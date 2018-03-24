ألمانيا والنمسا ومصر تعاود الرحلات الجوية إلى كردستان

العراق يجدد تضامنه مع فرنسا في مواجهة الإرهاب

المانيا – الزمان

بغداد – داليا احمد

اعلنت شركة الطيران الألمانية لوفتهانزا مع الخطوط الجوية النمساوية عن استنافهما الرحلات الجوية إلى أربيل بدءاً من يوم غد الاثنين بعد رفع قيود على المجال الجوي. وقال بيان امس انه (من المنتظر أن تشغل الخطوط الجوية النمساوية رحلة يومية بين فيينا وأربيل بدءا من غد الاثنين ، بينما تخطط لوفتهانزا لتسيير رحلات بين فرانكفورت وأربيل يومي السبت والثلاثاء المقبلين)، واضاف ان (من المنتظر أن تبادر شركات طيران أخرى حول العالم بإعلان استئناف رحلاتها إلى مطاري أربيل والسليمانية في وقت لاحق). فيما اكد رئيس شركة مصر للطيران للخطوط الجوية الطيار شريف عزت استئناف رحلاتها الجوية إلى أربيل ابتداء من يوم 13 نيسان المقبل . وقال عزت في تصريح امس ان (التشغيل سيبدأ بثلاث رحلات أسبوعية هي الاثنين والثلاثاء والجمعة ومن المقرر أن تُسيّر رحلة رابعة يوم الأحد، ابتداء من 16 ايلول المقبل). وكانت الحكومة العراقية قد اعلنت الخميس الماضي عن فتح مطاري السليمانية وأربيل للطيران الدولي بعد استكمال الإجراءات القانونية والدستورية بالسيطرة الاتحادية على المطارين بعد حظر دام أكثر من خمسة أشهر الذي جاء كرد فعل ضمن سلسلة إجراءات أخرى على إجراء الاستفتاء الانفصال في 25 من ايلول الماضي. وبشأن اخر أعلنت مديرية مرور أربيل، مصرع وإصابة ثمانية أشخاص خلال إحتفالات أيام عيد نوروز.وقال المتحدث باسم المديرية فاضل حاجي في تصريح امس ان (ستة حوادث سير وقعت في اربيل ايام عيد نوروز)، موضحا ان (الحوادث اسفرت عن مصرع ثلاثة مواطنين واصابة خمسة آخرين بجروح متفاوتة ون السبب هو عدم الالتزام بالتعليمات المرورية). وفي محافظة كركوك انفجرت عبوة ناسفة في احتفال للمكون التركماني بمناسبة عيد نوروز دون الإعلان عن وقوع إصابات.

الى ذلك أدانت وزارة الخارجية، حادثة إطلاق النار واحتجاز الرهائن في مدينة تريب جنوبي فرنسا، مؤكدة تضامن بغداد مع باريس في جهود مكافحة الإرهاب.وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة أحمد محجوب في بيان امس إن (الوزارة تدين حادث إطلاق النار الذي استهدف الشرطة الفرنسية وعملية احتجاز الرهائن التي وقعت بمدينة تريب جنوب فرنسا، وتعرب عن خالص تعازيها لأهالي وذوي الضحايا وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين)، وأضاف ان (العراق متضامن مع فرنسا في جهودها لمكافحة الإرهاب، ويجدد الموقف الداعي الى ضرورة تعزيز التنسيق والتعاون الدولي لضمان استئصال هذه الآفة الخطيرة التي تهدد امن واستقرار الشعوب).

وبعث رئيس الجمهورية فؤاد معصوم، ببرقية مواساة إلى الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، أدان فيها الاعتداء الإرهابي الذي استهدف احتجاز رهائن في متجر بمدينة تــــــــــريب وأدى إلى مقتل وإصابة أبرياء.