أعتز به، كما كشفت الاسبانية لويسا غافاسا أنها ماتزال تحتفظ بأقراط من الذهب الخالص التي كانت هدية لوالديها من طرف باشا مدينة شفشاون وهي هدية كانت لمولودهما المقبل؛ الذي لم يكن سوى لويسا غافاسا التي سترى النور إلى الحياة بعد تلك الزيارة إلى مدينة تطوان وشفشاون.
من جهته، أكد مدير المهرجان، في كلمة افتتاح الدورة الرابعة والعشرين لمهرجان تطوان الدولي لسينما بلدان البحر الأبيض المتوسط، أن المهرجان اليوم أصبح تجسيدا للإرادة المطلقة للمثقفين والسينمائيين المغاربة لخلق تظاهرة للفن للسابع تحتفي بزخم وعظمة الهوية المتوسطية.
ويضيف نورالدين بندريس مدير المهرجان أن الدورة الحالية تتميز بفقرات برنامج غني ومتنوع، وشدد أنها تمثل تحولا كبيرا في تاريخ هذا المهرجان المتوسطي على مستوى تنظيمه وإدارته. وقال إن الدورة تحتفي بالنساء ويتشرف بتكريم أربع فنانات على اعتبار أن معظم الأفلام المشاركة في المهرجان تعالج مشكل المرأة في المنطقة المتوسطية.
كما عرفت فقرات المهرجان المنظم بين 24 و31 (مارس) الجاري تكريم الفنانة منى فتو، وفي جوابها على سؤال (الزمان) : ماذا يعني لها الجمال والشهرة؟ قالت منى فتو: «الشهرة لا تعني لها أي شيء.. وأيضا الجمال لا يعني لها أي شيء» ، وتضيف في تصريحها لـ (الزمان) «..وأهم شيء هو جمال الروح وجمال الأفعال» ، وتجدر الاشارة أن منى فتو سطع نجمها في العديد من الأفلام السينمائية ، منذ «حب في الدار البيضاء» للمخرج المغربي عبد القادر لقطع، سنة 1991 وأوضحت منى فتو أنها جد سعيدة بهذا التكريم من قبل مهرجان تطوان الذي يتمتع بصيت دولي، كما كشفت لـ (الزمان) أن القفطان المغربي الذي كانت ترتديه في مناسبة تكريمها أعطته لها صديقتها اسمها نورة لتحضر به هذه المناسبة. فيما تحدثت منى فتو عن تجربتها الفنية من خلال عملها في الفيلم الفرنسي «الإبحار بعيدا»، للمخرج غايل موريل. على صعيد آخر، وعلى خشبة مسرح سينما اسبانيول تم تقديم لجنة تحكيم الفيلم الطويل التي تتكون من كل من المخرج والفنان التونسي الناصر خمير إلى جانب السينمائية الأمريكية أليسا سيمون، الخبيرة السينمائية المتخصصة في البرمجة والتوثيق وحفظ الأفلام، والمخرج المغربي المخضرم حسن بنجلون، والكاتبة والمخرجة الفرنسية دومينيك باروش، والممثلة الإسبانية آنا توربان.
كما تم تقديم أعضاء لجنة تحكيم الفيلم الوثائقي برئاسة المخرج العراقي قيس الزبيدي، وتضم أيضا الكاتبة والناشرة المغربية نادية السالمي، والكاتب والسينمائي الفرنسي آدم بيانكو، والباحث والسينمائي الإسباني خوان كارلوس بادرون. وشهد حفل الافتتاح عرض فيلم «الإبحار بعيدا» للمخرج الفرنسي غايل موريل، والذي تشارك فيه الفنانة منى فتو، والذي تدور أحداثه حول تعرض حياة إديث لرجة عنيفة على المستوى الإجتماعي، حيث أن المعمل الذي تعمل به يتحول إلى طنجة وليس عليها إلا القبول بالعمل بالمغرب بأجر أقل وظروف عمل مختلفة. وباعتباره واحدا من أعرق التظاهرات السينمائية وطنيا ودوليا، يعكس هذا المهرجان التزام المملكة بتنمية القارة، ليس فقط على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، بل على مستوى الإنتاج والإبداع الفني والسينمائي أيضا.