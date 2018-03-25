توزيع السلات الغذائية في دهوك يثير النقمة

الهجرة: عودة 647 نازحاً إلى ديارهم بالقائم

بغداد – داليا احمد

دهوك – سامر الياس سعيد

أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين عن عودة 647 نازحا إلى قضاء القائم التابع لمحافظة الأنبار.وقالت الوزارة، في بيان امس إن (نحو 522 نازحا عادوا من العاصمة بغداد مخيم التكية الكسنزانية و125 نازحا من مخيمات الوزارة فى المدينة السياحية بمحافظة الأنبار إلى ديارهم بالقضاء ).

وأضاف أنه ( تم إرسال قوافل تحمل على متنها 10 الاف حصة من المساعدات الغذائية إلى الأنبار لتوزيعها بين النازحين والعائدين).

واثارت طريقة توزيع السلة الغذائية المدعومة من قبل الوزارة في مدينة دهوك استغراب الكثير من المشمولين بتلك الحصة التي باشرت منذ نهاية العام الماضي توزيعها بين المشمولين بها من النازحين سواء من مدينة الموصل والمناطق المحيطة بها فضلا عن نازحي محافظة الانبار ممن تعذرت بهم السبل للعودة لمناطقهم المحررة.

اعداد غفيرة

وقال احد النازحين ماجد حمدون في بيان لـ(الزمان) أمس انه (بالنسبة لطريقة توزيع السلة الغذائية فهي تجري اولا في قاعة تابعة لاحد جوامع مركز مدينة دهوك وهنالك اعداد غفيرة من المشمولين بالحصة ممن يقفون ساعات دون مراعاة لانتظارهم من قبل الموظفين الذين لايتعدى عددهم ثلاثة ولديهم حاسبات للتاكد من وجود اسم المشمول وادراجه بغية عدم استلامه للحصة مرة اخرى).

وقال فاضل يونس انه (علم بطريقة جديدة للتوزيع وتشتمل على ادراج عدد من الاحرف الابجدية لاسماء المشمولين وكان اسمه من ضمن تلك الاحرف التي اعلن عن توزيعها في يوم الاثنين الماضي ورغم انتظاري ساعتين تقريبا فكان هنالك بابان الباب الاول الذي عادة ما يتم التوزيع من خلاله مقفل فيما يتم فتح الباب الخلفي للقاعة ويتم توزيع السلات الغذائية لاصحاب ومعارف القائمين على التوزيع وبطريقة غير عادلة تماما ).

فيما يقول احمد قاسم ان (القائمين على توزيع السلة دائما ما يتعاملون مع النازحين باللغة الكردية دون ان يتفاهموا مع الاغلبية التي لاتتقن تلك اللغة وكانهم يتعمدون اذلال الواقفين في الطوابير دون مراعاة لاعمار عدد كثير من الواقفين في تلك الطوابير بالاضافة للنساء ممن ينتظرن دون جدوى ), وقالت المواطنة مفيدة حازم انه (رغم انقضاء كل تلك السنوات فان القائمين على الوزارة ومن خلال طرق توزيعهم تثير الكثير من الاسئلة بشأن مراعاة القائمين وزيادة اعداد الموظفين بالاضافة لوجود افراد من الشرطة تنظم الطوابير وتبقى في القاعة لفتح الباب امام من له صلة بالموظفين والاستلام من الباب الخلفي فيما ابواب القاعة الرئيسة موصدة ).

اسماء نازحين

وعلى صعيد اخر اكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، أنها فاتحت الوزارة لتزويدها باسماء النازحين من اجل مشاركتهم بالانتخابات، موضحة ان النازحين بإمكانهم تحديث بياناتهم في اقرب مركز انتخابي من اجل تصويتهم في ايار المقبل.وقال المتحدث باسم المفوضية، حازم الرديني في بيان سابق ان (مفوضية الانتخابات طالبت الوزارة بتزويدها ببيانات واسماء النازحين من اجل مشاركتهم بالانتخابات وتوفير مراكز خاصة لهم).

واضاف ان (المفوضية تنتظر اجراءات الوزارة من اجل المباشرة باعمالها في مخيمات النازحين)، موضحاً أنه (بإمكان النازحين تحديث بياناتهم من خلال الذهاب الى اقرب مركز انتخابي وابراز هوية النازح من اجل اتخاذ الاجراءات اللازمة التي تتيح له الحق بالتصويت),واكد الرديني أن (المفوضية لن تترك النازحين وتكبدهم مشقة الطريق في الذهاب الى محافظاتهم من اجل التصويت، وانما ستكون لها تحركاتها خلال الايام المقبلة بعد حصولها على سجلات النازحين واماكن وجودهم من اجل توفير المراكز الانتخابية لهم).