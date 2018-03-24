المراجعة الحكومية في ظل عقود تقاسم إنتاج النفط – رافد عبيد النواس

إن عقود تقاسم إنتاج النفط تحتوي على أحكام مختلفة تنظم العمليات البترولية والتزامات الطرفين، إلى جانب ملحق محاسبي ينظم آلية استرداد النفقات، وبيان القابلة منها للاسترداد أو غير القابلة للاسترداد، وكذا نسب مقاسمة الإنتاج من النفط، وكيفية تسويقه، وتسوية الإيرادات بين الطرفين( الدولة المالكة للنفط وبين الشركة المستثمرة له)، ويحدد العقد نسب الإتاوات من الإنتاج، والضرائب المستحقة للدولة،إلى جانب إلزام الشركات النفطية بمسك دفاتر وسجلات مالية، واتباع طرق محاسبية، وفقا للأسس والمعايير العالمية المتبعة في هذه الصناعة، كما أن هذه العقود تعطي حقا للدولة ممثلة في الجهة التي تمثلها، في القيام بمراجعة ورقابة الأعمال الفنية والمالية التي تمارسها الشركات النفطية، ومدى التزام الشركات ببنود العقد المبرم معها.

إن المراجعة الحكومية لعقود تقاسم الإنتاج، تختلف من حيث الناق والمسؤولية والأساليب والإجراءات المتبعة في تحقيقها، عن مراجعة الشركة النفطية من قبل الشركاء، والتي تحكمها نشرات ومعايير صادرة من منظمات مهنية متخصصة في مجال محاسبة ومراجعة الشركات النفطية، وهذه النشرات والمعايير تهدف في الأساس إلى تنظيم علاقة الشركاء فيما بينهم وليس علاقة الشركة العاملة مع الدولة المالكة للنفط، وعلى الرغم من وجود تشابه في كيفية المراجعة لجوانب بين مراجعة الشركاء ومراجعة الجانب الحكومي، إلا أن هناك جوانب في غاية الأهمية لم تتناولها تلك النشرات والمعايير، وهو ما سبب الفجوة أو النقص في تلبية متطلبات المراجعة من قبل الجانب الحكومي لأعمال الشركة النفطية الأجنبية، وهو ما يعني أن المراجعة الحكومية في ظل عقود تقاسم الإنتاج تختلف عن غيرها من المراجعات، من حيث الأهداف التي تسعى إلى تحقيقها، والأسس التي يتم الاستناد عليها أثناء تنفيذ لمراجعة والتحضير لها،ومحتويات التقرير وغير ذلك من الجوانب، وما دامت عملية المراجعة هذه تقع على عاتق الدولة المالكة للنفط بدرجة أساسية، فإن ذلك لن يتأتى إلا من خلال أسس ومعايير تضعها الحكومة، تكون مرشدا للمراجع الحكومي عند مراجعته للأعمال الفنية والمالية التي تنفذها وتقوم بها الشركة النفطية لعاملة بموجب عقد تقاسم الإنتاج، لضمان حسن تنفيذ العقد واستخدام الموارد النفطية من جهة، ورفع كفاءة وفاعلية المراجعة الحكومية من جهة ثانية، ورفع مستوى الكادر الوطني للقيام بهذه المراجعة دون الاعتما على مكاتب المراجعة الدولية من جهة ثالثة.