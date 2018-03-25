أسباب استهداف الأقليات الدينية والكفاءات العلمية – سامي الزبيدي

يعتقد الكثيرون ان أهم أسباب استهداف الأقليات الدينية في العراق خصوصاً المسيحيين والصابئة هو التطرف الديني حيث يعد بعض المتطرفين المسلمين وهم أبعد ما يكون عن قيم الإسلام ومبادئه ان معتنقي هذه الديانات من الكفرة ويجوز قتلهم نعم هناك من يستغل هذه الحالة ويغذيها عند المتطرفين ليقوموا بجرائمهم النكراء ضد إخواننا في الوطن والإنسانية المسيحيين والصابئة وهم أقدم سكان بلاد الرافدين وللأسف ان هؤلاء يطلقون على أنفسهم رجال دين ،وفي حقيقة الأمر ان وراء هذه الأعمال الإجرامية التي تطال الأقليات الدينية والكفاءات العلمية دوافع وأسباب أخرى ومن أهمها إفراغ العراق من الكفاءات الأكاديمية والعلمية والمهنية خصوصاً الأطباء ذوي الاختصاصات النادرة والعلماء وأساتذة الجامعات لكي يبقى العراق متخلفاً عن ركب الأمم المتطورة وهذه العمليات هي امتداد للعمليات التي قامت بها عناصر من الموساد الإسرائيلي التي دخلت مع قوات الغزو الأمريكي عام 2003 وميليشيات الأحزاب التي سيطرت على مقاليد الأمور في العراق بعد الاحتلال وأدت الى اغتيال عشرات العلماء والأكاديميين والأطباء وتسببت في هجرة أعداد غفير منهم خارج العراق وبقيت هذه الأعمال مستمرة وتنشط بين فترة وأخرى حيث يتم تصفية عدد من الأطباء ألمشهورين أو الأكاديميين المتميزين لكي يخلو العراق من نخبه العلمية والأكاديمية التي تبني البلد وتطوره وتعد كوادر علمية تساهم في تقدم بلدها مستقبلاً وحادثة استهداف البروفسور في علوم الحياة في جامعة البصرة تندرج تحت هذا الإطار، وهذه هي أهم أسباب اغتيال كفاءات العراق وعلمائه وأطبائه والسبب الآخر المهم يحمل أبعاداً اقتصادية الغاية منه تعزيز اقتصاد إحدى دول الجوار فعند اغتيال الأطباء خصوصاً الاختصاصيين والمتميزين يخلو العراق من الاختصاصات الطبية النادرة والمتميزة وعند إصابة المواطنين العراقيين بالأمراض المستعصية والخطيرة وما أكثرها هذه الأيام ولم يجدوا أخصائي خبير ومعروف في العراق يعالجهم بسبب اغتياله أو هربه من العراق مهجرا الى بلاد الغربة خوفاً من القتل عندها يضطر العراقي للسفر الى الخارج خصوصاً دول الجوار للعلاج أو إجراء العمليات الجراحية الصعبة ومعه مرافق أو أكثر وهذا يعني انه سيصرف أموالاً كبيرة للسفر والإقامة في الفنادق ومراجعة الأطباء أو إجراء العمليات الجراحية حتى أصبحت دول الجوار تغص بالمرضـــــــى العراقيين على طول العام الذين يصرفون أموالاً طائلة يستفاد منها أطباء ذلك البلد ومستشفياتها و تعزز اقتصادها وهذه الحالة أشبه بحالة منع تأهيل مصانع العراق أو إنشاء مصانع جديدة ليبقى العراق يستورد كل السلع والبضــــــــــائع حتى البسيطة منها من دول الجوار وكذلك منع تأهيل الزارعة وتقديم الدعم الحـــــــكومي للفلاحين للنهوض بالزراعة وتطويرها ليبقى العراق يستورد كل شئ حتى الخضروات من دول الجوار وهذه العمليات يقوم بها سياسيون متنــــــــفذون وأحزاب متنفــــــــــذة لها ارتباطات ومصالح مع دول الجوار.

ان عمليات اغتيال الكفاءات العراقية خصوصاً من المكونات الدينية الأخرى تقوم بها مافيات تابعة لجهات سياسية لها ارتباطات كبيرة مع دول الجوار وتأتمر بإمرتها ولكي توهم هذه المافيات العراقيين بان هذه العمليات تقوم بها عصابات الجريمة المنظمة والسطو المسلح للحصول على الأموال يتم اغتيال أشخاص من المكونات الدينية من غير الأكاديميين والأطباء.

كما حصل مع اغتيال المواطن الصابئي في مدينة الشعب لتتزامن هذه الجريمة مع اغتيال العالم والطبيب العراقي وزوجنه العالمة والطبية ووالدته من المكون المسيحي حتى يتصور العامة ان هذه الاعمال الغاية منها السرقة وليس إفراغ العراق من كفاءاته العلمية والأكاديمية تنفيذاً لأجندات خارجية.

والمعروف ان كل دول العالم تهتم بعلمائها وأكاديمييها وتؤمن لهم سكن خاص محمي وتؤمن لهم الحماية حتى في أماكن عملهم إلا في العراق فلا حماية ولا رعاية للعلماء والأكاديميين وأساتذة الجامعات والأطباء رغم المناشدات المتعددة منهم ومن نقاباتهم فهم على الدوام عرضة للتهديدات وعمليات القتل فمتى تهتم حكوماتنا بهذه الشرائح المهمة قبل ان يتم إفراغ الوطن منها أما بالقتل أو التهجير .