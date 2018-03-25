المونديال يظهر الوجه الآخر لدي بروين

نجاة قطبي الليغا من فايروس فيفا والديوك أبرز الضحايا

{ مدن – وكالات

انتهت ، الجولة الأولى من مباريات مدة التوقف الدولي، التي تستعد فيها بعض المنتخبات لنهائيات كأس العالم (روسيا 2018)، والوقوف على أبرز نقاط القوة والضعف في مراكز الفريق، والبعض الآخر الذي يركز في تكوين فريق قادر على المنافسة في قادم البطولات.

نجحت منتخبات عديدة في الاستفادة بالشكل الأمثل من المباراة الاولى هذا الأسبوع، خاصة وأنه المعسكر قبل الأخير استعدادا للمونديال، حيث سيسعى الفائز لتطوير مستواه، بينما سيلجأ الخاسر للوقوف على الأخطاء وتفاديها في المباريات المقبلة.

البرازيل

قدم منتخب السامبا عرضا متكاملا في مباراته أمام روسيا، وفاز بنتيجة 3-0، حيث ظهر لاعبو المدرب تيتي بحالة ممتازة على الجانبين الفني والتكتيكي في ظل غياب النجم نيمار دا سيلفا للإصابة.

وعلى الرغم أن مباراة ودية أمام روسيا قد لا تكون المعيار الرئيسي لتقييم أداء المنتخب البرازيلي، ولكن الشكل العام أصبح يوحي بأن الفريق أصبح أكثر نضجا وتكاملا في جميع النواحي عن السنوات الماضية.

جولين لوبيتيجي

استفاد جولين لوبيتيجي مدرب إسبانيا بشكل كبير من لقائه أمام فريق بحجم ألمانيا، حيث وقف على عدة نقاط كالنواحي الهجومية التي ظهرت بفاعلية كبيرة بتواجد الثلاثي ديفيد سيلفا وإيسكو وأندريس إنييستا معا في التشكيلة الأساسية.

أسفرت مواجهة المانشافت عن بروز رودريجو مورينو مهاجم فالنسيا الذي قدم أداء مميزا، واستطاع أن يوقع على ثاني أهدافه مع الماتادور، ليضيف خيارا جديدا للوبيتيجي عند اختياره لمن يشغل مركز المهاجم في المونديال.

قطبي الليجا

نجح ريال مدريد وبرشلونة في عبور النصف الأول من مدة التوقف الدولي بأقل الأضرار، وذلك بعدما عاد المغربي أشرف حكيمي ظهير أيمن الملكي إلى العاصمة الإسبانية بعد إصابته في معسكر أسود أطلس، كما أصيب الفرنسي لوكاس ديني ظهير برشلونة ولكنها على ما يبدو إصابة ليست بالخطيرة، وبالطبع كلا اللاعبين ليسا من العناصر الأساسية في الفريقين.

ظهر لاعبو برشلونة بأداء رائع ، فقد سجل كلا من كوتينيو وباولينيو مع البرازيل، كما صنع إنييستا هدف إسبانيا في مرمى ألمانيا، فيما شارك ياري مينا في الفوز على فرنسا، وبالطبع أتت إراحة ميسي في مباراة إيطاليا لتسعد إرنستو فالفيردي الذي في حاجة لإراحة نجم فريقه بقدر الإمكان.فيما قدم أكثر من لاعب من ريال مدريد مستوى طيب مثل إيسكو الذي استعاد جزء من بريقه بجانب توني كروس، بالإضافة للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي سجل هدفين في الدقائق الثلاث الأخيرة أمام مصر.

الخاسرون

فرنسا

لقن منتخب كولومبيا مضيفه فرنسا درسا بعدما حول رادميل فالكاو ورفاقه النتيجة من الخسارة 2-0 إلى فوز 3-2 وسط تخاذل كبير من الديوك.

وعلى الرغم من تواجد نجوم كبار مثل كيليان مبابي وأنطوان جريزمان وعثمان ديمبلي، إلا أنهم لم يسعفوا منتخبهم في الحفاظ على الهدفين وتقديم شوط ثان كارثي شهد تسجيل الضيوف لثلاثة أهداف متتالية.

إيطاليا

لم يستفيق الطليان بعد من صدمة الإقصاء من كأس العالم، فمع غياب ليونيل ميسي، فشل أبطال العالم 4 مرات في مجاراة سرعة المنتخب الأرجنتيني الذي فرض سيطرته على أغلب فترات اللقاء.

ما زال منتخب إيطاليا بحاجة للمزيد من الوقت ليكون فريقا قادرا على استعادة مكانته مجددا على الساحة، وهو ما سيأتي مع تعيين المدير الفني الجديد في ظل تواجد عناصر جيدة في الفريق.

يوفنتوس

أصيب فريق السيدة العجوز بفيروس أسبوع الفيفا بعدما تلقى خبر إصابة الظهير البرازيلي أليكس ساندرو في الأيام الماضية، وما زاد الطين بلة إصابة الألماني سامي خضيرة أمام إسبانيا وخروجه من المباراة.

حتى الآن لم تخرج تقارير رسمية حول المدة التي سيغيبها الثنائي، ولكن تأتي المؤشرات لاقتراب مشاركة خضيرة بشكل طبيعي بينما لا تزال تحوم الشكوك حول ساندرو، وقدرته في اللحاق بمباراة ريال مدريد في ربع نهائي دوري الأبطال.

الوجه الآخر لدي بروين

على صعيد متصل أظهر كيفن دي بروين، نجم مانشستر سيتي، وجهًا آخر لشخصيته، لا تعرفه الجماهير، في ظل اقتراب مونديال 2018، الذي تضع عليه بلجيكا الكثير من الآمال.

وقد تجلى الوجه الآخر للنجم الصاعد بقوة، في هجومه العنيف، على طريقة لعب مدرب المنتخب البلجيكي، روبيرتو مارتينيز.ولم يكتف دي بروين بإطلاق هذه الانتقادات، في نوفمبر/تشرين ثان الماضي، عقب التعادل مع المسكيك وديًا (3-3)، بل عاد لتأكيدها مرة أخرى.وأبدى الدولي البلجيكي إصراره على انتقاد مدربه، قبل يومين، قائلًا في تصريحات صحفية: “لقد قلت ما كان يجب قوله، وكنت أدرك ما أقوله.. واتصلت بوكيل أعمالي، وقلت له كن جاهزًا (في حال توقيع عقوبات)”.وتابع: “أتحمل مسؤولية كلامي وأقبل العواقب، فلم يعبر أي لاعب في المنتخب عن غضبه من حديثي، بعضهم تفاجأوا من الطريقة، التي أعربت بها عن قلقي، لكني فعلت ذلك من أجل مساعدة الفريق.. أريد حقًا أن يكون الجميع في أفضل حالاتهم، خلال مونديال روسيا”.

تغير كبير

وتسلط تصريحات دي بروين الأخيرة، الضوء على الفارق بين شخصيته حاليًا، وفي الماضي، عندما كان لاعبًا في صفوف تشيلسي، حيث لم يستطع الدفاع عن نفسه حينها، أمام مدربه، جوزبه مورينيو، الذي قال عنه، إنه لا يمتلك العقلية للعب في تشيلسي.وفضل البلجيكي الصمت، في ذلك الوقت، وقال عن هذه اللحظة: “لقد كان حديث مورينيو مصدقًا لدى الصحفيين، ولم يكن أحدًا ليصدقني”.ورد دي بروين في الملعب، بمدة ناجحة جدًا مع فولفسبورج الألماني، امتدت لموسم ونصف، قبل أن ينتقل لمانشستر سيتي، ليصبح أبرز نجوم الفريق.لكن دي بروين لجأ لملعب وسائل الإعلام، هذه المرة، لسببين فيما يبدو، الأول هو الشخصية التي اكتسبها، بفضل أدائه خلال المدة الأخيرة، والثاني، أن كأس العالم على الأبواب، ما يستدعي حدوث ردة فعل سريعة.طموحات عاليةويعيش منتخب بلجيكا مدة غير عادية حاليًا، بامتلاكه العديد من النجوم، في كل المراكز، مثل روميلو لوكاكو، وإيدين هازارد، وتيبو كورتوا، وتوماس مونييه، وموسى ديمبلي، ويانيك كاراسكو، وميتشي باتشواي، ودريس ميرتنز، وغيرهم.ويأمل المنتخب في الوصول إلى الأدوار النهائية بالمونديال، بعد أن بلغ ربع النهائي، في كأس العالم 2014، ويورو 2016.ومع ذلك، يتمسك مارتينيز بخطة (3-4-3)، التي تحظى بانتقادات داخلية وخارجية، بسبب تأثيرها السلبي على مفاتيح لعب الفريق.