السعودية تخصّص نحو 33 ألف مقعد للحجاج العراقيين

بغداد – شيماء عادل

أعلنت هيئة الحج والعمرة عن منح السعودية للعراق أكثر من 33 ألف مقعد للعام الجاري، مشيرة إلى إدخال بعض التعديلات للقرعة ، منها الخاصة بكبار السن وعدد المرات للأشخاص الذين تقدموا للقرعة ولم يفوزوا بها.وقال رئيس الهيئة خالد العطية في تصريح امس ان (السعودية منحت العراق 33 ألفا و690 مقعدا للحجاج العراقيين للعام الحالي ، وهو حسب البيانات السكانية الصادرة من وزارة التخطيط التى قدرت نسبة سكان العراق خلال عام 2013 )، فيما وعدت السعودية بزيادة العدد ، الذى من الممكن أن يرتفع خلال الأشهر المقبلة)، واضاف أن (القرعة التى ستجرى، ستشمل المحافظات عدا أقليم كردستان، وأن العدد المخصص سينتقص منه 15بالمئة لشهداء المؤسسة )، وتابع ان (الهيئة اجرت بعض التعديلات على القرعة منها الخاصة بكبار السن وعدد المرات للاشخاص الذين تقدموا للقرعة ولم يفوزوا بها)، واوضح العطية ان (مجموع الفائزين في السنوات الخمس المقررة اجراؤها سيكون بحدود 113 الفا و860 مقعدا، فيما يبلغ العدد الكلي للذين سيفوزون للعام الحالي 22 الفا و772 حاجا)، مشيرا الى ان ( العدد الكلي للمتقدمين للسنوات الخمس بلغ 870 الف حاج)، واضاف ان ( الهيئة اجرت بعض التعديلات على القرعة منها الخاصة بكبار السن وعدد المرات للاشخاص الذين تقدموا للقرعة ولم يفوزوا بها)، وتابع انه ( تم منح كبار السن 60 بالمئة وبدون قرعة وبواقع 86 الفا و315 مقعدا، فيما ستكون نسبة 40 بالمئة لجميع الفئات المتبقية وبواقع 45 الف و545 مقعدا)، وتابع ان ( السعودية منحت العراق 33 الفا و690 مقعدا للحجاج العراقيين للعام الحالي وهو حسب البيانات السكانية الصادرة من وزارة التخطيط التي قدرت نسبة سكان العراق خلال العام 2013 وان السعودية وعدت بزيادة العدد والتي من الممكن ان ترتفع خلال الاشهر المقبلة).