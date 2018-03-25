لماذا يُكذّب السياسي أحياناً؟ – ثامر مراد

الكل يعرف أن العمل السياسي مشبوه تتخلله أحيانا مراوغات وسجالات بعيدة عن الواقع وتقترب من الكذب – إن لم نقل كلها كذب – والحمد لله أصبحت وسائل الأعلام المختلفة تسجل كل واردة كبيرة وصغيرة يسجلها في أرشيف لأظهار تناقضات السياسي حينما يحاول أن يُظهر الجانب المشرق لشخصية سياسية معينة يدافع عنها في السراء والضراء من أجل مصالحهِ الشخصية أو الحصول على رضا الشخصية السياسية المتنفذة لتي يتشارك معها في ذلك العمل السياسي . من خلال متابعاتي المستمرة لوسائل الأعلام المختلفة إكتشفت تناقضات جمة لبعض الساسة من ضمنها النائبة أشواق الجاف . في لقاء معها في إحدى القنوات أنكرت تعاون مسعود البرزاني مطلقا مع صدام ولم يطلب منه مساعدة يوما ما ..لا بل راحت تصر على أن مسعود لايعرف صدام وقالت بالحرف الواحد ” .. كاك مسعود ابن مصطفى البرزاني ..الأب الخالد للامة الكردية ..وليس لأقليم كردستان فقط.. ونضاله الكبير كان يعرف صدام !! ..هو كان من أقوى العناصر التي أخرجت صدام من حكم العراق….” وبعد البحث والتنقيب وجدتُ خبراً مصورا من تلفزيون بغداد في زمن صدام يقول بالحرف الواحد ” .. من المهمات التي قامت بها وحداتٌ من قواتنا الباسلة هي تقديم العون وألأسناد الى السيد مسعود البرزاني ورفاقه بناءًعلى طلبه.” وظهر في الصورة مسعود وهو يصافح صدام بحرارة ويجلس قريباً منه. في لقاء آخر تقول ” ما حصلنه على أسلحة ما أكو واحد أنطانا سلاح..لم يقدم لنا أي طرف أي نوع من الأسلحة ” . في لقاء مع مسعود يقول ” أول وجبة أسلحة وصلت …” . وجدتُ خبراً نقلته قناة العربية يذكر الخبر بالنص ” .. ” أرسلت ألمانيا دفعة جديدة من ألأسلحة الى قوات البيش مركة وشملت – 4400 بندقية ..صفقة أمريكية كردية ب 295.6 مليون دولار يشمل 232 مسدسا آليا ..113 هامفي و36 هاون وأشياء أخرى . ” وفي لقاء آخر تقول أشواق الجاف ” .. لايوجد علم إسرائيل في كردستان وكل هذه المعلوات التي تقال لغرض ضرب مشروع الأستفتاء . نحن لم نطلب من إسرائيل أن تؤيدنا هي أيدت موقفنا ..نحن لم نطلب من إسرائيل أن تدعمنا هي أيدتنا..” وجدتُ لقاء مع أحد المسؤولين الصهاينة في إحدى القنوات يقول بشكل صريح ” … الزعيم الكردستاني مسعود البرزاني هو من وجه لنا طلب المساعدة .. ” من خلال كل ماتقدم وجدت أما أنها لاتعرف أي شيء عن السياسة بصورة عامة أو أنها تعرف كل شيء لكنها تريد تجميل الصورة البشعة التي لحقت بهم من جراء تعاونهم مع إسرائيل وغيرها أو أنها تبحث عن إرضاء مسعود لكي تحصل على مكاسب سياسية معه . هي تقول بأنها لاتملك الوقت الكافي للقيام بأعمال شخصية وتصلي ومن يصلي. حقا أن السياسة عمل مشبوه وبعيد عن الحقيقة.