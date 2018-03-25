قراءة في كتاب خرافة الفتوحات العسكرية.. دين ودولة أم دين وحضارة

تفاوت الحضارة بين الفكر والعقائد من وجهة نظر استشراقية

ضحى‭ ‬عبدالرؤوف‭ ‬المل -بيروت

تتفاوت‭ ‬الحضارة‭ ‬بين‭ ‬الفكر‭ ‬والعقائد‭ ‬من‭ ‬وجهة‭ ‬نظر‭ ‬استشراقية‭ ‬جديدة‭ ‬في‭ ‬كتاب‭ ‬‮«‬خرافة‭ ‬الفتوحات‭ ‬العسكرية‭ ‬دين‭ ‬ودولة‭ ‬ام‭ ‬دين‭ ‬وحضارة‭ ‬‮«‬‭ ‬للمؤلف‭ ‬‮«‬اسماعيل‭ ‬الامين‮»‬‭ ‬الصادر‭ ‬عن‮»‬‭ ‬دار‭ ‬رياض‭ ‬الريس‭ ‬للنشر‭ ‬والتوزيع‭ ‬‮«‬‭ ‬ضمن‭ ‬اشكالية‭ ‬الحروب‭ ‬والانحلال‭ ‬والتشكل‭ ‬الحضاري‭ ‬والثقافي‭ ‬المتجانس‭ ‬الى‭ ‬حد‭ ‬بعيد‭ ‬‮«‬‭ ‬لكنها‭ ‬ظلت،‭ ‬كما‭ ‬كانت‭ ‬دائما،‭ ‬خصبة‭ ‬للثورات‭ ‬والاضطرابات‭ .‬‮»‬‭ ‬بافكار‭ ‬نظمها‭ ‬“اسماعيل‭ ‬الامين”‭ ‬لمناقشة‭ ‬القارىء‭ ‬بكتاب‭ ‬ليس‭ ‬بالجديد‭ ‬،‭ ‬فمن‭ ‬مصادر‭ ‬التاريخ‭ ‬التقليدي‭ ‬في‭ ‬اسطورة‭ ‬الفتوحات‭ ‬هوامش‭ ‬هي‭ ‬عبارة‭ ‬عن‭ ‬مفاتيح‭ ‬لقراءات‭ ‬اكثر‭ ‬توسعا‭ ‬‭ ‬من‭ ‬الفتوحات‭ ‬التي‭ ‬ذكرها‭ ‬قبل‭ ‬الدخول‭ ‬في‭ ‬النقد‭ ‬العام‭ ‬الذي‭ ‬افتتحه‭ ‬برؤية‭ ‬جمعها‭ ‬من‭ ‬المؤرخين‭ ‬التقليديين‭. ‬بهدف‭ ‬وضع‭ ‬الفكر‭ ‬في‭ ‬نطاق‭ ‬البحث‭ ‬والتمحيص‭ ‬والتساؤل‭ ‬عن‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الرصد‭ ‬التاريخي‭ ‬البعيد‭ ‬عن‭ ‬المنطق‭ ‬نوعا‭ ‬ما‭ ‬،‭ ‬والذي‭ ‬يجعلنا‭ ‬نعيد‭ ‬فكرة‭ ‬البحث‭ ‬او‭ ‬تسليط‭ ‬النقد‭ ‬التاريخي‭ ‬على‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬المغالطات‭ ‬التي‭ ‬انتجت‭ ‬قانون‭ ‬بريستد‭ ‬ودراسته‭ ‬لتأريخ‭ ‬شعوب‭ ‬الهلال‭ ‬الخصيب،‭ ‬وهو‭ ‬بهذا‭ ‬يحاول‭ ‬تبسيط‭ ‬الفكرة‭ ‬قبل‭ ‬الدخول‭ ‬اليها‭ ‬كباحث‭ ‬عن‭ ‬حقيقة‭ ‬تاريخية‭ ‬يصعب‭ ‬ايجادها،‭ ‬ما‭ ‬لم‭ ‬يضع‭ ‬عبور‭ ‬جبل‭ ‬طارق‭ ‬تحت‭ ‬مسمى‭ ‬اسطورة‭ ‬والخرافة‭ ‬ونقيضها‭ ‬وما‭ ‬الى‭ ‬ذلك‭ ‬من‭ ‬موضوعات‭ ‬تسويقية‭ ‬لقضايا‭ ‬تاريخية‭ ‬تغزو‭ ‬ببنائها‭ ‬الفكري‭ ‬السياسات‭ ‬الحالية،‭ ‬كنتاج‭ ‬نتعامل‭ ‬معه‭ ‬بيقين‭ ‬تاريخي‭ ‬بينما‭ ‬ما‭ ‬زال‭ ‬يحتاج‭ ‬الى‭ ‬البحث‭ ‬والتدقيق‭ ‬وانتزاع‭ ‬المغالطات‭ ‬عنه‭ ‬او‭ ‬بمعنى‭ ‬اخر‭ ‬اعادة‭ ‬التدقيق‭ ‬والتنظيم‭ . ‬ليصل‭ ‬الى‭ ‬حقيقة‭ ‬الفتوحات‭ ‬العسكرية‭ ‬وليس‭ ‬الى‭ ‬خرافتها‭. ‬مما‭ ‬يجعل‭ ‬القارىء‭ ‬يتساءل‭ ‬هل‭ ‬الفتوحات‭ ‬العسكرية‭ ‬زائفة‭ ‬ام‭ ‬هي‭ ‬اساطير‭ ‬يجب‭ ‬ان‭ ‬نعيدها‭ ‬الى‭ ‬الحقيقة‭ ‬الاولى‭ ‬؟‭. ‬

يعاكس‭ ‬المؤلف‮»‬‭ ‬اسماعيل‭ ‬الامين‮»‬‭ ‬الخرافات‭ ‬التاريخية،‭ ‬ويضعها‭ ‬في‭ ‬قوالب‭ ‬المنطق‭. ‬ليغربلها‭ ‬ويتركها‭ ‬مفتوحة‭ ‬اليقين‭ ‬للقارىء‭ ‬معتبرهم‭ ‬ضحية‭ ‬الخرافات‭ . ‬فالادب‭ ‬الخيالي‭ ‬واللاهوت‭ ‬واجواء‭ ‬الف‭ ‬ليلة‭ ‬وليلة‭ ‬لم‭ ‬تمنح‭ ‬المؤرخون‭ ‬المعاصرون‭ ‬صورة‭ ‬واضحة‭ ‬لاستخدامها‭ ‬في‭ ‬الابحاث‭ ‬التاريخية‭ ‬التي‭ ‬رفض‭ ‬فيها‭ ‬الالماني‭ ‬فيليكس‭ ‬داهن‭ ‬ان‭ ‬يكتب‭ ‬سطرا‭ ‬واحدا‭ ‬حول‭ ‬هذا‭ ‬الموضوع‭ ‬،‭ ‬وما‭ ‬اقصاء‭ ‬الاخطاء‭ ‬الفاضحة‭ ‬الا‭ ‬الطريق‭ ‬الاستدلالي‭ ‬لتنظيف‭ ‬‮«‬‭ ‬ابحاثهم‭ ‬من‭ ‬تناقضات‭ ‬النصوص‭ ‬القديمة‮»‬‭ ‬مما‭ ‬هو‭ ‬مختلف‭ ‬عن‭ ‬ثقافات‭ ‬الاديان‭ ‬مشيرا‭ ‬الى‭ ‬مفهوم‭ ‬الغزو‭ ‬الفكرة‭ ‬المختلف‭ ‬في‭ ‬تفسيراته‭ ‬المؤكدة‭ ‬على‭ ‬منافسة‭ ‬تاريخية‭ ‬تهدف‭ ‬الى‭ ‬نفي‭ ‬مفهوم‭ ‬الغزو‭ ‬وضعف‭ ‬امكانياته‭ ‬بحد‭ ‬ذاته‭ ‬بغض‭ ‬النظر‭ ‬عن‭ ‬طبيعة‭ ‬الصعوبات‭ ‬التي‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬التمثيل‭ ‬المفرط‭ ‬في‭ ‬بسط‭ ‬السيطرة‭ ‬على‭ ‬المدن‭ ‬او‭ ‬البلاد‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬فتحها،‭ ‬ربما‭ ! ‬بقوة‭ ‬الخيال‭ ‬الذي‭ ‬يأخذنا‭ ‬اليه‮»‬‭ ‬اسماعيل‭ ‬الامين‮»‬‭ ‬وفق‭ ‬الامكانيات‭ ‬التاريخية‭ ‬الاسطورية‭ ‬او‭ ‬الفانتازماغرافية،‭ ‬وبتداعيات‭ ‬رؤية‭ ‬خاصة‭ ‬في‭ ‬النقد‭ ‬العام‭ ‬‮«‬‭ ‬خصوصا‭ ‬أن‭ ‬كتاب‭ ‬الاخبار‭ ‬كانوا‭ ‬يجهلون‭ ‬أهمية‭ ‬الأفكار‭ ‬في‭ ‬مجرى‭ ‬الأحداث‮»‬‭ ‬فهل‭ ‬من‭ ‬فائدة‭ ‬فعلا‭ ‬في‭ ‬تعريفنا‭ ‬بخرافة‭ ‬الغزو‭ ‬في‭ ‬صيغتها‭ ‬النهائية‭ ‬كما‭ ‬يقول‭ ‬‮«‬اسماعيل‭ ‬الامين‮»‬‭ ‬في‭ ‬كتابه؟‭ ‬هل‭ ‬نعيش‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬مرصع‭ ‬بالاساطير‭ ‬؟‭ ‬سؤال‭ ‬قد‭ ‬يغزو‭ ‬فكر‭ ‬القارىء‭ ‬وهو‭ ‬يقرأ‭ ‬كتاب‭ ‬المؤلف‭ ‬‮«‬اسماعيل‭ ‬الامين‮»‬‭ ‬الخاضع‭ ‬للبحث‭ ‬عن‭ ‬البطل‭ ‬الحضاري‭ ‬المفقود‭ ‬الذي‭ ‬يؤمن‭ ‬به‭ ‬الاسبان،‭ ‬وهو‭ ‬الملتحي‭ ‬الاتي‭ ‬من‭ ‬الشرق‭ ‬مع‭ ‬اختلافات‭ ‬في‭ ‬ما‭ ‬ذكره‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬المؤرخين،‭ ‬وكل‭ ‬من‭ ‬المصادر‭ ‬التي‭ ‬تنتقد‭ ‬فكرة‭ ‬الغزو‭ ‬والبحث‭ ‬عن‭ ‬النصوص‭ ‬الاصيلة‭ ‬الضائعه‭ ‬من‭ ‬ايدي‭ ‬المستشرقين‭ ‬والباحثين‭ ‬عن‭ ‬الاصول‭ ‬التاريخية‭ ‬والمشبعة‭ ‬بالرمزيات،‭ ‬ان‭ ‬بتحليل‭ ‬سوسيولوجي‭ ‬تاريخي‭ ‬للاحتلال‭ ‬والعناصر‭ ‬التدميرية‭ ‬التي‭ ‬رافقته‭ . ‬فهل‭ ‬يريد‭ ‬القول‭ ‬ان‭ ‬فينيقيا‭ ‬التي‭ ‬قامت‭ ‬اسسها‭ ‬على‭ ‬التجارة‭ ‬تاهت‭ ‬بين‭ ‬المعتقدات‭ ‬والايديولوجيات‭ ‬الاخرى‭ . ‬وهل‭ ‬عانى‭ ‬الاسبان‭ ‬من‭ ‬العنف‭ ‬الخيالي‭ ‬والرؤية‭ ‬الجيوسياسية‭ ‬لاسطورة‭ ‬لم‭ ‬يتم‭ ‬ازالة‭ ‬الاقنعة‭ ‬عنها‭ ‬تاريخيا‭ ‬لاضفاء‭ ‬الخرافة‭ ‬على‭ ‬الفتوحات‭ ‬وتوضيح‭ ‬فكرة‭ ‬التصادم‭ ‬بين‭ ‬العوالم‭ ‬والحضارات‭ ‬القائمة‭ ‬على‭ ‬الفكرة‭ ‬التي‭ ‬توزعت‭ ‬على‭ ‬التاريخ‭ ‬،‭ ‬وان‭ ‬ضمن‭ ‬رؤية‭ ‬الفتح‭ ‬واستعراض‭ ‬لقضايا‭ ‬التخطيط‭ ‬العسكري‭ ‬الوهمي،‭ ‬بنهج‭ ‬ايديلوجي‭ ‬يسلط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬الانتصارات‭ ‬المعززة‭ ‬بالادب‭ ‬الخيالي‭ ‬مؤكدا‭ ‬على‭ ‬فتح‭ ‬الوثائق‭ ‬التاريخية،‭ ‬واعادة‭ ‬النظر‭ ‬فيها‭ ‬في‭ ‬دراسة‭ ‬نقدية‭ ‬تدعم‭ ‬فك‭ ‬الغموض‭ ‬في‭ ‬الفتوحات‭ ‬وخرافاتها‭. ‬فما‭ ‬هي‭ ‬الفكرة‭ ‬القوية‭ ‬في‭ ‬اخصاب‭ ‬جماعة‭ ‬انسانية‭ ‬ما‭ ‬في‭ ‬كتاب‭ ‬خرافة‭ ‬الفتوحات‭ ‬الاسلامية؟

تتأرجح‭ ‬العناوين‭ ‬في‭ ‬الكتاب‭ ‬كما‭ ‬تتأرجح‭ ‬الشروحات‭ ‬التاريخية‭ ‬والدوافع‭ ‬المهيمنة‭ ‬على‭ ‬الفتوحات‭ ‬والتوسع‭ ‬الاسلامي‭ ‬السريع‭ ‬مع‭ ‬الابقاء‭ ‬على‭ ‬جوهر‭ ‬الفتوحات‭ ‬والبحث‭ ‬عن‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬البلاد‭ ‬التي‭ ‬يجب‭ ‬ان‭ ‬ينتشر‭ ‬فيها‭ ‬المعتقد‭ ‬لاسقاط‭ ‬فكرة‭ ‬البحث‭ ‬عن‭ ‬مناطق‭ ‬خصبة‭ ‬او‭ ‬نوافذ‭ ‬اقتصادية‭. ‬مما‭ ‬يؤكد‭ ‬على‭ ‬اتساع‭ ‬الطموحات‭ ‬في‭ ‬الفتح‭ ‬العسكري‭ ‬المؤدي‭ ‬الى‭ ‬انتشار‭ ‬الاسلام‭ ‬بالتوازن‭ ‬مع‭ ‬الفتوحات‭ ‬الاولى‭ ‬وقوتها‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬الوصول‭ ‬الى‭ ‬المناطق‭ ‬البعيدة‭ ‬،‭ ‬وفهم‭ ‬النسيج‭ ‬التاريخي‭ ‬للفتوحات‭ ‬ومصداقيتها‭ ‬بعيدا‭ ‬عن‭ ‬الخرافات‭ ‬وعن‭ ‬التعقيد‭ ‬الفكري‭. ‬لفهم‭ ‬البعد‭ ‬الاجتماعي‭ ‬في‭ ‬التوسع‭ ‬الاسلامي‭ ‬بعيدا‭ ‬عن‭ ‬المبالغات‭ ‬لاعطاء‭ ‬الفتوحات‭ ‬المعنى‭ ‬الحقيقي‭ ‬لها‭ ‬بعد‭ ‬ان‭ ‬استقر‭ ‬العرب‭ ‬في‭ ‬اسبانيا،‭ ‬وتم‭ ‬التعايش‭ ‬بين‭ ‬المسلمين‭ ‬والمسيحيين‭ ‬واليهود‭ . ‬فهل‭ ‬من‭ ‬شك‭ ‬ان‭ ‬اقلية‭ ‬يهودية‭ ‬تمكنت‭ ‬من‭ ‬البقاء‭ ‬على‭ ‬قيد‭ ‬الحياة‭ ‬بين‭ ‬حضارتين‭ ‬هما‭ ‬الشرق‭ ‬الاسلامي‭ ‬والغرب‭ ‬المسيحي‭ ‬ام‭ ‬ان‭ ‬كل‭ ‬ذلك‭ ‬هو‭ ‬اسطورة‭ ‬تاريخية‭ ‬تحتاج‭ ‬للبحث‭ ‬والتدقيق؟‭ ‬ان‭ ‬الأكثر‭ ‬شيوعا‭ ‬في‭ ‬التاريخ‭ ‬هو‭ ‬اننا‭ ‬نستطلع‭ ‬معالم‭ ‬الحضارات‭ ‬وفتوحاتها‭ ‬العسكرية‭ ‬او‭ ‬الثقافية‭. ‬اما‭ ‬الغزو‭ ‬الفكرة‭ ‬فهو‭ ‬الاكثر‭ ‬اهتماما‭ ‬في‭ ‬كتاب‭ ‬خرافة‭ ‬الفتوحات‭ ‬العسكرية‭ ‬وصراعات‭ ‬افكار‭ ‬القوى‭ ‬التي‭ ‬تقضي‭ ‬على‭ ‬بعضها‭ ‬البعض‭. ‬الا‭ ‬ان‭ ‬ثمرة‭ ‬حركات‭ ‬الافكار‭ ‬القوى‭ ‬هي‭ ‬التي‭ ‬تسيطرة‭ ‬على‭ ‬حركات‭ ‬الشعوب‭ ‬وتغيير‭ ‬عاداتها‭ ‬وما‭ ‬المقاطعة‭ ‬الاسبانية‭ ‬الحديثة‭ ‬في‭ ‬الاندلس‭ ‬الا‭ ‬الجزء‭ ‬الغربي‭ ‬من‭ ‬الامبراطورية‭ ‬الاسلامية‭ ‬الا‭ ‬‮«‬‭ ‬موضوع‭ ‬الازمة‭ ‬الحادة‭ ‬‮«‬‭ ‬التي‭ ‬اثارت‭ ‬جدليات‭ ‬كبرى‭ ‬في‭ ‬التاريخ‭ ‬للصعوبات‭ ‬التي‭ ‬اختصرها‭ ‬الامين‭ ‬بهذه‭ ‬المفردة‭. ‬ليتوسع‭ ‬بالبحث‭ ‬عن‭ ‬صلة‭ ‬غرناطة‭ ‬بالاناجيل،‭ ‬ولكن‭ ‬مايتبادر‭ ‬الى‭ ‬الذهن‭ ‬ونحن‭ ‬نقرأ‭ ‬من‭ ‬صفحات‭ ‬كتاب‮»‬‭ ‬اسماعيل‭ ‬الامين‭ ‬‮«‬هو‭ ‬اليست‭ ‬جذور‭ ‬الثقافة‭ ‬الاوربية‭ ‬تعود‭ ‬الى‭ ‬هذه‭ ‬الحقبة‭ ‬من‭ ‬الجمال‭ ‬الانساني‭ ‬في‭ ‬ايبيريا‭ ‬او‭ ‬اسبانيا‭ ‬المسلمة‭ ‬في‭ ‬عصر‭ ‬ذهبي‭ ‬جعلها‭ ‬جوهرة‭ ‬اوروبا‭ ‬او‭ ‬الفكرة‭ ‬النبع‭ ‬المؤثرة‭ ‬او‭ ‬الفكرة‭ ‬القوى‭ ‬التي‭ ‬عكست‭ ‬السلام‭ ‬والتعايش‭ ‬بعد‭ ‬‮«‬‭ ‬ان‭ ‬وفرت‭ ‬التوفيقية‭ ‬الاريوسية‭ ‬المناخ‭ ‬الملائم‭ ‬لانتشار‭ ‬الدعوة‭ ‬الاسلامية‮»‬‭ ‬وما‭ ‬الغنيمة‭ ‬الفكرة‭ ‬التي‭ ‬انتزعت‭ ‬الا‭ ‬السبب‭ ‬الاكبر‭ ‬في‭ ‬توليد‭ ‬العلم‭ ‬والتفوق‭ ‬الذي‭ ‬حدث‭ ‬في‭ ‬تطور‭ ‬الفكر‭ ‬في‭ ‬ايبيريا‭ ‬وولادة‭ ‬عصر‭ ‬النهضة‭ ‬ومرور‭ ‬المسلمين‭ ‬بالفكر‭ ‬والعلم‭ ‬والتسامح‭ ‬في‭ ‬تلك‭ ‬البلاد‭ . ‬حقيقة‭ ‬ان‭ ‬كتاب‭ ‬خرافة‭ ‬الفتوحات‭ ‬العسكرية‭ ‬دين‭ ‬ودولة‭ ‬ام‭ ‬دين‭ ‬وحضارة‭ ‬تمت‭ ‬حياكته‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المراجع‭ ‬التاريخية‭ ‬التي‭ ‬تختصر‭ ‬مرحلة‭ ‬مهمة‭ ‬من‭ ‬تاريخ‭ ‬يجب‭ ‬ان‭ ‬نعيد‭ ‬صياغته‭. ‬لنسترجع‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الحقائق‭ ‬المنطقية‭ ‬عن‭ ‬الفتوحات‭ ‬الفكرية‭ ‬،‭ ‬وليست‭ ‬العسكرية‭ ‬فقط‭ ‬،‭ ‬اذ‭ ‬يضعنا‭ ‬المؤلف‮»‬‭ ‬اسماعيل‭ ‬الامين‭ ‬‮«‬‭ ‬فيه‭ ‬امام‭ ‬حضارتنا‭ ‬وجها‭ ‬لوجه‭ ‬بغنى‭ ‬بحثي‭ ‬يؤدي‭ ‬الى‭ ‬انعكاس‭ ‬الموضوعات‭ ‬الاخرى‭ ‬التي‭ ‬تؤدي‭ ‬الى‭ ‬نقد‭ ‬الخرافة‭ ‬التاريخية‭ ‬وتصحيحها،‭ ‬بل‭! ‬ووضعها‭ ‬في‭ ‬اطار‭ ‬الادب‭ ‬الخيالي‭ . ‬حيث‭ ‬حدثت‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬التحولات‭ ‬والتغيرات‭ ‬في‭ ‬زمن‭ ‬اجبر‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المؤرخين‭ ‬الى‭ ‬اعتماد‭ ‬الخرافة‭ ‬لغزو‭ ‬التاريخ‭ ‬باسلوب‭ ‬مختلف،‭ ‬وهذا‭ ‬النقيض‭ ‬الذي‭ ‬يتحدث‭ ‬به‭ ‬الامين‭ ‬في‭ ‬كتابه‭ ‬لا‭ ‬يخلو‭ ‬من‭ ‬افتراض‭ ‬رغم‭ ‬منهجية‭ ‬البحث‭ ‬التاريخي‭ ‬الذي‭ ‬اعتمده‭ ‬في‭ ‬الكتاب‭ ‬كمسار‭ ‬فكري‭ ‬تصحيحي‭ ‬لتاريخ‭ ‬حرص‭ ‬على‭ ‬تنقيته‭ ‬من‭ ‬شوائب‭ ‬الخرافات‭ ‬مركزاً‭ ‬على‭ ‬مسألة‭ ‬الاسياب‭ ‬الجذرية‭ ‬للتأريخ‭ ‬الحافل‭ ‬بالاساطير‭ ‬الغنية‭ ‬بالثقافات‭ ‬المختلفة‭ . ‬فهل‭ ‬فعلا‭ ‬الاكاذيب‭ ‬الكبرى‭ ‬لا‭ ‬ينتجها‭ ‬الا‭ ‬عقل‭ ‬رصين؟‭ ‬وبين‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬تقدم‭ ‬في‭ ‬كتاب‭ ‬‮«‬اسماعيل‭ ‬الامين‭ ‬‮«‬‭ ‬اسأل‭ ‬هل‭ ‬يمكن‭ ‬تحديد‭ ‬البعد‭ ‬الاجتماعي‭ ‬والسياسي‭ ‬للفتوحات‭ ‬كاملة‭ ‬بين‭ ‬الماضي‭ ‬والتاريخ‭ ‬الحديث؟‭ ‬بل‭ ‬اين‭ ‬التسامح‭ ‬والتعددية‭ ‬الثقافية‭ ‬في‭ ‬التاريخ‭ ‬اليست‭ ‬في‭ ‬حقية‭ ‬تاريخية‭ ‬مهمة‭ ‬لا‭ ‬تتصف‭ ‬بالخرافة‭ ‬؟‭ ‬