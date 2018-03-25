الإمتحانات والإنتخابات – حسين علي الحمداني

التخطيط السليم يعطي مخرجات سليمة والعكس تكون مخرجاته سلبية وبالتأكيد هنالك اموركثيرة تتطلب ان نناقشها بعين بصيرة كي لا نقع في أخطاء من شأنها أن تربك أعمالنا.

فقد حددت وزارة التربـــــية امتحانات نهاية العام الدراسي للصفوف غير المنتهية من 2 لغاية 8 أيار والوزارة تعلم جيدا أن موعد الانتخابات 12 أيار والمدارس يتم تسليمها يوم 9 أيار للمفوضية والاجهزة الأمنية من أجل إعدادها مراكز انتخابية وقبل هذا وذاك ان اغلب العاملين بالمراكز الانتــــــــــخابية من كوادر التعليم مما يعني إشراكهم بدورة قبل الانتخابات وهذا سيحدث ارباكا شديداً في مدارسنا وتشتت المعلمين والمدرسين بين واجبات الامتحانات وبين مراكزهم الانتخابية ودوراتهم وهي امور مهمة يجب أن تضعها وزارة التربية والتعليم في الحسبان.

وهنا نقترح على أصحاب الرأي تقديم موعد الامتحانات لأسبوع من أجل تفادي الكثير من الصعوبات والمشاكل التي قد تربك الامتحانات واتمنى من السادة المعنيين بالامر إيلاء الموضوع اهميته من أجل تلافي الكثير من المصاعب أولا وثانيا توفير أجواء امتحانية مناسبة دون استعجال وارباك .