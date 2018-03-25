حريق المسبح يتسبب بأضرار مادية فقط

بغداد – قصي منذر

التهم حريق كبير عددا من المحال التجارية في شارع المسبح ببغداد امس، متسببا باضرار مادية جسيمة دون إصابات بين المدنيين. وقال مصدر في الدفاع المدني في بيان ان (فرق الدفاع المدني تمكنت من السيطرة على الحريق الذي اندلع نتيجة تماس كهربائي)، مشيرا إلى (حدوث أضرار مادية جسيمة في عدد من المحال التجارية دون إصابات بشرية).

من جهته، أكد مجلس محافظة بغداد، في بيان امس أن (أكثر من عشر فرق إطفاء شاركت في إخماد النيران، التي اندلعت في مواقع للخزن العشوائي وسط بغداد)،ولم يتسن لـ(الزمان ) الحصول على تفاصيل اوسع عن اسباب الحريق رغم الاتصال الهاتفي مع المتحدث باسم الدفاع المدني . فيما توفي اربعة أشخاص على الاقل بينهم 3 أطفال جراء حريق إندلع في مركز تسوق في (كيميروفو) المدينة الصناعية في وسط سيبيريا، وقالت لجنة التحقيق الروسية في بيان امس أن (الحصيلة حتى الان 4 قتلى هم 3 أطفال وامرأة”، لافتة إلى نقل 26 شخصاً إلى المستشفى)، واضاف ان (العناصر الاولى للتحقيق أظهرت أن الحريق إندلع في صالة سينما وقـــــــــد أتى على اكثر من الف متر مربع من المركز التجاري وتم أجلاء نحو 200 شخص، وفق وسائل الإعلام الروســـية).