الخارجية الأمريكية تختار عشر متميزات لعام2018

أم قصي العراقية أشجع النساء عالمياً ومواقفها موضع تقدير المجتمع الدولي

واشنطن – مرسي ابو طوق

بغداد – صباح الخالدي

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عن فوز عشر نساء بجائزة الوزارة (للمرأة الشجاعة) لعام 2018من بينهن العراقية علية خلف صالح، المعروفة بـ(أم قصي)، والموريتانية معلومة سعيد بنت بلال. وقال بيان امس ان (سيدة امريكا الاولى ميلانيا ترامب منحت جوائز لنساء أكثر شجاعة في العالم من بينهن أم قصي العراقية)، واضاف ان (القائمة لهذا العام تضمنت كل من رويا السادات من أفغانستان، وأورا إيلينا فارفان من غواتيمالا، وجوليسا فيلانويفا من هندوراس، وعلية خلف صالح من العراق، وماريا إيلينا بيريني من إيطاليا، وإيمان عمروفا من كازاخستان، وفريدي روشيتي من كوسوفو، ومعلومة سعيد بنت بلال من موريتانيا، وكودلف موكاساراسي من رواندا، وسيريكان كارونسيري من تايلاند)، واوضح البيان ان (ميلانيا ترامب وسلمت الجوائزبين الفائزات ). وتابع البيان ان ( ام قصي المولودة في محافظة صلاح الدين معروفة بدورها البطولي في إنقاذ 58 متطوعا عسكريا من مجزرة سبايكر التي ارتكبها تنظيم داعش في حزيران2014 وراح ضحيتها المئات من طلبة الكلية العسكرية في تكريت)، واضاف ان (ام قصي شاهدت المتطوعين وهم يرمون بأنفسهم في النهر هربا من الدواعش، وأنقذت منهم 58 وأخفتهم في منزلها، وأخرجت لهم بطاقات هوية من جامعة محلية لإخفائهم عن عناصر تنظيم داعش).

وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي أمر أثناء استقباله أم قصي بمنحها (وسام الوطن)، وهو أعلى وسام يمنح لمواطنين. وفي هذا السياق، عدت وزارة الخارجية نبأ تكريم أم قُصي من قبل الخارجية الأميركية تعبيراً عن (الاهتمام بما قامت به هذه المرأة. وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة أحمد محجوب، إن (وحدة العراقيين وتكاتفهم هي الصانع الحقيقي للنصر، وأن العالم يحصد اليوم نتائج هذا النصر، وهو يتطلع إلى الاستقرار والأمن بعد التضحيات التي قدمها العراقيون)، واضاف أن (صبر المرأة العراقية الذي مثلته أم قصي يعد تمثيلاً مشرفاً، حيث قدمت المرأة العراقية نماذج بطولية خالدة خلال الحرب ضد تنظيم داعش).

من جهته، أكد مروان الجبارة، المتحدث الرسمي باسم مجلس شيوخ عشائر محافظة صلاح الدين، في تصريح امس أن (المثال الذي قدمته أم قصي التي تنتمي إلى المحافظة وإلى عشائر الجبور التي قاتلت تنظيم داعش بضراوة حتى هزيمته في المحافظة وفي كل العراق، إنما يجدد فينا الأمل بأن مثل هذه النماذج المضيئة هي الكفيلة بتعزيز الوحدة الوطنية والقضاء على كل الفتن التي طالما حاول الأعداء زرعها بين أبناء الوطن الواحد).

وعبرت ام قصي عن سعادتها بهذا الفوز معربة عن (شكرها للباري عز وجل الذي مكانها من ان تكون عاملا في انقاذ ارواح ثلة من الشباب العراقيين).

مؤكدة ان (عملها هو واجب وطني املته عليها تربة بلادها وانتمائها الى وطنها وحرصها على الاخوة بين المواطنين من الشمال الى الجنوب).

وسبق لوسائل الاعلام المحلية ان غطت تفاصيل الدور البطولي الذي ادته المواطنة ام قصي. كما قامت عشائر مناطق الفرات الاوسط والجنوب التي ينتمي اليها الشباب الذين تم انقاذهم بزيارة الى عشيرة ام قصي لتقديم الشكر والاعتراف بالعرفان لما قدمته من جهود الانقاذ.