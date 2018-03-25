10 لاعبين يعانون قلّة الإهتمام الموسم الحالي

ويليان على رأس العشرة المظلومين في البريميرليغ

{ مدن – وكالات

ينصب التركيز الإعلامي دائما، على النجوم الكبار في البريميرليخ، دون الانتباه إلى تعرّض لاعبين آخرين للظلم، من هذه الناحية، رغم الجهود الضخمة التي يقدّمونها لفرقهم.

وفي هذا الصدد، أعدت صحيفة “جارديان” البريطانية، تقريرًا يسلّط الضوء على 10 لاعبين، في البريميــــــــــــرليج، عانـــــــــــوا خلال الموسم الحالي، من قلّــــــــــة التقدير، على كل المســــــــــتويات، وهم كالتالي:

مارك ألبرايتون (ليستر سيتي)

لطالما كان ألبرايتون يتواري في ظل زملائه، أمثال رياض محرز وجيمي فاردي، خصوصا عندما فاز ليستر بلقب الدوري عام 2016.

لكنه لاعب لا يكلّ ولا يملّ، ويقدّم مستويات ثابتة، سواء على الجناح الأيسر أو الأيمن، متميّزا بسرعة جيدة وقدرة كبيرة على رفع الكرات العرضيّة.

بن ديفيس (توتنهام)

لا يحظى ديفيس بالتقدير الذي يستحقّه، رغم أنّه السبب وراء جلوس الدولي الإنجليزي، داني روز، على مقاعد بدلاء توتنهام، مقتنصا مركزه الأساسي كظهير أيسر، حيث يتميّز بقدرة بدنيّة عالية المستوى، وأداء متوازن دفاعا وهجوما.

باسكال جروس (برايتون)

تباهى برايتون بحصوله على خدمات جروس، القادم من إنجولشتات مقابل 3 ملايين إسترليني فقط، علما بأنّه أفضل صانع للفرص في الدوري الألماني، خلال الموسمين الأخيرين، وواصل اللاعب الأداء بالمستوى ذاته مع فريقه الإنجليزي.

إدريسا جايا (إيفرتون)

يقدم جايا أدوارا متعدّدة في خط وسط إيفرتون، لكن هذه العروض مختبئة وراء تذبذب نتائج التوفيز، منذ بداية الموسم.

ووقّع اللاعب عقدا جديدا مع إيفرتون، في شباط/فبراير الماضي، ما يؤكّد أن النادي ينظر إليه، كواحد من أهم اللاعبين، حاليا.

كي سونج يونج (سوانزي سيتي)

أبدى ميلان الإيطالي اهتمامه بخدمات اللاعب الكوري الجنوبي، الذي ينتهي عقده الحالي الصيف المقبل.وهو لاعب وسط يحاول دائما الحفاظ على نشاط فريقه، بإبقاء الكرة في حوزته، علما بأنّه لعب دورا مهمّا في نجاة الفــــــــريق من الهبوط، إلى الدرجة الأولى، الموسم الماضي.

جمال لاسيليس (نيوكاسل يونايتد)

إنه قائد دفاع نيوكاسل، الذي يقدّم مستويات مميّزة هذا الموسم، ما دعا النقاد للمطالبة بضمّه إلى المنتخب الإنجليزي.

أهميّته تتجلّى عندما يغيب عن دفاع الفريق، علما بأن نيوكاسل يملك حاليا، خط دفاع أقوى من فرق عديدة، أبرزها آرسنال.

بن مي (بيرنلي)

في وقت تتركّز فيه الأنظار بدفاع بيرنلي، على جيمس تاركوفسكي، المستدعى حديثا إلى تشكيلة إنجلترا، يقدّم بن مي أداء جيدّا ومستقرّا، لكنه لا يحظى باهتمام النقاد إلّا نادرا.

ويتميّز بأنه يتواجد دائما، في المكان والزمان المناسبين، لإيقاف خطورة المهاجمين.

بدرو أوبيانج (وست هام يونايتد)

هذا الموسم كارثي على جميع الأصعدة بالنسبة لوست هام، لكن أوبيانج شكّل فيه بارقة أمل نادرة، حيث يساهم في تماسك خط الوسط ببراعة

ويكفي القول إن مستوى الفريق انحدر سريعا، بعد إصابة اللاعب في ركبته، والتأقلم على عدم وجوده حتى نهاية الموسم، يعد أمرا في غاية الصعوبة.

لوك شو (مانشستر يونايتد)

هناك طرق عديدة لمعاناة اللاعب، من تبخيس قدراته، والطريقة الأكثر قسوة تأتي من المدرب.

وهذا هو حال لوك شو، الذي لا يحظى بثقة المدرب جوزيه مورينيو، رغم قدراته الفذّة، بل وصل الأمر بالمدرب البرتغـــــــالي، إلى انتقاد ظهيره الأيسر علنا، في أكثر من مناسبة.

ويليان (تشيلسي)

يتركّز الحديث دائما على إيدين هازراد، ونجولو كانتي، في تشيلسي، لكن ويليان هو اللاعب الذي يبرز دائما، عندما ينخفض مستوى البقيّة.وهو في طريقه، لأن يكون اللاعب الأفضل في فريقه، هذ الموسم، رغم أنّه جلس كثيرا على مقاعد البدلاء.