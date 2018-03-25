رئيس الجمهورية يصادق على قانون شركة النفط الوطنية

خبير لـ (الزمان ) : التشريع خطوة مهمة لتطوير الإنتاج وتسويقه

بغداد – داليا احمد

صادق رئيس الجمهورية فؤاد معصوم على قانـون شركة النفط الوطنية الذي اقره البرلمان في وقت سابق . فيما عد خبير اقتصادي القانون مجالا لتطوير صناعة النفط وزيادة الانتاج وتحسينه . وقال الخبير الاقتصادي ملاذ الامين لـ(الزمان ) أمس أن (هذا القانون مهم ويمكن العراق من اجراء الاستكشافات النفطية والبحث في تطوير صناعة النفط وتسويقه بشكل متيسر ودون قيود )، واضاف (كما يعد خطوة مهمة الى امام في رفع سقف الانتاج للخام وبما ينعكس ايجابيا على الاقتصاد الوطني لصالح الميزانية العامة وللرقي بصناعة النفط والغاز وتطوير مختلف قطاعات الطاقة الأخرى في العراق). وقال بيان لمكتب رئيس الجمهورية امس ان (هذا القانون الذي صوت عليه مجلس النواب في وقت سابق، استناداً إلى أحكام البند أولاً من المادة 61 والبند ثالثاً من المادة 73 من الدستور)، وأضاف ان (القانون لغرض ضمان استكشاف وتطوير وإنتاج وتسويق الموارد النفطية في الحقول والأراضي المخصصة لها بموجب القانون نيابة عن الدولة العراقية ولزيادة الإنتاج وتطوير الصناعة النفطية والغازية والمرافق والمنشئات ذات العلاقة وأساليب العمل على أساس الكفاءة والمرونة والتنافسية لتعظيم الإيرادات لصالح الشعب العراقي)، واوضح البيان انه (على وفق المعايير الدولية المعترف بها مما يتطلب تشكيل شركة النفط الوطنية العراقية كشركة عامة مملوكة بالكامل للدولة وتعكس مفهوم ملكية الشعب للنفط والغاز واستحداث تشكيلات متخصصة ضمن هيكلها التنظيمي بما يتناسب ودورها في إدارة وتطوير الحقول النفطية والغازية المنتجة والمكتشفة للرقي بصناعة النفط والغاز وتطوير مختلف قطاعات الطاقة الأخرى في العراق)، كما أشار البيان الى ان (هذا القانون أرسل للنشر في الجريدة الرسمية).وعلى صعيد اخر أغلقت أسعار النفط، امس الاول على ارتفاع كبير لتصل الى أعلى مستوياتها منذ أواخر كانون الثاني الماضي، بينما سجل مزيج برنت أعلى من 70 دولاراً.وقال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، في تصريح امس انه (يتطلب أن تواصل الدول الأعضاء بمنظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك التنسيق مع روسيا ومنتجين آخرين غير أعضاء في المنظمة في ما يتعلق بالقيود المفروضة على المعروض في 2019 لتقليص مخزونات النفط العالمية)، هذا واغلقت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت على 1.45 دولارا، أو 2.10 بالمئة، لتبلغ عند التسوية 70.36 دولارا للبرميل، فيما اغلقت عقود خام القياس الأميركي غرب تكساس الوسيط عند 65.81 دولارا للبرميل، مرتفعة 1.51 دولارا أو 2.35 بالمئة.