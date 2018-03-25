بناء نينوى.. المقترحات والتفاصيل دراسة هندسية وفنية وإدارية تبحث في الأسلوب الأمثل لإعادة إعمار الموصل

ناصر‭ ‬سالم‭ ‬عبد – مهندس استشاري

‭(‬بعد‭ ‬معركة‭ ‬التحرير‭ … ‬نينوى‭ ‬تترقب‭ ‬معركة‭ ‬الاعمار‭)‬

‭(‬تقديم‭):‬

لا‭ ‬يمكن‭ ‬لأي‭ ‬عراقي‭ ‬أو‭ ‬موصلي‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬يقف‭ ‬إكباراً‭ ‬وإجلالاً‭ ‬للقوات‭ ‬العراقية‭ ‬بكافة‭ ‬صنوفها‭ ‬وتشكيلاتها‭ ‬للدور‭ ‬الجسيم‭ ‬والعظيم‭ ‬الذي‭ ‬قامت‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬اجل‭ ‬تحرير‭ ‬الأراضي‭ ‬العراقية‭ ‬المغتصبة‭ ‬من‭ ‬أيدي‭ ‬العصابات‭ ‬التكفيرية‭ ‬الطاغية‭ ‬وأرض‭ ‬نينوى‭ ‬والموصل‭ ‬منها‭ ‬على‭ ‬وجه‭ ‬التحديد‭. ‬ولابد‭ ‬أن‭ ‬نثمن‭ ‬الدور‭ ‬الكبير‭ ‬والبارز‭ ‬الذي‭ ‬اضطلع‭ ‬به‭ ‬سيادة‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬العراقي‭ ‬في‭ ‬قيادة‭ ‬وتوجيه‭ ‬هذه‭ ‬التشكيلات‭ ‬الوطنية‭ ‬المخلصة‭ ‬خلال‭ ‬عمليات‭ ‬التحرير‭ ‬كافة‭ ‬،‭ ‬وهو‭ ‬بهذا‭ ‬يسجل‭ ‬لشخصه‭ ‬وموقعه‭ ‬نصراً‭ ‬سياسياً‭ ‬ووطنياً‭ ‬وعراقياً‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬لأحد‭ ‬أن‭ ‬ينكره‭ ‬أو‭ ‬يتجاهله‭.‬

إن‭ ‬عمليات‭ ‬التحرير‭ ‬كافة‭ ‬لم‭ ‬تكن‭ ‬بالسهولة‭ ‬التي‭ ‬يتصورها‭ ‬المتلقي‭ ‬لأي‭ ‬حديث‭ ‬يشملها‭ ‬أو‭ ‬يخصها‭ ‬العراقية‭ ‬الكثير‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الأرواح‭ ‬الغالية‭ ‬أولاً‭ ‬وقبل‭ ‬كل‭ ‬شيء‭ ‬وأموالاً‭ ‬طائلة‭ ‬ثانياً‭ ‬وليس‭ ‬آخراً‭.‬

علينا‭ ‬أن‭ ‬نسلط‭ ‬الضوء‭ ‬أكثر‭ ‬ما‭ ‬يمكن‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬التضحيات‭ ‬الجسام‭ ‬ولولاها‭ ‬لما‭ ‬تكلل‭ ‬هذا‭ ‬الجهد‭ ‬الجبار‭ ‬بهذا‭ ‬النجاح‭ ‬والانتصار‭ ‬الباهر‭ ‬وعلينا‭ ‬أيضاً‭ ‬أن‭ ‬نبرز‭ ‬حجم‭ ‬ما‭ ‬فقدناه‭ ‬وخسرناه‭ ‬جراء‭ ‬عمليات‭ ‬التحرير‭ ‬الخالدة‭ ‬كي‭ ‬نتمكن‭ ‬من‭ ‬وضع‭ ‬الخطوات‭ ‬الصحيحة‭ ‬اللازمة‭ ‬لإعادة‭ ‬بناء‭ ‬ما‭ ‬دمر‭ ‬جراء‭ ‬هذه‭ ‬العمليات‭. ‬لقد‭ ‬فقد‭ ‬العراق‭ ‬أرواحاً‭ ‬غالية‭ ‬،‭ ‬شباباً‭ ‬بعمر‭ ‬الورود‭ ‬كان‭ ‬من‭ ‬المفروض‭ ‬أن‭ ‬توظف‭ ‬طاقاتهم‭ ‬في‭ ‬عمليات‭ ‬البناء‭ ‬والتطوير‭ ‬وعلى‭ ‬السواء‭ ‬فقدناهم‭ ‬من‭ ‬العسكريين‭ ‬ومن‭ ‬المدنيين‭. ‬ظروف‭ ‬معارك‭ ‬التحرير‭ ‬في‭ ‬نينوى‭ ‬وغيرها‭ ‬كانت‭ ‬معقدة‭ ‬للغاية‭ ‬وفيها‭ ‬تداخل‭ ‬كبير‭ ‬وهذا‭ ‬ما‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬تكبدنا‭ ‬خسائر‭ ‬كبيرة‭ ‬في‭ ‬الأرواح‭ ‬الغالية‭ ‬،‭ ‬وكانت‭ ‬في‭ ‬جانب‭ ‬الموصل‭ ‬الأيمن‭ ‬أكثرها‭ ‬تعقيداً‭ ‬وصعوبة‭ ‬كونها‭ ‬تشبه‭ ‬إلى‭ ‬حد‭ ‬كبير‭ ‬إنقاذ‭ ‬الآلاف‭ ‬من‭ ‬عملية‭ ‬اختطاف‭ ‬غير‭ ‬مسبوقة‭ ‬في‭ ‬التاريخ‭. ‬نعم‭ ‬الموصل‭ ‬اختطفت‭ ‬ولست‭ ‬معنياً‭ ‬بالحديث‭ ‬للدخول‭ ‬في‭ ‬أسباب‭ ‬ومسببات‭ ‬هذا‭ ‬الاختطاف‭ ‬وذلك‭ ‬لأنها‭ ‬غير‭ ‬معنية‭ ‬بهذا‭ ‬المبحث‭ ‬أولاً‭ ‬ولأنني‭ ‬أريد‭ ‬أن‭ ‬ابني‭ ‬على‭ ‬النتائج‭ ‬الخطوات‭ ‬السريعة‭ ‬المطلوبة‭ ‬التي‭ ‬تمكننا‭ ‬من‭ ‬الانطلاق‭ ‬إلى‭ ‬الإمام‭ ‬نحو‭ ‬البناء‭ ‬والعمران‭ ‬والاستقرار‭. ‬أقول‭ ‬بعد‭ ‬النصر‭ ‬الوطني‭ ‬والسياسي‭ ‬الذي‭ ‬حققه‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬العراقي‭ ‬وبقية‭ ‬القادة‭ ‬العسكريون‭ ‬وكل‭ ‬القوات‭ ‬العراقية‭ ‬الباسلة‭ ‬بجميع‭ ‬صنوفها‭ ‬وتشكيلاتها‭ ‬،‭ ‬وإعلانه‭ ‬نهاية‭ ‬معارك‭ ‬التحرير‭ ‬فإنه‭ ‬قطع‭ ‬وعداً‭ ‬شخصياً‭ ‬وسيادياً‭ ‬على‭ ‬نفسه‭ ‬ومن‭ ‬خلال‭ ‬موقعه‭ ‬الرسمي‭ ‬أنه‭ ‬سوف‭ ‬ينطلق‭ ‬إلى‭ ‬معركة‭ ‬جديدة‭ ‬أكثر‭ ‬شراسة‭ ‬وأكثر‭ ‬حيوية‭ ‬عنوانها‭ (‬معركة‭ ‬الاعمار‭) ‬لتثبت‭ ‬القيادة‭ ‬العراقية‭ ‬وكما‭ ‬أعلنت‭ ‬أنها‭ ‬ما‭ ‬جيشت‭ ‬وعبئت‭ ‬إلا‭ ‬لتحرير‭ ‬الإنسان‭ ‬والأرض‭ ‬معاً‭.‬

إن‭ ‬أهالي‭ ‬نينوى‭ ‬والموصل‭ ‬تحديداً‭ ‬وجانبها‭ ‬الأيمن‭ ‬على‭ ‬وجه‭ ‬الخصوص‭ ‬يترقبون‭ ‬بشغف‭ ‬ومحبة‭ ‬انطلاق‭ ‬المعركة‭ ‬التالية‭ … ‬معركة‭ ‬الاعمار‭ .. ‬هذه‭ ‬المعركة‭ ‬المجيدة‭ ‬الوطنية‭ ‬والإنسانية‭ ‬التي‭ ‬تعيد‭ ‬لثاني‭ ‬مدينة‭ ‬ومحافظة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬البلد‭ ‬الأغر‭ ‬رونقها‭ ‬وحيويتها‭ ‬ومكانتها‭ ‬التي‭ ‬تستحقها‭ ‬دون‭ ‬أية‭ ‬مواربة‭ ‬أو‭ ‬انحياز‭.‬

للموصل‭ ‬مكانة‭ ‬اقتصادية‭ ‬وعلمية‭ ‬وجغرافية‭ ‬ووطنية‭ ‬هامة‭ ‬جداً‭ ‬وحيوية‭ ‬جداً‭ ‬للعراق‭ ‬خاصة‭ ‬وللوطن‭ ‬العربي‭ ‬والمنطقة‭ ‬عامة‭. ‬ولاشك‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬القيادة‭ ‬والحكومة‭ ‬العراقية‭ ‬وسيادة‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬شخصياً‭ ‬يدركوا‭ ‬جميعاً‭ ‬هذه‭ ‬الحقيقة‭ ‬وهذه‭ ‬المكانة‭. ‬الموصليون‭ ‬يتطلعون‭ ‬لسيادة‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬المحترم‭ ‬لأن‭ ‬يشعل‭ ‬بيده‭ ‬شرارة‭ ‬معركة‭ ‬الاعمار‭ .. ‬يتطلعون‭ ‬أن‭ ‬تعود‭ ‬مدينتهم‭ ‬لسابق‭ ‬عهدها‭ ‬‮«‬خلابة‭ ‬زاهية‮»‬‭ ‬معين‭ ‬تجاري‭ ‬وزراعي‭ ‬وفكري‭ ‬وبشري‭ ‬خلاق‭ ‬لهذا‭ ‬البلد‭ ‬العريق‭.‬

سأتطرق‭ ‬واستعرض‭ ‬جملة‭ ‬من‭ ‬الملاحظات‭ ‬والاقتراحات‭ ‬التي‭ ‬يتوجب‭ ‬الأخذ‭ ‬بها‭ ‬أو‭ ‬مراعاتها‭ ‬عند‭ ‬وتميز‭. ‬

‭(‬مجلس‭ ‬اعمار‭ ‬،‭ ‬الأسلوب‭ ‬العلمي‭ ‬الأمثل

‭ ‬لإدارة‭ ‬معركة‭ ‬الاعمار‭)‬

تحتاج‭ ‬معركة‭ ‬الاعمار‭ ‬إدارة‭ ‬متخصصة‭ ‬رصينة‭ ‬ودقيقة‭ ‬وفعالة‭ ‬ونزيهة‭ ‬ومتميزة‭ ‬لتحقق‭ ‬النتائج‭ ‬المرجوة‭ ‬منها‭ ‬وتصل‭ ‬أهدافها‭ ‬بأسلوب‭ ‬سليم‭ ‬وسريع‭ ‬،‭ ‬كما‭ ‬تتطلب‭ ‬ان‭ ‬توليها‭ ‬إدارة‭ ‬الدولة‭ ‬الاهتمام‭ ‬اللازم‭ ‬من‭ ‬كافة‭ ‬النواحي‭ ‬وتمدها‭ ‬بكل‭ ‬أساليب‭ ‬العون‭ ‬والقوة‭ ‬وتمنحها‭ ‬كل‭ ‬الصلاحيات‭ ‬اللازمة‭ ‬من‭ ‬اجل‭ ‬أن‭ ‬تقوم‭ ‬بعملها‭ ‬على‭ ‬أتم‭ ‬صورة‭ ‬وأحسن‭ ‬وجه‭.‬

إن‭ ‬أفضل‭ ‬صيغة‭ ‬من‭ ‬ناحية‭ (‬الإدارة‭ ‬الهندسيةEngineering‭ ‬Management‭) ‬لقيادة‭ ‬وتشغيل‭ ‬هذه‭ ‬المعركة‭ ‬هي‭ ‬تشكيل‭ (‬مجلس‭ ‬اعمار‭) ‬يتولى‭ ‬هذا‭ ‬المجلس‭ ‬مهمة‭ ‬اعمار‭ ‬المحافظة‭ ‬وتنفيذ‭ ‬مشاريع‭ ‬اعمارها‭ ‬المطلوبة‭ ‬والمقترحة‭ ‬وبموجب‭ ‬هيكل‭ ‬تنظيمي‭ ‬إداري‭ ‬وهندسي‭ ‬يمكنه‭ ‬من‭ ‬السيطرة‭ ‬والإشراف‭ ‬على‭ ‬عملية‭ ‬ومعركة‭ ‬الاعمار‭ ‬وحسب‭ ‬التفاصيل‭ ‬التي‭ ‬سيتم‭ ‬توضيحها‭ ‬لاحقاً‭. ‬ساتناول‭ ‬بالتفصيل‭ ‬توضيح‭ ‬فكرة‭ ‬مجلس‭ ‬الاعمار‭ ‬وفق‭ ‬فقرات‭ ‬رئيسة‭ ‬تتفرع‭ ‬منها‭ ‬تفاصيل‭ ‬فرعية‭ ‬للوقوف‭ ‬بشكل‭ ‬جلي‭ ‬ودقيق‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬الفكرة‭ ‬المقترحة‭ ‬وكما‭ ‬يلي‭:‬

أولاً‭: ‬يتولى‭ ‬مجلس‭ ‬الاعمار‭ ‬إدارة‭ ‬وتنظيم‭ ‬عملية‭ ‬اعمار‭ ‬المحافظة‭ ‬بشكل‭ ‬كامل‭ ‬وبصلاحيات‭ ‬واسعة‭ ‬وإمكانيات‭ ‬عالية‭ ‬،‭ ‬ويرتبط‭ ‬هذا‭ ‬المجلس‭ ‬ارتباطاً‭ ‬مباشراً‭ ‬بمجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬كي‭ ‬تحظى‭ ‬هذه‭ ‬المعركة‭ ‬الإنسانية‭ ‬بعناية‭ ‬وإشراف‭ ‬السيد‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬المحترم‭.‬

ثانياً‭: ‬تترأس‭ ‬المجلس‭ ‬شخصية‭ ‬ادارية‭ ‬هندسية‭ ‬كفوءة‭ ‬ونزيهة‭ ‬ومتميزة‭ ‬ومتمرسة‭ ‬في‭ ‬ادارة‭ ‬المشاريع‭ ‬الانشائية‭ ‬والهندسية‭ ‬وتمنح‭ ‬هذه‭ ‬الشخصية‭ ‬بموقعها‭ ‬الرسمي‭ ‬المقترح‭ ‬الصلاحيات‭ ‬اللازمة‭ ‬وبما‭ ‬يعادل‭ ‬درجة‭ ‬وزير‭ ‬في‭ ‬الدولة‭ ‬العراقية‭ ‬وترتبط‭ ‬مباشرة‭ ‬بمجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬مالياً‭ ‬وإدارياً‭.‬

ثالثاً‭: ‬يتم‭ ‬تشكيل‭ ‬هيئات‭ ‬إدارية‭ ‬وفنية‭ ‬ضمن‭ ‬مقر‭ ‬المجلس‭ ‬تتولى‭ ‬تنظيم‭ ‬وادارة‭ ‬مشاريع‭ ‬الاعمار‭ ‬وكما‭ ‬يلي‭:‬

1-الهيئة‭ ‬الإدارية‭: ‬تتولى‭ ‬اختيار‭ ‬الكوادر‭ ‬المطلوبة‭ (‬الادارية‭ ‬والفنية‭) ‬حسب‭ ‬كفاءتهم‭ ‬من‭ ‬دوائر‭ ‬المحافظة‭ ‬وتنسيبهم‭ ‬لمجلس‭ ‬الاعمار‭ ‬وتنظيم‭ ‬شؤونهم‭ ‬الإدارية‭ ‬بالإضافة‭ ‬الى‭ ‬تنظيم‭ ‬العمل‭ ‬الاداري‭ ‬بشكل‭ ‬عام‭ ‬داخل‭ ‬مجلس‭ ‬الاعمار‭.‬

2-الهيئة‭ ‬الاقتصادية‭: ‬تتولى‭ ‬تنظيم‭ ‬وادارة‭ ‬ومراقبة‭ ‬اعمال‭ ‬المجلس‭ ‬ومشاريعه‭ ‬من‭ ‬الناحية‭ ‬المالية‭.‬

3-هيئة‭ ‬المتابعة‭ ‬والتخطيط‭: ‬تتولى‭ ‬مراقبة‭ ‬المشاريع‭ ‬فنياً‭ ‬ومدى‭ ‬مطابقة‭ ‬الاعمال‭ ‬للمواصفات‭ ‬الهندسية‭ ‬والإشراف‭ ‬على‭ ‬المدد‭ ‬الزمنية‭ ‬المخصصة‭ ‬لتنفيذ‭ ‬هذه‭ ‬المشاريع‭.‬

4-هيئة‭ ‬الموارد‭: ‬تتولى‭ ‬تنظيم‭ ‬وتجهيز‭ ‬الموارد‭ ‬الهامة‭ ‬والاساسية‭ ‬التي‭ ‬تتطلبها‭ ‬المشاريع‭ ‬الكبيرة‭ ‬والاشراف‭ ‬على‭ ‬ادارة‭ ‬مخازن‭ ‬المجلس‭ ‬ان‭ ‬دعت‭ ‬الحاجة‭ ‬لذلك‭.‬

5-هيئة‭ ‬العقود‭: ‬تتولى‭ ‬تنظيم‭ ‬ومراقبة‭ ‬العقود‭ ‬الخاصة‭ ‬بالشركات‭ ‬المنفذة‭ ‬لمشاريع‭ ‬المجلس‭ ‬كافة‭ ‬وحسب‭ ‬نوعية‭ ‬الشركات‭ ‬أجنبية‭ ‬،‭ ‬وطنية‭ ‬،‭ ‬محلية‭ ‬خاصة‭.‬

6-هيئة‭ ‬التصاميم‭: ‬تتولى‭ ‬هذه‭ ‬الهيئة‭ ‬اعداد‭ ‬التصاميم‭ ‬أو‭ ‬ادارة‭ ‬وتدقيق‭ ‬ما‭ ‬يقدم‭ ‬من‭ ‬تصاميم‭ ‬للمشاريع‭ ‬المنفذة‭ ‬او‭ ‬المطلوب‭ ‬تنفيذها‭ ‬او‭ ‬المقترحة‭ ‬مستقبلاً‭.‬

7-هيئة‭ ‬الخبراء‭ ‬والاستشاريين‭: ‬تتكون‭ ‬من‭ ‬استشاريين‭ ‬من‭ ‬كافة‭ ‬الاختصاصات‭ ‬الهندسية‭ ‬وتتولى‭ ‬تقديم‭ ‬المشورة‭ ‬اللازمة‭ ‬عند‭ ‬الحاجة‭ ‬فيما‭ ‬يخص‭ ‬اعداد‭ ‬الخطط‭ ‬او‭ ‬الافكار‭ ‬لأية‭ ‬مشروع‭ ‬مقترح‭. ‬ويجب‭ ‬ان‭ ‬تلعب‭ ‬جامعة‭ ‬الموصل‭ ‬الدور‭ ‬البارز‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الهيئة‭. ‬

8-ويمكن‭ ‬اضافة‭ ‬اية‭ ‬هيئة‭ ‬تحتاجها‭ ‬او‭ ‬يتطلبها‭ ‬عمل‭ ‬المجلس‭ ‬تستحدث‭ ‬لاحقاً‭ ‬بموجب‭ ‬اوامر‭ ‬ادارية‭ ‬يصدرها‭ ‬المجلس‭ ‬حسب‭ ‬الصلاحيات‭ ‬المعطاة‭ ‬له‭.‬

رابعاً‭: ‬يتم‭ ‬تشكيل‭ ‬هيئات‭ ‬تنفيذيية‭ ‬وهي‭ ‬العمود‭ ‬الفقري‭ ‬والقوة‭ ‬الضاربة‭ ‬التي‭ ‬تتولى‭ ‬تطبيق‭ ‬سياسة‭ ‬مجلس‭ ‬الاعمار‭ ‬ميدانياً‭ ‬،‭ ‬وعددها‭ ‬اربع‭ ‬هيئات‭ ‬وتتولى‭ ‬الادارة‭ ‬والاشراف‭ ‬على‭ ‬تنفيذ‭ ‬المشاريع‭ ‬المحالة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬المجلس‭ ‬وهي‭ ‬كما‭ ‬يلي‭:‬

1-هيئة‭ ‬تنفيذ‭ ‬مشاريع‭ ‬الجانب‭ ‬الايمن‭.‬

2-هيئة‭ ‬تنفيذ‭ ‬مشاريع‭ ‬الجانب‭ ‬الايسر‭.‬

3-هيئة‭ ‬تنفيذ‭ ‬مشاريع‭ ‬اقضية‭ ‬ونواحي‭ ‬الجانب‭ ‬الايمن‭.‬

4-هيئة‭ ‬تنفيذ‭ ‬مشاريع‭ ‬اقضية‭ ‬ونواحي‭ ‬الجانب‭ ‬الايسر‭.‬

خامساً‭: ‬يتم‭ ‬تشكيل‭ ‬دوائر‭ ‬ادارية‭ ‬ومالية‭ ‬وفنية‭ ‬مشابهة‭ ‬لما‭ ‬موجود‭ ‬في‭ ‬مقر‭ ‬المجلس‭ ‬يتم‭ ‬تشكيلها‭ ‬في‭ ‬مقرات‭ ‬الهيئات‭ ‬التنفيذية‭ ‬عملها‭ ‬يشمل‭ ‬إيصال‭ ‬المعلومات‭ ‬وتنسيقها‭ ‬وتكون‭ ‬ايضا‭ ‬حلقة‭ ‬الوصل‭ ‬والربط‭ ‬بين‭ ‬الهيئات‭ ‬التنفيذية‭ ‬والهيئات‭ ‬الموجودة‭ ‬في‭ ‬مقر‭ ‬المجلس‭ ‬وكذلك‭ ‬متابعة‭ ‬وتنفيذ‭ ‬ما‭ ‬يصدر‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬المجلس‭ ‬في‭ ‬الجانب‭ ‬الاداري‭ ‬والمالي‭ ‬والفني‭ ‬على‭ ‬ارض‭ ‬الواقع‭.‬

سادساً‭: ‬القوة‭ ‬البشرية‭ ‬لمجلس‭ ‬الاعمار‭ ‬بهيئاته‭ ‬كافة‭ ‬يتم‭ ‬اختيارها‭ ‬من‭ ‬دوائر‭ ‬الدولة‭ ‬وبالتنسيق‭ ‬مع‭ ‬المحافظة‭ ‬ودوائرها‭ ‬وبصيغة‭ ‬التنسيب‭ ‬ويتعين‭ ‬على‭ ‬المجلس‭ ‬اختيار‭ ‬الكفوء‭ ‬والنزيه‭ ‬والمتميز‭ ‬منها‭ ‬لتشكيل‭ ‬الهيكل‭ ‬التنظيمي‭ ‬المقترح‭ ‬لمجلس‭ ‬الاعمار‭ ‬مع‭ ‬احتفاظهم‭ ‬بحقوقهم‭ ‬الوظيفية‭ ‬في‭ ‬دوائرهم‭ ‬الاصلية‭ ‬وللمجلس‭ ‬الصلاحية‭ ‬التامة‭ ‬في‭ ‬اعادة‭ ‬من‭ ‬لا‭ ‬يصلح‭ ‬لهذه‭ ‬المهمة‭ ‬الجسيمة‭ ‬لدائرته‭ ‬الاصلية‭ ‬وهذا‭ ‬يجعل‭ ‬المجلس‭ ‬يمتاز‭ ‬بالحيوية‭ ‬الدائمة‭ ‬من‭ ‬الناحية‭ ‬الادارية‭ ‬والفنية‭ ‬على‭ ‬حد‭ ‬سواء‭. ‬سابعاً‭: ‬من‭ ‬الناحية‭ ‬المالية‭ ‬يستمر‭ ‬كل‭ ‬موظف‭ ‬منسب‭ ‬للعمل‭ ‬في‭ ‬المجلس‭ ‬بالحصول‭ ‬على‭ ‬راتبه‭ ‬من‭ ‬دائرته‭ ‬الاصلية‭ ‬ويتم‭ ‬اضافة‭ ‬مخصصات‭ ‬اضافية‭ ‬نتيجة‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬مشاريع‭ ‬المجلس‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬إضافة‭ ‬نسبة‭ ‬من‭ ‬قيمة‭ ‬المشاريع‭ ‬المتعاقد‭ ‬عليها‭ ‬تخصص‭ ‬للإشراف‭ ‬والمتابعة‭ ‬وتتراوح‭ ‬عادة‭ ‬بين‭ (‬3-5%‭) ‬وهي‭ ‬صيغة‭ ‬معتمدة‭ ‬في‭ ‬كثير‭ ‬من‭ ‬المشاريع‭ ‬التي‭ ‬تنفذها‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬كثير‭ ‬من‭ ‬دول‭ ‬العالم‭ ‬كي‭ ‬يكون‭ ‬هذا‭ ‬الأمر‭ ‬عامل‭ ‬محفز‭ ‬للكادر‭ ‬المشرف‭ ‬على‭ ‬تنفيذ‭ ‬وإدارة‭ ‬مشاريع‭ ‬مجلس‭ ‬الاعمار‭.‬

ثامناً‭: ‬من‭ ‬الناحية‭ ‬الإدارية‭ ‬البحتة‭ ‬لا‭ ‬توجد‭ ‬مشكلة‭ ‬في‭ ‬عمل‭ ‬المجلس‭ ‬إدارياً‭ ‬وتنظيمياً‭ ‬حيث‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬ان‭ ‬يصاب‭ ‬مطلقاً‭ ‬بالتخمة‭ ‬الإدارية‭ ‬أو‭ ‬الوظيفية‭ ‬حيث‭ ‬يعتمد‭ ‬مبدأ‭ ‬التمدد‭ ‬والتقلص‭ ‬في‭ ‬حجم‭ ‬الكادر‭ ‬الوظيفي‭ ‬للمجلس‭ ‬فعملية‭ ‬التنسيب‭ ‬أو‭ ‬عكسها‭ ‬تمكن‭ ‬المجلس‭ ‬من‭ ‬السيطرة‭ ‬على‭ ‬حجم‭ ‬الكادر‭ ‬الوظيفي‭ ‬وحسب‭ ‬حاجة‭ ‬عمل‭ ‬المجلس‭ ‬حتى‭ ‬لا‭ ‬يشكل‭ ‬هذا‭ ‬الأمر‭ ‬عبئاً‭ ‬بشرياً‭ ‬على‭ ‬عاتق‭ ‬مجلس‭ ‬الاعمار‭ ‬ويمكن‭ ‬أن‭ ‬يمتاز‭ ‬بالرشاقة‭ ‬دائماً‭ ‬كي‭ ‬ينفذ‭ ‬واجبه‭ ‬بحيوية‭ ‬ودقة‭ ‬وشفافية‭ ‬عالية‭.‬

تاسعاً‭: ‬وضع‭ ‬الهدف‭ ‬الرئيسي‭ ‬من‭ ‬عمل‭ ‬الهيئات‭ ‬التنفيذية‭ ‬داخل‭ ‬مجلس‭ ‬الاعمار‭ ‬وهو‭ ‬الإدارة‭ ‬والإشراف‭ ‬والمراقبة‭ ‬لتنفيذ‭ ‬المشاريع‭ ‬المحالة‭ ‬من‭ ‬مجلس‭ ‬الاعمار‭ ‬والابتعاد‭ ‬قدر‭ ‬الإمكان‭ ‬عن‭ ‬التنفيذ‭ ‬المباشر‭ ‬كي‭ ‬يبقى‭ ‬المجلس‭ ‬محتفظاً‭ ‬بالهدف‭ ‬والغاية‭ ‬الأساسية‭ ‬من‭ ‬تشكيله‭ ‬ألا‭ ‬وهو‭ ‬إدارة‭ ‬عملية‭ ‬الاعمار‭ ‬وضبط‭ ‬عجلتها‭ ‬ومسيرتها‭ ‬بشكل‭ ‬دقيق‭ ‬ومتميز‭ ‬كما‭ ‬يتم‭ ‬تحقيق‭ ‬الهدف‭ ‬المنشود‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬العملية‭. ‬وتجدر‭ ‬الإشارة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬أسمى‭ ‬الشركات‭ ‬العالمية‭ ‬العملاقة‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬الإنشائي‭ ‬تعتمد‭ ‬هذه‭ ‬الصيغة‭ ‬حيث‭ ‬تعتمد‭ ‬على‭ ‬خبرتها‭ ‬فقط‭ ‬وتنفذ‭ ‬مشاريعاً‭ ‬عملاقة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الإدارة‭ ‬فقط‭ ‬وتوكل‭ ‬التنفيذ‭ ‬لشركات‭ ‬ثانوية‭ ‬صغيرة‭ ‬متخصصة‭ ‬وتعتمد‭ ‬أسلوب‭ ‬التقسيم‭ ‬والتجزئة‭ ‬كي‭ ‬تضمن‭ ‬السيطرة‭ ‬الفعالة‭ ‬وتضمن‭ ‬تطبيق‭ ‬المواصفات‭ ‬الهندسية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬المراقبة‭ ‬والإدارة‭ ‬والإشراف‭ ‬الدقيق‭ ‬واستخدام‭ ‬الصلاحيات‭ ‬المطلقة‭ ‬الممنوحة‭ ‬والمتفق‭ ‬عليها‭ ‬حسب‭ ‬صيغة‭ ‬التعاقد‭ ‬وهي‭ ‬من‭ ‬تضمن‭ ‬سير‭ ‬التنفيذ‭ ‬بالشكل‭ ‬الصحيح‭ ‬والسليم‭.‬

عاشراً‭: ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬لنقابة‭ ‬المهندسين‭ ‬الدور‭ ‬الكبير‭ ‬والبارز‭ ‬في‭ ‬عمل‭ ‬مجلس‭ ‬الاعمار‭ ‬حيث‭ ‬من‭ ‬المفترض‭ ‬أن‭ ‬تمثل‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬لجان‭ ‬المجلس‭ ‬ويكون‭ ‬لها‭ ‬تواجد‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬مكان‭ ‬كي‭ ‬تعزز‭ ‬الدور‭ ‬الرقابي‭ ‬والفني‭ ‬في‭ ‬عمل‭ ‬المجلس‭ ‬ومن‭ ‬خلال‭ ‬هيئاته‭ ‬كافة‭.‬

حادي‭ ‬عشر‭:‬وكذلك‭ ‬بالنسبة‭ ‬لجامعة‭ ‬الموصل‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬المكتب‭ ‬الاستشاري‭ ‬التابع‭ ‬لكلية‭ ‬الهندسة‭ ‬وبقية‭ ‬مكاتبها‭ ‬الاستشارية‭ ‬التي‭ ‬من‭ ‬الممكن‭ ‬ان‭ ‬تقدم‭ ‬فائدة‭ ‬لعمل‭ ‬المجلس‭ ‬ويجب‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬لها‭ ‬دور‭ ‬هام‭ ‬وبارز‭ ‬في‭ ‬اعمال‭ ‬المجلس‭ ‬ويمكن‭ ‬الاستعانة‭ ‬بالأكاديميين‭ ‬المخضرمين‭ ‬وخصوصاً‭ ‬في‭ ‬هيئة‭ ‬الخبراء‭ ‬والاستشاريين‭ ‬لتقديم‭ ‬المشورة‭ ‬اللازمة‭ ‬في‭ ‬اية‭ ‬اختصاص‭ ‬وفي‭ ‬كافة‭ ‬المجالات‭ ‬الهندسية‭ ‬،‭ ‬الاقتصادية‭ ‬،‭ ‬المالية‭ ‬،‭ ‬الزراعية‭ ‬،‭ ‬الاجتماعية‭ ‬وحسبما‭ ‬يتطلب‭ ‬عمل‭ ‬المجلس‭.‬