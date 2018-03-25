الكهرباء تفقد 800 ميغاواط بسبب العواصف

منبئ يتوقّع زوال الغبار تدريجياً مع أمطار خفيفة

بغداد – تمارا عبد الرزاق

توقع منبئ جوي، ان تخف موجات الغبار عن العراق تدريجيا اليوم الاثنين .وقال المنبئ من الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي التابعة لوزارة النقل صادق عطية في صفحته على موقع فيسبوك امس ان (طقسا عاصفا وموجات غبار تؤثر منذ امس الاحد على مناطق عديدة من مدن الوسط ومنها العاصمة بغداد وكذلك اجزاء من الشمالية وتسببت بتردي مدى الرؤية الأفقية كثيراً).

واضاف وأضاف انه (وحسب التوقعات فأن موجة الغبار ستخف شدتها تدريجيا لكن الغبار يستمر عالقاً في الاجواء وتستقر الرياح على الاتجاه الشمالي الغربي), واوضح عطية انه (بالنسبة لمدينة البصرة وباقي مدن الجنوب فستتأثر لاحقاً بغبار ليس كثيفاً وان فرص هطول الامطار ستكون في محافظات اربيل والسليمانية وكركوك وجنوب الموصل وشرق دهوك ومناطق متفرقة من العاصمة بغداد وكربلاء ومدن محافظة الانبار).

نشاط واسع

وتابع (أما الرياح فتكون شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة نشطة أحياناً خصوصا في كربلاء ومناطق متفرقة من الانبار والنجف والعاصمة بغداد، عدا البصرة وميسان وواسط وذي قار تكون جنوبية شرقية يصحبها نشاط في واسط وميسان وذي قار، تبدأ تتحول خلال ساعات المساء الى شمالية غربية نشطة في واسط أولا ثم الناصرية ).

وأضاف عطية (بالنسبة لمحافظتي البصرة وميسان تستمر فيهما الرياح جنوبية شرقية او ساكنه أحيانا ولهذا السبب موجات الغبار تشملهم بصورة أخف), مشيرا الى (استمرار الرحلات في مطار بغداد الدولي ولم تُعلق بسبب الغبار),وكانت الهيئة توقعت ان تشهد مناطق العراق تصاعد غبار مع فرصة لحدوث عواصف ترابية وامطار متفرقة خلال الاسبوع الحالي.وقالت في بيان تلقته (الزمان ) ان (الطقس الايام المقبلة سيكون في المنطقتين الوسطى والجنوبية غائما كما يتصاعد الغبار في اغلب اقسامها مع حدوث عواصف ترابية في بعض الاماكن، فيما سترتفع درجات الحرارة عدة درجات عن اليوم السابق)، واضاف ان (الطقس أثناء سيكون في المنطقة الشمالية غائما مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة ليلا كما يتصاعد الغبار في اغلب اقسامها), واوضح البيان ان (الطقس يوم غد الثلاثاء سيكون في المنطقتين الوسطى والجنوبية بين غائم جزئى وغائما مصحوبا بتساقط زخات مطر خفيفة متفرقة تكون رعدية احيانا يتحول تدريجيا الى صحو خلال الليل).

مشيرا الى ان (الطقس سيكون في المنطقة الشمالية بين غائم جزئى وغائما مصحوبا بتساقط زخات مطر خفيفة متفرقة تكون رعدية احيانا لان اجواء المنطقة العربية ومن بينها العراق متجهة الى ظهور المنخفضات الخماسينية في فصل الربيع أي للمدة من شهر اذار الى اسابيع اخرى يصاحبها هبوب رياح تسمى الخماسين وهي رياح نشطة ومغبرة و ان المنخفض الجوي يعرف بأنه جزء من الهواء فوق منطقة معينة من الأرض يتميز بضغط أخفض من ضغط الهواء في المناطق المحيطة به تظهر المنخفضات الخماسينية في فصل الربيع يصاحبها هبوب رياح تسمى الخماسين وهي رياح نشطة ومغبرة ).

ورجحت مديرية الانواء الجوية والرصد الزلزالي في اقليم كردستان، هطول الامطار في محافظات الاقليم اليوم الاثنين .وقالت في بيان امس ان (الامطار ستتساقط في مدن اربيل ودهوك والسليمانية بالاضافة الى محافظة كركوك وان سرعة الرياح ستقل تدريجيا).

واضاف ان (درجة الحرارة الصغرى المتوقعة اليوم ستكون في السليمانية 13 درجة والعظمى 30 درجة في كركوك).وتعرضت مناطق العراق منذ اول امس السبت لعواصف ترابية شملت المناطق الوسطى وأغلب مناطق الغرب والجنوب والشرق والشمال وان هذه المناطق تتأثر بتراب قوي جداً والاخرى أخف منها، لتصل سرعة الرياح الى 56 كيلو مترا في الساعة في شرق وشمال محافظة واسط ومحافظة ديالى وشرق العاصمة بغداد).

امراض تنفسية

وحذر التقرير (أصحاب الامراض التنفسية المزمنة وكذلك الجهاز التنفسي والربو اخذ الخذر والوقاية من العاصفة وعدم الخروج الى خارج المنازل والتأكد من غلق جميع نوافذ المنازل والابواب), وشدد على (أخذ الحذر عند قيادة السيارات في الطرقات حيث يجب تشغيل الاشارات التحذيرية في المركبة وتقليل السرعة بالنسبة للمسافرين، واستخدام الكمامات حتى تخفف من تأثر الجهاز التنفسي بالتراب والحرص على أبقاء الاطفال وكبار السن في المنازل وعدم خروجهم الى المناطق العامة ).

واعلنت وزارة الكهرباءعن خروج وحدات توليدية عن العمل بسبب سوء الاحوال الجوية، مشيرة الى ان الملاكات تعمل على اعادة الخطوط للعمل.وقالت الوزارة في بيان امس ان (سوء الاحوال الجوية التي شهدتها مناطق العراق السبت ادت الى تعرض خطوط نقل الطاقة الكهربائية 132 فولت حيدرية/ جواهري مما ادى الى خروج محطة الجواهري 132 عن العمل، اضافة الى خروج محطة توليد الحيدرية ),واضاف ان (ملاكات الوزارة تمكنت من اعادة محطة توليد الحيدرية الى العمل في حين بقي خط جواهري /حيدرية 132 فولت خارج العمل مما ادى الى تاثر تجهيز المواطنين في مناطق حي النصر،وابو طالب ،والميلاد، والمكرمة ) ، واوضح البيان ان (جهود ملاكات الوزارة ما تزال متواصلة في العمل لاعادة الخط المذكور الى العمل).