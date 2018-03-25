الشرف الإنتخابي والحزبي الوارد في وثيقة الأمم المتحدة – طارق حرب

أعلنت وسائل الاعلام ان الاحزاب التي شاركت في الترشيح لانتخابات البرلمان وقعت وثيقة شرف يوم الرابع والعشرين من شهر اذار الحالي على اساس الالتزام به فى المنافسة الانتخابية والمعركة الانتخابية التي سيكون موعدها الثاني عشر من الشهر الخامس القادم والذي نقوله انه لم يبق على موعد الانتخابات سوى شهر ونصف تقريبا وان الدعاية الانتخابية ستكون في العاشر من الشهر الخامس القادم وان الخروقات والمخالفات الصادرة من أغلب القوائم الانتخابية بلغت تحقق اركان الجرائم الانتخابية والتي تستوجب العقوبات المقررة على وفق احكام الجرائم الواردة في قانون الانتخابات للبرلمان رقم (45) لسنة 2013 الذي تطبق احكامه في هذه الانتخابات ولا نعلم السبب وراء اعتزال مكتب الامم المتحدة في بغداد احكام الشرف الدستوري والشرف القانوني المقرر بموجب الدستور وقانون الانتخابات رقم (45) وقانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم (11) لسنة 2007 وقانون الاحزاب رقم (36) لسنة 2015 وقانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 وغير ذلك من القوانين ورجعت الى الشرف وهو ليس الشرف الاجتماعي المعروف وانما الشرف الانتخابي الشرف الحزبي الذي لا يقرر القانون عقوبات على مخالفته بل يعاقب القانون على مخالفة الشرف الدستوري والشرف القانوني بأعتبار ان هذه المخالفه للشرف تختلف عن المخالفه للشرف السابقه كونها مقرونه بعقوبات وكان على مكتب الامم المتحدة تحديد احكام الدستور واحكام قانون الانتخابات وتذكير القوائم الانتخابية والمرشحين والمشتركين في المعركة الانتخابية بالعقوبات التي قررها القانون او جمع هذه الاحكام بكراسة لكي تتولى هذه الجهات التوقيع عليها وان كان الالتزام بالدستور والالتزام بالقانون وفرض العقوبات لا يحتاج الى شرف سواء اكان الشرف حزبيا ام انتخابيا ام سياسيا ولا يحتاج الى شرف تحدده الامم المتحدة ومكتبها بالعراق

ومن الاحكام الوارده في وثيقة الشرف الاممية التي نجد انها موجودة في الدستور والقانون وخاصة قانون الانتخابات فمما ورد في الدستور المادة الخامسة ان الشعب مصدر السلطات وشرعيتها يمارسها بالاقتراع والمادة السادسة تداول السلطة سلميا عبر الوسائل الديمقراطية والمادة التاسعة والتي اوجبت حياد القوات المسلحة والمادة (14) الذي قرر المساواة بين العراقيين والمادة (15) الحق في الحرية والمادة (16) تكافؤ الفرص وغير ذلك من احكام الدستور وما ورد في قانون انتخابات مجلس النواب رقم (45) لسنة 2013 المعدل وخاصة هدفه لمشاركة الناخبين في الاختيار والمساواة وضمان حقوق الناخب والمرشح والعدالة قي الانتخابات والانتخاب حق يمارس بصورة حرة ومباشرة وسرية وفردية واحكام الدعاية الانتخابية والجرائم الانتخابية التي تقرر العقوبات كالحبس والغرامة على درج الاسماء بصورة غير قانونية والتصويت وتغيير ارادة الناخب واستعمال القرع والرشوة الانتخابية واذاعة اخبار غير صحيحة وحمل السلاح والعبث بالصناديق والاعتداء على الموظفين او الاستحواذ او تلاف اوراق الاقتراع وتعليق الدعاية الانتخابية في غير الاماكن المحددة والاعتداء على صور المرشحين ومنع قانون الانتخابات استغلال ابنية الدوله او اماكن العبادة والرموز الدينية واستعمال النفوذ الوظيفي وموارد الدولة والاجهزة الامنية والعسكرية بالدعاية الانتخابية وغيرها كثير مما ورد بالقانون وعاقب القانون حتى الكيان السياسي مما توجب الاستغناء عن وثيقة الشرف .