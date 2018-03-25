في أربعينية الرحيل.. إلى فالح عبد الجبار – حسين الجاف

بعد خمسين من السنين

ولربما أكثر

إلتقينا في بيروت

لم تكن كما كنت قبلاً

فتى غضاً

يصيح في حجرة الدرس

إستاذ .. إستاذ ..إستاذ

ليسمح لك المربي بإجابة السؤال

الرياضي الذي كتبه على اللوحة الخشبية السوداء

وكنت تنافس أستاذك في سرعة كتابة الحل

هذه المرة .. كنت كهلاً

كامل المواصفات .. رزانة ورصانة

وقوة شخصية

هذه المرة لم تكن تريد وضع حل

لسؤال في علم الجبر او الفيزياء

إنما كنت تفكر في وضع خارطة لنا

كعراقيين لنتلمس

طريقاً لنا نحو مواقع النجوم

كنت متشائماً

وكنت متفائلاً

لكنك كنت ترفض

أن تكون متشائلاً

لانك كنت تؤمن بأن لكل حالة

اسبابها وأجواءها ومبرراتها

من باب الشيخ الفقيرة مالاً

لكنها الغنية بطقوس الروح

خرجت لتراجع نظريات ماركس

وتؤشر مواضع الاخفاق والنجاح فيها

لكن قلبك الكبير توقف فجأة

وبكيتك دمعاً

وبكيتك دماً

وأشعلت في ذكراك شمعاً

بيد أنك لم تحقق لي وعداً

كنا قطعناه معاً

لنزور أهلاً وربعاً

في باب الشيخ

كنت فارقتهم ستة عقود

لتلقى جمعاً تغنيت بقيّمهم

وغنيت لمستقبلهم

غير أن عزرائيل

جاءك متعجلاً

ليسلمك باسبورت الرحيل