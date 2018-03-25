أنقرة تفرض سيطرتها الكاملة على مدينة عفرين السورية

الجيش التركي يبدأ عملية لمطاردة حزب العمال في سنجار برغم إعتراض بغداد

انقرة – ماهر اوغلو

بغداد – صباح الخالدي

اعلن الرئيس التركي رجب طيب اردوغان عن بدء عملية عسكرية في جبال سنجار لطرد المقاتلين الاكراد من انصار حزب العمال الكردي التركي بعد يومين من اعلان الحزب سحب مقاتليه من المدينة العراقية ذات الاغلبية الايزيدية، فيما نفى الجيش العراقي عبور اي قوات اجنبية الى سنجار في محافظة نينوى.

وتأتي هذه الخطوة برغم معارضة الحكومة العراقية التي رأت في العملية التركية خرقا للسيادة الوطنية . وقال محللون ان (هذه العملية فاجأت الجميع بالنظر لسرعة القيام بها اثر احتلال القوات التركية كامل مدينة عفرين السورية)، وكان اردوغان قد هدد بأجتياح مدن في سوريا والعراق لملاحقة عناصر حزب العمال التركي الذي تقول انقرة انهم ارهابيون. وقالت الخارجية التركية ان أنقرة وبغداد ستشنان هجوما مشتركا على المقاتلين الأكراد في العراق، لكن كان رد بغداد هو رفض دخول الجيش التركي الى الاراضي العراقية . في غضون ذلك كشف مصدر عن إن الجيش التركي وحلفاءه من المسلحين السوريين فرضوا سيطرتهم على منطقة عفرين بالكامل .

وقال مصدر في الجيش التركي انه (تم تحقيق السيطرة الكاملة في منطقة عفرين وعمليات البحث مستمرة بحيث يتمكن السكان المحليون من العودة بأمان إلى منازلهم). بدوره ، قال رئيس الهلال الأحمر التركي كريم كينيك في تصريحات امس (نحاول إعادة الحياة إلى طبيعتها في الأجلين القصير والمتوسط في قرى تلك المنطقة كما ونريد ان تصبح الامور على ما يرام لتمكين الاسر من العودة الى منازلهم). وبدأت القوات التركية ومسلحون سوريون عملياتهم العسكرية في عفرين الأحد الماضي بعد حملة استمرت ثمانية أسابيع لطرد وحدات حماية الشعب الكردية. في حين اجتاحت تظاهرات عدد من المدن الاوربية اعتراضا على العملية العسكرية التركية فى عفرين. وشارك المتظاهرون البالغ عددهم نحو اربعة الاف بحسب المنظمين في وقفة بشمال باريس حاملين لافتات مناهضة لأردوغان ومنددة بالتطهير العرقي الذى تقوم به تركيا والجهاديين التابعين لها في تلك المنطقة وكذلك بصمت المجتمع الدولي. لكن اردوغان ابلغ نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون ان الهدف من تلك العمليات العسكرية هو لابعاد التهديدات ضد الامن القومي وضمان السلام في المنطقة.

وابدى اردوغان خلال محادثة هاتفية مع ماكرون (انزعاجه من التعليقات التي لا أساس لها بشأن عملية غصن الزيتون)، مشيرا الى ان (العملية التي يتم شنها في سوريا تهدف إلى ابعاد التهديدات ضد الأمن القومي التركي وضمان السلام في المنطقة). ورفضت تركيا الانتقادات التي اسمتها بغير المقبولة من جانب الاتحاد الاوروبي الذي دان التحركات غير المشروعة المستمرة في البحر المتوسط والمرتبطة بخلافات مع اليونان وقبرص. وقال الناطق باسم وزارة الخارجية التركية حامي اكسوي في بيان امس ان (بيان الاتحاد الاوروبي الذي صدر الخميس الماضي يتضمن تصريحات غير مقبولة ضد بلدنا و تخدم مصالح القبارصة اليونانيين)، مشيرا الى ان (الاتحاد دعم اثينا ونيقوسيا فقط لأن البلدين عضوان في التكتل دون النظر في مسألة إن كانتا على حق أم لا)، ورأى ان (الاتحاد فقد حياده في ما يتعلق بالمسألة القبرصية). وبشأن اخر اكد اكسوي ان (القمة المقررة في فارنا ببلغاريا بين رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك ورئيس المفوضية الاوروبية جان كلود يونكر و اردوغان مهمة ونتوقع أن يتم تنشيط العلاقات مع الاتحاد)، داعيا الاتحاد الى (ابداء سلوكا اكثر ايجابية تجاه بلادنا لازالة مشاكل الثقة في العلاقات وعليه ان يطبق قراراته بشأن الغاء التاشيرة للاتراك والمساعدة المالية المقررة في اتفاق الهجرة المبرم في عام 2016). وكانت منظومة المجتمع الكردستاني قد اعلنت عن انسحاب عناصر حزب العمال من قضاء سنجار . وذكرت المنظومة في بيان امس ان ( انسحاب عناصر الحزب من سنجار جاء بعد انتهاء مهمتها في تلك المناطق)، واضاف ان (الحزب أنهى مهامه بعد ارساء الامن والاستقرار وتشكيل قوات حماية خاصة بها).

ورحبت حكومة اقليم كردستان بخطوة الانسحاب وعدتها مهمة لتجنيب المدنيين ويلات ما حدث في عفرين، في وقت ابدى قياديون في الاتحاد الوطني الكردستاني اعتراضهم الشديد على ممارسات انقرة.