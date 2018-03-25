نائب لـ (الزمان): القرار يستهدف أرزاق الموظفين وعلى البرلمان إتخاذ إجراءات لإلغائه

تظاهرات غاضبة في كردستان ضد إدّخار الرواتب

بغداد – تمارا عبد الرزاق

اربيل – فريد حسن

طالبت حركة تغيير الكردية برلمان الاقليم بعقد جلسة استثنائية لوضع حلول للمشكلات المالية وكذلك الغاء نظام ادخار رواتب الموظفين ، فيما شهدت مدن الاقليم احتجاجا واسعا ضد تلك الاجراءات. وقال النائب عن الحركة بستون فائق لـ (الزمان) امس ان (هذا النظام غير قانوني وطبق دون موافقة برلمان الاقليم ما يعد مخالفا للدستور واستغلالا لحقوق الموظف البسيط الذي عانى طوال المدة الماضية الازمة المالية التي مرت بها كردستان)، داعيا برلمان الاقليم الى (عقد جلسة استثنائية لمناقشة اوضاع الموظفين وكذلك الازمة المالية ووضع حلول عاجلة لانهاء هذا الملف بالاضافة الى الغاء نظام الادخار)، مبينا ان (تطبيق قرارات دون الرجوع الى البرلمان يعد مخالفا للقانون والدستور وعلى حكومة الاقليم معالجة ذلك الوضع).

كما دعا عدد من أعضاء برلمان كردستان الى تعديل قانون الرواتب والتقاعد . وقالت مذكرة موجهة لرئاسة البرلمان تحمل تواقيع خمسة عشر من أعضائه (نطالب بعقد جلسة غير اعتيادية للبرلمان بأسرع وقت تهدف الى تعديل قانون الرواتب و التقاعد والامتيازات والمصادقة عليه وتطبيقه)، مشددين على (ضرورة الغاء قرار الادخار الاجباري للرواتب).

واحتج المعلمون والموظفون في محافظتي اربيل والسليمانية خلال تظاهرات حاشدة على عدم صرف رواتبهم كاملة وسط تهديدات بالاستمرار في الاحتجاجات لحين الاستجابة لمطاليبهم والغاء نظام الادخار.

وقال مصدر في تصريح امس ان (التظاهرات شملت السليمانية وأربيل وكوية وسيد صادق وكلار للمطالبة بإلغاء نظام الادخار الإجباري لرواتب الموظفين)، مبينا ان (المتظاهرين هددوا الاستمرار في الاعتصامات وتوسيع رقعة الاحتجاجات لحين الاستجابة لمطالبهم)، وتابع أن (أطباء ومنتسبين في القطاع الصحي أعلنوا الاضراب عن العمل في العديد من المستشفيات والمراكز الصحية في الاقليم).

من جهة اخرى دانت كتلة الجماعة الاسلامية الكردستانية الاعتداء على احد نوابها من قبل قوات الاساييش في اربيل .وقال رئيس الكتلة احمد حمة رشيد في بيان امس (نستنكر جريمة الاعتداء على النائب سليم همزة من قبل قوات الاساييش في اربيل بسبب مشاركته ودعمه ومساندته لتظاهرات الموظفين)، مبينا ان (هذا الاعتداء السافر على احد ممثلي الشعب دليل على الافلاس السياسي الذي وصلت اليه السلطة في اربيل كما يفند كل ادعاءاتهم بالديمقراطية و سيادة القانون) على حد تعبيره. وتابع ان (الكتلة ستقف مع مطالب الشعب و حقوقه بكل الوسائل القانونية وان هذا الاعتداء لن يزيدنا الا اصرارا وقوة). ومن المؤمل ان يعقد مجلس وزراء الاقليم اجتماعا لبحث تغييرات بنظام إدخار رواتب الموظفين.

وذكر مصدر في الوزارة ذاتها ان (مجلس وزراء الاقليم سيعقد خلال الايام المقبلة اجتماعا بشأن نظام ادخار الرواتب والمبالغ التي ترسلها الحكومة الاتحادية للموظفين وكذلك ايرادات الاقليم الاخرى).

لافتا الى ان (الاجتماع سيبحث احداث تغيير بنظام الادخار بعد الاطمئنان بالتزام بغداد بارسال الرواتب شهريا)، وأوضح المصدر ان (استمرار إرسال بغداد لقسم من رواتب موظفي الاقليم من شانه احداث تغيير بالنظام)، مؤكداً (عدم صدور اي قرار بشأن تغييرات في الادخار حاليا). في غضون ذلك اعدت وزارة المالية والاقتصاد في كردستان جدولا جديد لتوزيع رواتب الموظفين في 31 وزارة وهيئة لشهر تشرين الثاني الماضي.

وقال بيان امس انه (تم يوم امس توزيع رواتب وزارات التعليم العالي والبحث العلمي وكذلك العدل و العمل والشؤون الاجتماعية والتخطيط والثروات الطبيعية والنقل والمواصلات والإعمار والإسكان والصناعة والتجارة بالاضافة الى مجلس القضاء والمخصصات الاجتماعية ومجلس الأمن)، مشيرا الى ان (اليوم الاثنين سيكون توزيع رواتب وزارة الكهرباء ومؤسسة رفع الألغام وديوان الرقابة المالية وهيئات حقوق الإنسان وإدارة المناطق الواقعة خارج إدارة الإقليم والبيئة والاستثمار والنزاهة فضلا عن مفوضية الانتخابات والاستفتاء ووزارات الزراعة والموارد المائية والثقافة والشباب ايضا والأوقاف والشؤون الدينية ومؤسسة الأمن ورئاسة الإقليم ورئاسة البرلمان وكذلك مجلس الوزراء)، مبينا ان (غدا الثلاثاء يشهد توزيع رواتب قيادة الزيرفاني والبيشمركة والدفاع والطوارئ بالاضافة لواء النفط)، وتابع البيان انه (تم تحديد يوم الاربعاء المقبل لتوزيع رواتب وحدات 70 و80 التابعة لوزارة البيشمركة كما سيكون الخميس المقبل توزيع رواتب ديان وألوية الوزارة ذاتها).