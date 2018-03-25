قراءة في كتاب خرافة الفتوحات العسكرية.. دين ودولة أم دين وحضارة

تفاوت الحضارة بين الفكر والعقائد من وجهة نظر استشراقية
ضحى عبدالرؤوف المل -بيروت
تتفاوت الحضارة بين الفكر والعقائد من وجهة نظر استشراقية جديدة في كتاب «خرافة الفتوحات العسكرية دين ودولة ام دين وحضارة « للمؤلف «اسماعيل الامين» الصادر عن» دار رياض الريس للنشر والتوزيع « ضمن اشكالية الحروب والانحلال والتشكل الحضاري والثقافي المتجانس الى حد بعيد « لكنها ظلت، كما كانت دائما، خصبة للثورات والاضطرابات .» بافكار نظمها “اسماعيل الامين” لمناقشة القارىء بكتاب ليس بالجديد ، فمن مصادر التاريخ التقليدي في اسطورة الفتوحات هوامش هي عبارة عن مفاتيح لقراءات اكثر توسعا من الفتوحات التي ذكرها قبل الدخول في النقد العام الذي افتتحه برؤية جمعها من المؤرخين التقليديين. بهدف وضع الفكر في نطاق البحث والتمحيص والتساؤل عن الكثير من الرصد التاريخي البعيد عن المنطق نوعا ما ، والذي يجعلنا نعيد فكرة البحث او تسليط النقد التاريخي على الكثير من المغالطات التي انتجت قانون بريستد ودراسته لتأريخ شعوب الهلال الخصيب، وهو بهذا يحاول تبسيط الفكرة قبل الدخول اليها كباحث عن حقيقة تاريخية يصعب ايجادها، ما لم يضع عبور جبل طارق تحت مسمى اسطورة والخرافة ونقيضها وما الى ذلك من موضوعات تسويقية لقضايا تاريخية تغزو ببنائها الفكري السياسات الحالية، كنتاج نتعامل معه بيقين تاريخي بينما ما زال يحتاج الى البحث والتدقيق وانتزاع المغالطات عنه او بمعنى اخر اعادة التدقيق والتنظيم . ليصل الى حقيقة الفتوحات العسكرية وليس الى خرافتها. مما يجعل القارىء يتساءل هل الفتوحات العسكرية زائفة ام هي اساطير يجب ان نعيدها الى الحقيقة الاولى ؟.
يعاكس المؤلف» اسماعيل الامين» الخرافات التاريخية، ويضعها في قوالب المنطق. ليغربلها ويتركها مفتوحة اليقين للقارىء معتبرهم ضحية الخرافات . فالادب الخيالي واللاهوت واجواء الف ليلة وليلة لم تمنح المؤرخون المعاصرون صورة واضحة لاستخدامها في الابحاث التاريخية التي رفض فيها الالماني فيليكس داهن ان يكتب سطرا واحدا حول هذا الموضوع ، وما اقصاء الاخطاء الفاضحة الا الطريق الاستدلالي لتنظيف « ابحاثهم من تناقضات النصوص القديمة» مما هو مختلف عن ثقافات الاديان مشيرا الى مفهوم الغزو الفكرة المختلف في تفسيراته المؤكدة على منافسة تاريخية تهدف الى نفي مفهوم الغزو وضعف امكانياته بحد ذاته بغض النظر عن طبيعة الصعوبات التي تسهم في تحقيق التمثيل المفرط في بسط السيطرة على المدن او البلاد التي تم فتحها، ربما ! بقوة الخيال الذي يأخذنا اليه» اسماعيل الامين» وفق الامكانيات التاريخية الاسطورية او الفانتازماغرافية، وبتداعيات رؤية خاصة في النقد العام « خصوصا أن كتاب الاخبار كانوا يجهلون أهمية الأفكار في مجرى الأحداث» فهل من فائدة فعلا في تعريفنا بخرافة الغزو في صيغتها النهائية كما يقول «اسماعيل الامين» في كتابه؟ هل نعيش في تاريخ مرصع بالاساطير ؟ سؤال قد يغزو فكر القارىء وهو يقرأ كتاب المؤلف «اسماعيل الامين» الخاضع للبحث عن البطل الحضاري المفقود الذي يؤمن به الاسبان، وهو الملتحي الاتي من الشرق مع اختلافات في ما ذكره كل من المؤرخين، وكل من المصادر التي تنتقد فكرة الغزو والبحث عن النصوص الاصيلة الضائعه من ايدي المستشرقين والباحثين عن الاصول التاريخية والمشبعة بالرمزيات، ان بتحليل سوسيولوجي تاريخي للاحتلال والعناصر التدميرية التي رافقته . فهل يريد القول ان فينيقيا التي قامت اسسها على التجارة تاهت بين المعتقدات والايديولوجيات الاخرى . وهل عانى الاسبان من العنف الخيالي والرؤية الجيوسياسية لاسطورة لم يتم ازالة الاقنعة عنها تاريخيا لاضفاء الخرافة على الفتوحات وتوضيح فكرة التصادم بين العوالم والحضارات القائمة على الفكرة التي توزعت على التاريخ ، وان ضمن رؤية الفتح واستعراض لقضايا التخطيط العسكري الوهمي، بنهج ايديلوجي يسلط الضوء على الانتصارات المعززة بالادب الخيالي مؤكدا على فتح الوثائق التاريخية، واعادة النظر فيها في دراسة نقدية تدعم فك الغموض في الفتوحات وخرافاتها. فما هي الفكرة القوية في اخصاب جماعة انسانية ما في كتاب خرافة الفتوحات الاسلامية؟
تتأرجح العناوين في الكتاب كما تتأرجح الشروحات التاريخية والدوافع المهيمنة على الفتوحات والتوسع الاسلامي السريع مع الابقاء على جوهر الفتوحات والبحث عن المزيد من البلاد التي يجب ان ينتشر فيها المعتقد لاسقاط فكرة البحث عن مناطق خصبة او نوافذ اقتصادية. مما يؤكد على اتساع الطموحات في الفتح العسكري المؤدي الى انتشار الاسلام بالتوازن مع الفتوحات الاولى وقوتها في تحقيق الوصول الى المناطق البعيدة ، وفهم النسيج التاريخي للفتوحات ومصداقيتها بعيدا عن الخرافات وعن التعقيد الفكري. لفهم البعد الاجتماعي في التوسع الاسلامي بعيدا عن المبالغات لاعطاء الفتوحات المعنى الحقيقي لها بعد ان استقر العرب في اسبانيا، وتم التعايش بين المسلمين والمسيحيين واليهود . فهل من شك ان اقلية يهودية تمكنت من البقاء على قيد الحياة بين حضارتين هما الشرق الاسلامي والغرب المسيحي ام ان كل ذلك هو اسطورة تاريخية تحتاج للبحث والتدقيق؟ ان الأكثر شيوعا في التاريخ هو اننا نستطلع معالم الحضارات وفتوحاتها العسكرية او الثقافية. اما الغزو الفكرة فهو الاكثر اهتماما في كتاب خرافة الفتوحات العسكرية وصراعات افكار القوى التي تقضي على بعضها البعض. الا ان ثمرة حركات الافكار القوى هي التي تسيطرة على حركات الشعوب وتغيير عاداتها وما المقاطعة الاسبانية الحديثة في الاندلس الا الجزء الغربي من الامبراطورية الاسلامية الا « موضوع الازمة الحادة « التي اثارت جدليات كبرى في التاريخ للصعوبات التي اختصرها الامين بهذه المفردة. ليتوسع بالبحث عن صلة غرناطة بالاناجيل، ولكن مايتبادر الى الذهن ونحن نقرأ من صفحات كتاب» اسماعيل الامين «هو اليست جذور الثقافة الاوربية تعود الى هذه الحقبة من الجمال الانساني في ايبيريا او اسبانيا المسلمة في عصر ذهبي جعلها جوهرة اوروبا او الفكرة النبع المؤثرة او الفكرة القوى التي عكست السلام والتعايش بعد « ان وفرت التوفيقية الاريوسية المناخ الملائم لانتشار الدعوة الاسلامية» وما الغنيمة الفكرة التي انتزعت الا السبب الاكبر في توليد العلم والتفوق الذي حدث في تطور الفكر في ايبيريا وولادة عصر النهضة ومرور المسلمين بالفكر والعلم والتسامح في تلك البلاد . حقيقة ان كتاب خرافة الفتوحات العسكرية دين ودولة ام دين وحضارة تمت حياكته من خلال العديد من المراجع التاريخية التي تختصر مرحلة مهمة من تاريخ يجب ان نعيد صياغته. لنسترجع الكثير من الحقائق المنطقية عن الفتوحات الفكرية ، وليست العسكرية فقط ، اذ يضعنا المؤلف» اسماعيل الامين « فيه امام حضارتنا وجها لوجه بغنى بحثي يؤدي الى انعكاس الموضوعات الاخرى التي تؤدي الى نقد الخرافة التاريخية وتصحيحها، بل! ووضعها في اطار الادب الخيالي . حيث حدثت العديد من التحولات والتغيرات في زمن اجبر العديد من المؤرخين الى اعتماد الخرافة لغزو التاريخ باسلوب مختلف، وهذا النقيض الذي يتحدث به الامين في كتابه لا يخلو من افتراض رغم منهجية البحث التاريخي الذي اعتمده في الكتاب كمسار فكري تصحيحي لتاريخ حرص على تنقيته من شوائب الخرافات مركزاً على مسألة الاسياب الجذرية للتأريخ الحافل بالاساطير الغنية بالثقافات المختلفة . فهل فعلا الاكاذيب الكبرى لا ينتجها الا عقل رصين؟ وبين كل ما تقدم في كتاب «اسماعيل الامين « اسأل هل يمكن تحديد البعد الاجتماعي والسياسي للفتوحات كاملة بين الماضي والتاريخ الحديث؟ بل اين التسامح والتعددية الثقافية في التاريخ اليست في حقية تاريخية مهمة لا تتصف بالخرافة ؟