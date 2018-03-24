سيدة الأعمال الكويتية بسمة السلطان لـ (الزمان): العراقيون أبطال رغم مرارة الظروف وسأزوركم قريباً

الكويت- محمد الخالدي

سألتها من هي سيدة الاعمال بسمة السلطان ؟ فقالت بتواضع (هي بنت كويتية خريجة جامعة الكويت إختصاص تسويق ،بدأت حياتها في شركة والدها الخاصة ،التي كانت تتداول العمل مابين العقار والاسهم ومارست هوايتها في التصميم منذ الثامنة عشر من عمرها ،طمحت لإقتناء ماركات عالمية فصارت تجمع بين اكثر من إختصاص الى ان تمحورت حول الاعمال الخيرية والتي اصبحت جزءا من حياتها) . وعن الدوافع التي جعلتها تدخل مجالا من النادر دخول النساء فيه؟ قالت (لايوجد دافع غير الطموح فكل شيء غامرت فيه وقد نجحت بفضل الله لأني صاحبة إرادة وإيمان بفضل الله تعالى).

{ وهل واجهت صعوبة في هذا المشوار ؟

– (نعم واجهتني صعوبات عندما كنت في سن صغيرة وأخوض مثل هذا العمل لذلك من الطبيعي أن اتعرض لمثل هذه الصعوبات ولكن سنة بعد سنة تخطيت كل العقبات وتعلمت كيف أعالجها وأواجه أي شيء صعب) .

في القمة

وتكشف لنا السلطان عن الماركات والوكالات التابعة لها في الخليج العربي وهي اكثر الماركات التركية والفرنسية والايطالية شهرة قائلة(أول ماركة أحتكرتها في الخليج هي “ساسسفونا “،وهي ماركة تركية وكانت هذه الماركة بداية خير،إذ بدأت أتوسع بعدها في الماركات الاخرى .وعدا الماركات أحتكرت مصممة أزياء ايطالية معروفة تصمم فساتين للسهرة والعرائس اسمها “اكوا” وإن شاء الله سنقوم قريبا بإطلاق مجموعة (كولكشن) تضم الكثير من التصاميم المختلفة وماركات فرنسية “الكاجول” ، وقد أقتنيت أكثر من ماركة خاصة بي .

عن نظرة الرجل العربي للمرأة الناجحة التي تخوض المنافسة في المجال التجاري ؟ تقول بسمة (محاربة الرجل للمرأة الناجحة ليست كالسابق ،فقد أصبح الرجال يحسبون حسابا للنساء في كل خطوة أكثر من حسابهم للرجال أنفسهم ، فمثلا أنا عندما أشارك في أي اجتماع يحسب لي الرجال مليون حساب ويخشون من ردود أفعالي ، لأني يمكن ان ارفض أي عرض لا اقتنع به أو أشعر بأن المقابل غير مقتنع بقدراتي وشخصيتي .لذلك لم يعد كل شيء كالسابق ، فالمرأة حالياً مثلها مثل الرجل تمارس كل فرص العمل وهناك نساء بلغن القمة في أعمالهن).وعن حياتها الشخصية سألنا بسمة كيف يمكن التوفيق مابين سيدة الاعمال وادارة المنزل وهل وفقت بالجمع بينهما ؟ فقالت (أنا لست ربة منزل لأني غير مرتبطة ،أي انني سيدة أعمال أكثر من كوني ربة منزل فحياتي في المجال التجاري أكثر مما هي عليه من البيت ،ولأني عزباء لذلك لا أستطيع الجواب عن توفيقي مابين المنزل واعمالي ولكن المنزل مؤكد أنه يعني الراحة والخلود والاستقرار) .

تعلم مستمر

عن قدوتها في الحياة والنجاح تقول (أكتسبت ثقتي في الحياة أولا من إيماني بالله تعالى ثم من والدي رحمه الله ثم من عمي ومن أخواني وأخواتي والناس المحبين لي).

{ وهل حققت بسمة السلطان المستوى الذي تطمح إليه ؟

– لم أحقق الى الآن المستوى المطلوب فلازلت أتعلم مهما تقدم بي السن وأقول أنني بحاجة الى المزيد ،أحضر العديد من عروض الازياء وأسافر لكي أتعلم وأجالس كبار السن لأكتسب خبراتهم وكلما مر الوقت تعلمت تجربة جديدة .

زيارة العراق

وكان أخر سؤال وجهته للسلطان عما إذا كانت قد زارت العراق سابقاً، فقالت أنها لم تزره من قبل لكنها ستقوم بذلك قريبا،وأضافت (أقول لجميع العراقيين أنتم شعب قوي كافحتم بما فيه الكفاية ،وأنتم شعب طيب وفي كل بيت في الكويت يوجد عراقي ،أم أو نسيب أو زوجة).

وختمت الحواربعبارة (أقول لأهل العراق أنتم أبطال برغم مرارة ظروفـكم).