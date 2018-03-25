التقاعد ينفي إلغاء مكافأة نهاية الخدمة

الرافدين ينجز معاملات القروض ويطلق سلف التربية

بغداد – شيماء عادل

انجز مصرف الرافدين منح معاملات القروض بكافة أنواعها للمواطنين خلال شهر كانون الثاني الماضي.

وقال بيان للمصرف امس ان (حصيلة القروض التي تم منحها للمواطنين في شهر كانون الثاني تمثلت بمنح قروض مجمع بسماية السكني للمواطنين والموظفين وقد بلغ عدد معاملات المنح 91 معاملة وقروض 50 مليون دينار للبناء في قطعة أرض لاتقل مساحتها عن 50 متراً وقد بلغ عدد معاملات المنح 57 معاملة).

منح قروض

وأشار البيان الى انه (تم منح قروض المشاريع الصغيرة وقروض السيارات وقروض التمويل والبحوث العلمية اضافة الى قروض أخرى متنوعة), واوضح البيان ان (المصرف أطلق الدفعة الاولى من سلفة الخمسة ملايين دينار لموظفي مديرية تربية الكرخ الاولى وانه تم صرف الدفعة الاولى من سلفة الخمسة ملايين دينار لنحو 959 موظفا من مديرية تربية الكرخ الاولى).

موضحا ان ( الصرف تم عن طريق البطاقة الالكترونية الخاصة بالموظف وذلك بعد ابلاغه بواسطة رسالة نصية عبر هاتفه تخبره فيها بامكانية استلام السلفة عبر بطاقته الالكترونية).ودعا البيان المشمولين بالسلفة الى( زيارة فروع المصرف لغرض تسلم السلفة بدلا من التوجه لمنافذ الصرف الخاصة).

فيما نفت هيئة التقاعد الوطنية ما تم تداوله من خبر الغاء المكافات التقاعدية بمكافأة نهاية الخدمة مؤيدة انها كلام غير صحيح ودعت الى عدم تداوله .وقال بيان للهيئة امس ان (احد الاشخاص قام بكتابة الخبر ونسبه الى الحكومة لغرض اثارة الراي العام ضد الحكومة لاسباب سياسية مغرضة تهدف الى اضاعة روح النصر الذي تحقق على ايدي العراقيين بقيادة رئيس الوزراء حيدر العبادي) حسب البيان ,واضاف ان (الهيئة تتمنى عدم تداول مواضيع لاتعرف مصادرها كما ان المكافأت التقاعدية مقررة بموجب القانون).

وتابع البيان انه ( يتم حاليا التهيئة لصرف مكافاة نهاية الخدمة الدفعة السادسة وحسب التسلسل والاقدمية وسيتم صرف بقية الدفعات حال اقرار الموازنة وورود التمويل الخاص بها).