دعوة المفوضية إلى إستبعاد مسخّري المال لشراء الذمم ونائب لـ (الزمان) :الخوف من الإعتداءات المسلحة وراء إحتمال العزوف عن المشاركة في الإنتخابات

بغداد – تمارا عبد الرزاق

كشف النائب عن تحالف القوى العراقية رعد الدهلكي عن الاسباب التي تقف وراء عزوف الكثير من المواطنين عن استلام بطاقة الناخب ، مشيرا الى وجود بعض الجهات تقوم بتسخير المال العام من اجل شراء الذمم الانتخابية . وقال الدهلكي لـ (الزمان) امس ان (هناك الكثير من المواطنين فقدوا الثقة بالمسؤولين وكذلك بالبرلمانيين نتيجة الوعود التي لم يتحقق شيئ منها طيلة السنوات الماضية)، كاشفا عن (وجود بعض العناصر المسلحة التي تسيطر على مناطق عدة تزرع الرعب بين المواطنين في حال عدم تصويتهم للاشخاص الذين يفرضون عليهم ما ادى الى العزوف عن تحديث البيانات او استلام البطاقة)، وتابع الدهلكي ان (بعض الاطراف السياسية تقوم حاليا بتسخير المال العام من اجل شراء الذمم الانتخابية وعلى المفوضية تشخيص ذلك والعمل على استبعاد هؤلاء للحفاظ على المال العام وضمان عدم عودتهم الى السلطة)، داعيا المفوضية الى (بذل جهود كبيرة من اجل ايصال البطاقات الانتخابية للمواطنين وكذلك توفير مناخ واليات لضمان اجراء انتخابات نزيهة بعيدا عن الضغوطات التي تمارسها بعض الجهات على المواطنين). وافاد عضو مجلس قضاء الكرمة بمحافظة الانبار عارف الشعلان بأن جهات متنفذة تستخدم طرقا غير شرعية وقانونية للحصول على أصوات انتخابية في المحافظة. وقال الشعلان في تصريح امس ان (هناك جهات متنفذة في المحافظة تستخدم طريق المال العام والموارد العامة وموارد الدولة ونفذوها وامكانياتها للحصول على أصوات انتخابية بطرق غير شرعية وغير قانونية)، وطالب الشعلان الجهات المعنية بـ (التدخل والتحقيق في هذه العملية). بدوره ، دعا النائب جاسم محمد جعفر الى تشكيل منظمات شبابية ونسوية وطلابية لحث التركمان لتسلم بطاقة الناخب.وقال البياتي في تصريح امس ان (المكون مطالب بتشكيل منظمات شبابية ونسوية وطلابية ومهنية طوعية لحث التركمان الذهاب الى مقرات مفوضية الانتخابات لتسلم بطاقة الناخب وخاصة المواليد الاربعة الاخيرة الذين سيشملون بالمشاركة جديدا)،

موضحا ان (الذين استلموا بطاقة الناخب من الناخبين القدامى من ابناء المكون اكثر من 30 بالمئة ومن المواليد الاربعة الجدد استلموا 55 بالمئة ، في وقت ان ناخبي المكون الكردي ممن تسلمو بطاقاتهم تجاوزا نسبة 90 بالمئة)، وشدد البياتي على (اهمية حث هذه المنظمات للمشاركة الفاعلة في تلعفر والموصل وكركوك والطوز لان تلك الانتخابات مصيرية وخاصة في كركوك). ورفض زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر فكرة الاغلبية السياسية الذي يدعو اليه بعض الكتل في العراق. وقال الصدر في معرض رده على سؤال موجه اليه من احد اتباعه بشأن اعتماد مبدا الاغلبية السياسية كحل او منفذ لكثير من الامور السياسية ودخول المفسدين الى هذه الاغلبية انه ( ليس مع هذه الفكرة حاليا). وبشأن اخر رأى عضو ائتلاف دولة القانون سامي العسكري ان الأغلبية الوطنية والسياسية كلاهما بمضمون واحد.وقال العسكري في تصريح امس (يبدو ان الاختلاف بين الأغلبية الوطنية والسياسية هو في التسويق فقط)، موضحا ان( الأغلبية الوطنية تتمثل بمكونات الوطن اما الاغلبية السياسية فيغلب عليها الطابع السياسي)، مشددا على ان(المضمون هو الأهم وهي الديمقراطية). وأضاف ان(الاغلبية السياسية تعني ان هناك كتلاً تجمع كل الطيف العراقي وليس اغلبية حزب معين)، مشيراً الى ان(الكتل لم تعد متماسكة على أساس قومي او طائفي ، وانه سيكون امام الكتل حرية الاختيار للدخول في مشروع الأغلبية السياسية وفي المقابل ستكون هناك معارضة). ولفت عضو المكتب السياسي لتيار الحكمة الوطني فادي الشمري الى ان الاغلبية الوطنية هو المشروع الأقرب الى الواقع العراقي.وقال الشمري في تصريح ان (مانفهمه من تسميتي الأغلبية الوطنية والاغلبية السياسية بأن الاخيرة هي اغلبية العدد وهي التي تذهب باتجاه تشكيل الحكومة).وتابع ان (مانطرحه كتيار في الأغلبية الوطنية ان يأتي فريق سياسي منسجم عابر للمكونات ولديه عمق لتشكيل فريق ينسجم مع تشكيل حكومة مقبلة، في مقابل معارضة وطنية).

وأضاف ان ( جميع القوى السياسية متفقة وتعتقد ان موضوعة التوافقية السياسية التي حكمت العراق لم تعد ناجزة، واننا نحتاج الى عملية تغيير في النمطية السياسية)، مشددا على ان (الاقرب الى الواقع العراقي هو الأغلبية الوطنية). ووصف أمين عام تيار الحكمة في البصرة جواد البزوني قرار وزيري النفط جبار اللعيبي والنقل كاظم فنجان الحمامي والمحافظ اسعد العيداني ترك التيار والانضمام إلى تحالفات أخرى لخوض الانتخابات النيابية المقبلة بأنه (قلة مروءة). وقال البزوني في تصريح إن (تيار الحكمة لم يلزم اللعيبي وفنجان والعيداني بأن يرشحوا انفسهم ضمن قائمتها للاستحقاق الانتخابي المقبل بل ان بقاءهم معها ياتي كالتزام اخلاقي لا اكثر خاصة وان تيار الحكمة هو من جاء بهم الى مناصبهم بعد ان كانوا خلف الكواليس لاعوام طويلة من دون ان تمد لهم الكتل السياسية يد العون وتسلمهم مناصب في الدولة العراقية) بحسب قوله.

وعن سبب عدم ترشحهم مع تيار الحكمة، قال البزوني (اتوقع ان ضغوطا قد مورست عليهم من العبادي لاسيما وزيري النقل والنفط خاصة وان الاخير كان تسلسله رقم واحد في القائمة الانتخابية للتيار قبل ان يغير موقفه وينسحب برفقة الحمامي والعيداني بعد عودتهم من مؤتمر اعادة اعمار العراق من الكويت).