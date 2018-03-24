إحباط إعتداء إرهابي وتأمين قرى بأعالي الفرات من داعش

البصرة تحقّق بإصابة 15شخصاً في ألعاب أحدى المتنزهات

بغداد – صباح الخالدي

احبطت قوة امنية مشتركة في محافظة صلاح الدين اعتداء لتنظيم داعش قرب قضاء سامراء. وقال المصدر في تصريح امس إن (القوات الامنية باسناد سرايا السلام تمكنت من احباط هجوم لداعش في قاطع الفرحاتية)، واضاف أن (هذه القوات تمكنت ايضا من قتل العديد من عناصر داعش خلال الاشتباكات). واعلن الحشد الشعبي عن تفتيش 28 قرية في جزيرة أعالي الفرات ضمن عمليات ملاحقة خلايا داعش الارهابية.وقال بيان لاعلام الحشد امس ان (الحشد والقوات الامنية انهت عملية دهم وتفتيش لثمانية وعشرين قرية في جزيرة أعالي الفرات وتأمينها بالكامل من فلول داعش)، لافتا الى ان (المساحة المطهرة بلغت 365 كيلو متراً طولاً في هذه الجزيرة)، واوضح البيان ان (القطعات العسكرية دمرت مضافتين للإرهابيين وعثرت على كميات كبيرة من الاسلحة والاعتدة وقنابر الهاون وعبوات ناسفة وأحزمة ناسفة معدة للتفجير). وعثرت مديرية الاستخبارات العسكرية على مخبأ يحتوي على 22 حزاما ناسفا و55 عبوة ناسفة وعدد كبير من الاعتدة في قضاء راوة غربي محافظة الانبار. وقالت المديرية في بيان امس إن (الاستخبارات العسكرية في فرقة المشاة السابعة وبناء على معلومات استخبارية دقيقة تمكنوا من السيطرة والاستيلاء على مخبأ يضم كدسا للمتفجرات والاسلحة في قرية خنيفس بقضاء راوة في المحافظة)، مشيرا الى ان (القوة عثرت داخل المخبأ على 22 حزاما ناسفا جاهزا للاستخدام و55 عبوة على شكل الغام ضد الدروع وكذلك 55 صاعق قاذفة بالاضافة الى 26 رمانة يدوية و7 كيلوغرامات من المواد المتفجرة فضلا عن 4 بكرات اسلاك للتفجير وقاذفتين ار . بي . جي و دراجة نارية و بندقية قنص). فيما افاد مسؤول محلي في محافظة ديالى بان قوة امنية مشتركة ضبطت مضافة لداعش في بساتين زراعية شمال شرق المحافظة.وقال رئيس مجلس قضاء المقدادية عدنان التميمي في تصريح امس ان (قوة امنية مشتركة قامت بتدميرمضافة لداعش بعد ضبطها في بساتين حنبس احتوت اسلحة وذخائر مختلفة). كما اعلن مسؤول محلي في المحافظة عن مقتل واصابة ثلاثة من الحشد العشائري بانفجار عبوة ناسفة. وقال رئيس مجلس ناحية المنصورية راغب العنبكي في تصريح امس ان (عبوة ناسفة انفجرت على مفرزة للحشد العشائري قرب بساتين الزور شرقي الناحية ما اسفر عن مقتل احد عناصرها وإصابة اثنين أخرين بجروح)، مبينا ان (القتيل نقل إلى الطبابة العدلية والجريحين الى المستشفى لتلقي العلاج). وبشأن اخر اكد مصدر ان قوة امنية مشتركة اعتقلت شخصين للاشتباه بتورطهما بجريمة قتل قرب قضاء بعقوبة.وقال المصدر في تصريح امس ان (قوة امنية مشتركة اعتقلت شخصين في اطراف القضاء للاشتباه بتورطهما بجريمة قتل قبل نحو اسبوع)، مشيرا الى ان (المعتقلين تم نقلهما الى مركز امني للتحقيق). وكشف رئيس مجلس المقدادية في المحافظة عدنان التميمي عن العثور على مقبرة جماعية تضم رفات خمسة اشخاص قرب ضفاف النهر.واكد التميمي في تصريح امس ان ( قوة امنية مشتركة عثرت اثناء عمليات تمشيط ضفاف نهر ديالى من جهة حوض الزور على مقبرة جماعية تضم رفات خمسة اشخاص وفق المؤشرات الاولية)، وتابع انه (لم تعرف هوية الرفات بشكل دقيق بالوقت الراهن وسيتم نقلها الى الطبابة العدلية). في غضون ذلك قال مصدر محلي في المحافظة ان تسعة مدنيين اصيبوا بجروح بينهم خمس نساء بحادث سير على طريق رئيسي . وافاد المصدر في تصريح ان (تسعة مدنيين بينهم خمس نساء وطفلين اصيبوا بجروح بحادث تصادم بين مركبتين على طريق خانقين- كلار)، واضاف ان (المصابين تم نقلهم الى مركز طبي قريب لتلقي العلاج). والقت هيئة المنافذ الحدودية القبض على مسافر يحمل فيزا مزورة في مطار النجف الدولي .وذكر بيان للهيئة امس انه (تم إلقاء القبض على مسافر عراقي من قبل مركز جوازات مطار المحافظة يحمل فيزا شنگن مزورة)، لافتا الى انه (تم اتخاذ الاجراءات القانونية بحق المسافر وأحالته للقضاء). من جهة اخرى فتحت حكومة البصرة المحلية تحقيقاً بحادث سقوط لعبة في احد المتنزهات وسط المحافظة ما أدى الى تعرض 20 مواطناً الى اصابات مختلفة. وقال بيان امس ان (المحافظ اسعد العيداني وجه بفتح تحقيق بالتعاون مع الدفاع المدني والأدلة الجنائية للوقوف على حقيقة الحادث وذلك بعد أن تفقد موقع الحادث وزار المرضى في المستشفيات). وكانت دائرة صحة المحافظة قد كشفت عن ارتفاع حصيلة الاصابات الى 20 اصابة متوسطة وخفيفة . واعلنت اللجنة الامنية في مجلس المحافظة عن تسلم 9 صيادين مع زوارقهم بعد احتجازهم في ايران بتهمة تجاوز المياه الاقليمية.