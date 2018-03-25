كل # الهلا – حيدر العمشاني

يجد المتابع للمشهد العراقي عن كثب أن العراق حقق منجزاً رائعاً على مستوى العمل الامني عـــــــــجزت عن تحقيقه دول كبرى بدحرهِ عصــــــــابات داعش الاجرامية ، إذ قاتل نيابة عن العــــــــــالم اجمع الارهاب الارعن الــــــــذي عاث بالارض جُرماً.

لذلك فان انعكاس تلك الانتصارات جاء بمستوى الطموح العام للشارع العراقي فصارت هناك قوات امنية تنافس الجيوش العالمية ورجال ذوو امكانيات عالــــــــــية بالتــــــــأقلم مع الاحداث التي تجري بين الحين والاخر ، ناهيك عن تـــــــسابق معظم الدول من اجل توطيد علاقاتها مــــــــع العراق ليــــــــس من باب الـــــــمجاملة لا على العكس تماماً وانما جاءت تلك الرغبات لان العراق اصبح رقماً مهماً في الشــــــــــأن العالمي وليس الاقليمي فحسب.

لذلك فان تلك الرغبات ربما كانت بادرة خير لانفتاح العراق على العالم الخارجي بعد سنوات عزلة وعجاف اثرت بشكل ما على تواصله مع العالم ومواكبة التطور ، ولكن من المؤسف ان تكون هناك اصوات نشاز رافضة لهذا الانفتاح باي شكل من الاشكال ولاسباب سياسية تطبق اجندات خارجية لا تريد للعراق الخير خوفاً من تعــــــــــافيه والعودة الى صدارة القمــــــم العربية والعالمية وربما يتصور الاخر انه سيكون نداً لهم خلال المرحلة القادمة ، فالسياسية علها صبغت عقول العملاء وجعلتهم اكثر خسة ونذالة مما كانوا عليه ، والا كيف يعقل ان سياسياً يعتاش على علو الصوت والقذف والحديث الطائفي بغية التأثير بالرأي العالم الذي لاحول ولا قوة له سوى القبول بالامر الواقع الذي وقع عليه كحجار السجيل بغير مهرب ، فخوف الداخل من تعافي العراق اكثر من خوف الخارج لان هذا التعافي سيكون بمثابة طلقة الرحمة لكل الفاسدين ممن سرقوا هذا البلد واكلوا خيراته من الالف الى الياء من دون ادنى ذرة حياء بتعاملهم مع بعض السياسات الخارجية لبعض الدول

ولعل جميع اوراقهم ستحترق واحدة تلو الاخرى وهذا الخوف ربما يعطيهم الشرعية التامة للنيل من علو شأن العراق وتقرب العالم منه خلال المرحلة القادمة.

واخيراً ولــــــيس اخراً كونوا احراراً خيراً من أن تـــــــــكونوا اذلاء ، ورسائلكم الموجهة من الخارج الى الداخل ومن ثم الى الخارج ضعوها في قدح ماء حيائكم ان كان لديكم ذرة حياء وهاشتاكنا القادم هو الفيصل . فتحضيراتكم للنيل من هذا الانفتاح ما هي الا اوساخ لا تقدم ولا تأخر شيئاً ما دامت هناك كلمة فصل للشرفاء .