الشرطة تبدأ حملة صيانة العجلات والأجهزة الدقيقة بمعمل التصليح الشامل

بيطرة ديالى تباشر حملة تلقيح ضد التسمم المعوي

ديالى ـــ سلام عبد الشمري

باشرت المستشفى البيطري في محافظة ديالى بحملة مجانية شاملة لتلقيح عجول الأبقار والجاموس وحملان الأغنام وجداء الماعز , داعيا كافة مربي الثروة الحيوانية في عموم المحافظة للتعاون مع الفرق البيطرية .

وقال مدير المستشفى الطبيب محمود فرحان عاشور لــ (الزمان) ان (الثروة الحيوانية تشكل دعامة اساسية من دعائم الاقتصاد القوي ، لما لها اهمية في توفير الغذاء الصحي للإنسان والمتمثلة بمختلف المنتوجات الحيوانية لذلك لابد من الاهتمام بها لتوفير تلك المنتوجات , ناهيك عن كونها مصدر لنقل الكثير من الامراض الى الانسان وتأثيراتها على الصحة العامة ). واضاف عاشور ان (مستشفانا باشرت بحملة مجانية شاملة لتلقيح عجول الأبقار والجاموس ضد مرض البروسيلا وتلقيح حملان الأغنام وجداء الماعز ضد مرض التسمم المعوي ، حيث تم تشكيل 24 فرقة بيطرية من خلال مستوصفاتنا البيطرية المنتشرة في عموم المحافظة)، مشيرا الى ان (الغاية من التلقيح لغرض السيطرة على المرض في الحيوان).

مناشئ عالمية

وبين عاشور ان (مستشفانا وفرت اللقاحات اللازمة من مناشئ عالمية ومن شركات رصينة وبكميات تمكننا من تلقيح كافة الحيوانات في عموم مناطق المحافظة ، كما وفرت في الوقت ذاته كافة المستلزمات اللوجستية لإنجاح الحملة من مبالغ لشراء وقود للسيارات المشاركة في الحملة ، ومبالغ لشراء ثلج للمحافظة على اللقاحات وإيصالها مبردة الى الحيوانات وعدة السلامة البايلوجية للمشاركين في الحملة).

واكد مدير المستشفى البيطري بديالى ، ان (هذه الحملات المجانية تقوم بها دائرة البيطرة في عموم العراق سنويا من اجل المحافظة على صحة الحيوان والسيطرة على الأمراض الوبائية المعدية والتي قد تنتقل للإنسان مسببة له مشاكل صحية ، علما ان الحملة تستمر لغاية السادس والعشرين من شهر نيسان المقبل 2018).

من جهة اخرى افتتحت قيادة شرطة محافظة ديالى حملة لتصليح العجلات والاجهزة الدقيقة في معمل التصليح في بعقوبة وبحضور عضو مجلس النواب رعد الدهلكي ورئيس اللجنة الامنية في مجلس المحافظة صادق الحسيني .

وقال قائد شرطة محافظة ديالى اللواء الركن جاسم حسين السعدي لــ ( الزمان ) ، ان ( هذه الحملة تأتي ضمن الجهود التي تبذلها قيادة الشرطة في تطوير آلياتها ومعداتها الفنية واكمال جاهزيتها في سبيل تقديم الأفضل والارتقاء بمستوى الأداء الامني في المحافظة ) .

فيما اكدت قيادة شرطة ديالى في بيان لها تلقته الــ (الزمان) ، ان (خبير متفجرات ترافقه دوريات من قسم شرطة بعقوبة وفوج طوارئ ديالى السابع تمكن من تفكيك عبوة ناسفة).

واضافت ، ان ( العبوه عبارة عن بطل بلاستيكي يحتوي على نترات الامونيوم ومادة tnt مربوط بجهاز موبايل قرب دار أحد المواطنين في منطقة أم الكرفس في بعقوبة ) .

الى ذلك اعلن لواء 24 في الحشد الشعبي ، عن تدمير عدة مضافات وإلقاء القبض على عدد من المشتبه بهم ضمن نتائج العملية العسكرية شرقي ديالى.

ثأر الشهداء

وقال اللواء في بيان تلقته الــ (الزمان) ، إن ( قطعات لواء 24 في الحشد الشعبي مع قيادة عمليات ديالى شنت عملية ثأر الشهداء العسكرية لمداهمة وتفتيش مناطق اطحماية والمناطق المحاذية لمعسكر كراكوش وقرى الندا، شرقي قضاء بلدروز). واضاف اللواء في بيانه، أن (العملية تمخضت عن تدمير عدة مضافات يستخدمها الارهابيون للاستراحة وإلقاء القبض على عدد من المشتبه بهم بينهم 2 من المطلوبين وفق المادة 4 ارهاب) ، لافتا الى أن (هدف العملية الاخذ بثأر الشهداء وبث الطمأنينة في نفوس المدنيين).