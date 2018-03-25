بناء نينوى.. المقترحات والتفاصيل دراسة هندسية وفنية وإدارية تبحث في الأسلوب الأمثل لإعادة إعمار الموصل

ناصر سالم عبد – مهندس استشاري
(بعد معركة التحرير … نينوى تترقب معركة الاعمار)
(تقديم):
لا يمكن لأي عراقي أو موصلي إلا أن يقف إكباراً وإجلالاً للقوات العراقية بكافة صنوفها وتشكيلاتها للدور الجسيم والعظيم الذي قامت به من اجل تحرير الأراضي العراقية المغتصبة من أيدي العصابات التكفيرية الطاغية وأرض نينوى والموصل منها على وجه التحديد. ولابد أن نثمن الدور الكبير والبارز الذي اضطلع به سيادة رئيس الوزراء العراقي في قيادة وتوجيه هذه التشكيلات الوطنية المخلصة خلال عمليات التحرير كافة ، وهو بهذا يسجل لشخصه وموقعه نصراً سياسياً ووطنياً وعراقياً لا يمكن لأحد أن ينكره أو يتجاهله.
إن عمليات التحرير كافة لم تكن بالسهولة التي يتصورها المتلقي لأي حديث يشملها أو يخصها العراقية الكثير الكثير من الأرواح الغالية أولاً وقبل كل شيء وأموالاً طائلة ثانياً وليس آخراً.
علينا أن نسلط الضوء أكثر ما يمكن على هذه التضحيات الجسام ولولاها لما تكلل هذا الجهد الجبار بهذا النجاح والانتصار الباهر وعلينا أيضاً أن نبرز حجم ما فقدناه وخسرناه جراء عمليات التحرير الخالدة كي نتمكن من وضع الخطوات الصحيحة اللازمة لإعادة بناء ما دمر جراء هذه العمليات. لقد فقد العراق أرواحاً غالية ، شباباً بعمر الورود كان من المفروض أن توظف طاقاتهم في عمليات البناء والتطوير وعلى السواء فقدناهم من العسكريين ومن المدنيين. ظروف معارك التحرير في نينوى وغيرها كانت معقدة للغاية وفيها تداخل كبير وهذا ما أدى إلى تكبدنا خسائر كبيرة في الأرواح الغالية ، وكانت في جانب الموصل الأيمن أكثرها تعقيداً وصعوبة كونها تشبه إلى حد كبير إنقاذ الآلاف من عملية اختطاف غير مسبوقة في التاريخ. نعم الموصل اختطفت ولست معنياً بالحديث للدخول في أسباب ومسببات هذا الاختطاف وذلك لأنها غير معنية بهذا المبحث أولاً ولأنني أريد أن ابني على النتائج الخطوات السريعة المطلوبة التي تمكننا من الانطلاق إلى الإمام نحو البناء والعمران والاستقرار. أقول بعد النصر الوطني والسياسي الذي حققه رئيس الوزراء العراقي وبقية القادة العسكريون وكل القوات العراقية الباسلة بجميع صنوفها وتشكيلاتها ، وإعلانه نهاية معارك التحرير فإنه قطع وعداً شخصياً وسيادياً على نفسه ومن خلال موقعه الرسمي أنه سوف ينطلق إلى معركة جديدة أكثر شراسة وأكثر حيوية عنوانها (معركة الاعمار) لتثبت القيادة العراقية وكما أعلنت أنها ما جيشت وعبئت إلا لتحرير الإنسان والأرض معاً.
إن أهالي نينوى والموصل تحديداً وجانبها الأيمن على وجه الخصوص يترقبون بشغف ومحبة انطلاق المعركة التالية … معركة الاعمار .. هذه المعركة المجيدة الوطنية والإنسانية التي تعيد لثاني مدينة ومحافظة في هذا البلد الأغر رونقها وحيويتها ومكانتها التي تستحقها دون أية مواربة أو انحياز.
للموصل مكانة اقتصادية وعلمية وجغرافية ووطنية هامة جداً وحيوية جداً للعراق خاصة وللوطن العربي والمنطقة عامة. ولاشك في أن القيادة والحكومة العراقية وسيادة رئيس الوزراء شخصياً يدركوا جميعاً هذه الحقيقة وهذه المكانة. الموصليون يتطلعون لسيادة رئيس الوزراء المحترم لأن يشعل بيده شرارة معركة الاعمار .. يتطلعون أن تعود مدينتهم لسابق عهدها «خلابة زاهية» معين تجاري وزراعي وفكري وبشري خلاق لهذا البلد العريق.
سأتطرق واستعرض جملة من الملاحظات والاقتراحات التي يتوجب الأخذ بها أو مراعاتها عند وتميز.
(مجلس اعمار ، الأسلوب العلمي الأمثل
لإدارة معركة الاعمار)
تحتاج معركة الاعمار إدارة متخصصة رصينة ودقيقة وفعالة ونزيهة ومتميزة لتحقق النتائج المرجوة منها وتصل أهدافها بأسلوب سليم وسريع ، كما تتطلب ان توليها إدارة الدولة الاهتمام اللازم من كافة النواحي وتمدها بكل أساليب العون والقوة وتمنحها كل الصلاحيات اللازمة من اجل أن تقوم بعملها على أتم صورة وأحسن وجه.
إن أفضل صيغة من ناحية (الإدارة الهندسيةEngineering Management) لقيادة وتشغيل هذه المعركة هي تشكيل (مجلس اعمار) يتولى هذا المجلس مهمة اعمار المحافظة وتنفيذ مشاريع اعمارها المطلوبة والمقترحة وبموجب هيكل تنظيمي إداري وهندسي يمكنه من السيطرة والإشراف على عملية ومعركة الاعمار وحسب التفاصيل التي سيتم توضيحها لاحقاً. ساتناول بالتفصيل توضيح فكرة مجلس الاعمار وفق فقرات رئيسة تتفرع منها تفاصيل فرعية للوقوف بشكل جلي ودقيق على هذه الفكرة المقترحة وكما يلي:
أولاً: يتولى مجلس الاعمار إدارة وتنظيم عملية اعمار المحافظة بشكل كامل وبصلاحيات واسعة وإمكانيات عالية ، ويرتبط هذا المجلس ارتباطاً مباشراً بمجلس الوزراء كي تحظى هذه المعركة الإنسانية بعناية وإشراف السيد رئيس الوزراء المحترم.
ثانياً: تترأس المجلس شخصية ادارية هندسية كفوءة ونزيهة ومتميزة ومتمرسة في ادارة المشاريع الانشائية والهندسية وتمنح هذه الشخصية بموقعها الرسمي المقترح الصلاحيات اللازمة وبما يعادل درجة وزير في الدولة العراقية وترتبط مباشرة بمجلس الوزراء مالياً وإدارياً.
ثالثاً: يتم تشكيل هيئات إدارية وفنية ضمن مقر المجلس تتولى تنظيم وادارة مشاريع الاعمار وكما يلي:
1-الهيئة الإدارية: تتولى اختيار الكوادر المطلوبة (الادارية والفنية) حسب كفاءتهم من دوائر المحافظة وتنسيبهم لمجلس الاعمار وتنظيم شؤونهم الإدارية بالإضافة الى تنظيم العمل الاداري بشكل عام داخل مجلس الاعمار.
2-الهيئة الاقتصادية: تتولى تنظيم وادارة ومراقبة اعمال المجلس ومشاريعه من الناحية المالية.
3-هيئة المتابعة والتخطيط: تتولى مراقبة المشاريع فنياً ومدى مطابقة الاعمال للمواصفات الهندسية والإشراف على المدد الزمنية المخصصة لتنفيذ هذه المشاريع.
4-هيئة الموارد: تتولى تنظيم وتجهيز الموارد الهامة والاساسية التي تتطلبها المشاريع الكبيرة والاشراف على ادارة مخازن المجلس ان دعت الحاجة لذلك.
5-هيئة العقود: تتولى تنظيم ومراقبة العقود الخاصة بالشركات المنفذة لمشاريع المجلس كافة وحسب نوعية الشركات أجنبية ، وطنية ، محلية خاصة.
6-هيئة التصاميم: تتولى هذه الهيئة اعداد التصاميم أو ادارة وتدقيق ما يقدم من تصاميم للمشاريع المنفذة او المطلوب تنفيذها او المقترحة مستقبلاً.
7-هيئة الخبراء والاستشاريين: تتكون من استشاريين من كافة الاختصاصات الهندسية وتتولى تقديم المشورة اللازمة عند الحاجة فيما يخص اعداد الخطط او الافكار لأية مشروع مقترح. ويجب ان تلعب جامعة الموصل الدور البارز في هذه الهيئة.
8-ويمكن اضافة اية هيئة تحتاجها او يتطلبها عمل المجلس تستحدث لاحقاً بموجب اوامر ادارية يصدرها المجلس حسب الصلاحيات المعطاة له.
رابعاً: يتم تشكيل هيئات تنفيذيية وهي العمود الفقري والقوة الضاربة التي تتولى تطبيق سياسة مجلس الاعمار ميدانياً ، وعددها اربع هيئات وتتولى الادارة والاشراف على تنفيذ المشاريع المحالة من قبل المجلس وهي كما يلي:
1-هيئة تنفيذ مشاريع الجانب الايمن.
2-هيئة تنفيذ مشاريع الجانب الايسر.
3-هيئة تنفيذ مشاريع اقضية ونواحي الجانب الايمن.
4-هيئة تنفيذ مشاريع اقضية ونواحي الجانب الايسر.
خامساً: يتم تشكيل دوائر ادارية ومالية وفنية مشابهة لما موجود في مقر المجلس يتم تشكيلها في مقرات الهيئات التنفيذية عملها يشمل إيصال المعلومات وتنسيقها وتكون ايضا حلقة الوصل والربط بين الهيئات التنفيذية والهيئات الموجودة في مقر المجلس وكذلك متابعة وتنفيذ ما يصدر من قبل المجلس في الجانب الاداري والمالي والفني على ارض الواقع.
سادساً: القوة البشرية لمجلس الاعمار بهيئاته كافة يتم اختيارها من دوائر الدولة وبالتنسيق مع المحافظة ودوائرها وبصيغة التنسيب ويتعين على المجلس اختيار الكفوء والنزيه والمتميز منها لتشكيل الهيكل التنظيمي المقترح لمجلس الاعمار مع احتفاظهم بحقوقهم الوظيفية في دوائرهم الاصلية وللمجلس الصلاحية التامة في اعادة من لا يصلح لهذه المهمة الجسيمة لدائرته الاصلية وهذا يجعل المجلس يمتاز بالحيوية الدائمة من الناحية الادارية والفنية على حد سواء. سابعاً: من الناحية المالية يستمر كل موظف منسب للعمل في المجلس بالحصول على راتبه من دائرته الاصلية ويتم اضافة مخصصات اضافية نتيجة العمل في مشاريع المجلس من خلال إضافة نسبة من قيمة المشاريع المتعاقد عليها تخصص للإشراف والمتابعة وتتراوح عادة بين (3-5%) وهي صيغة معتمدة في كثير من المشاريع التي تنفذها الأمم المتحدة في كثير من دول العالم كي يكون هذا الأمر عامل محفز للكادر المشرف على تنفيذ وإدارة مشاريع مجلس الاعمار.
ثامناً: من الناحية الإدارية البحتة لا توجد مشكلة في عمل المجلس إدارياً وتنظيمياً حيث لا يمكن ان يصاب مطلقاً بالتخمة الإدارية أو الوظيفية حيث يعتمد مبدأ التمدد والتقلص في حجم الكادر الوظيفي للمجلس فعملية التنسيب أو عكسها تمكن المجلس من السيطرة على حجم الكادر الوظيفي وحسب حاجة عمل المجلس حتى لا يشكل هذا الأمر عبئاً بشرياً على عاتق مجلس الاعمار ويمكن أن يمتاز بالرشاقة دائماً كي ينفذ واجبه بحيوية ودقة وشفافية عالية.
تاسعاً: وضع الهدف الرئيسي من عمل الهيئات التنفيذية داخل مجلس الاعمار وهو الإدارة والإشراف والمراقبة لتنفيذ المشاريع المحالة من مجلس الاعمار والابتعاد قدر الإمكان عن التنفيذ المباشر كي يبقى المجلس محتفظاً بالهدف والغاية الأساسية من تشكيله ألا وهو إدارة عملية الاعمار وضبط عجلتها ومسيرتها بشكل دقيق ومتميز كما يتم تحقيق الهدف المنشود من هذه العملية. وتجدر الإشارة إلى أن أسمى الشركات العالمية العملاقة في المجال الإنشائي تعتمد هذه الصيغة حيث تعتمد على خبرتها فقط وتنفذ مشاريعاً عملاقة من خلال الإدارة فقط وتوكل التنفيذ لشركات ثانوية صغيرة متخصصة وتعتمد أسلوب التقسيم والتجزئة كي تضمن السيطرة الفعالة وتضمن تطبيق المواصفات الهندسية من خلال المراقبة والإدارة والإشراف الدقيق واستخدام الصلاحيات المطلقة الممنوحة والمتفق عليها حسب صيغة التعاقد وهي من تضمن سير التنفيذ بالشكل الصحيح والسليم.
عاشراً: يجب أن يكون لنقابة المهندسين الدور الكبير والبارز في عمل مجلس الاعمار حيث من المفترض أن تمثل في جميع لجان المجلس ويكون لها تواجد في كل مكان كي تعزز الدور الرقابي والفني في عمل المجلس ومن خلال هيئاته كافة.
حادي عشر:وكذلك بالنسبة لجامعة الموصل من خلال المكتب الاستشاري التابع لكلية الهندسة وبقية مكاتبها الاستشارية التي من الممكن ان تقدم فائدة لعمل المجلس ويجب أن يكون لها دور هام وبارز في اعمال المجلس ويمكن الاستعانة بالأكاديميين المخضرمين وخصوصاً في هيئة الخبراء والاستشاريين لتقديم المشورة اللازمة في اية اختصاص وفي كافة المجالات الهندسية ، الاقتصادية ، المالية ، الزراعية ، الاجتماعية وحسبما يتطلب عمل المجلس.