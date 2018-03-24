كاتيوشا

عراق النهرين يستورد مياه الشرب – هاشم حسن التميمي

حين يتجول المرء في بلدان ومدن عريقة تقع على ضفاف المحيطات والبحار يدرك قيمة وأهمية ان يكون في بلدك نهران يجريان وتنساب بمياههما العذبة من الشمال الى الجنوب، وتصاب بالاحباط حين تعلم ان العراق يستورد من العالم بملايين الدولارات قناني لمياه الشرب وهذا اول دليل لفشل الحكومات وتفريطها بثروات البلاد.

ولايتوقف الامر والوصف بالفشل بل يتعداه لخيانة الحفاظ على هذه الثروة التي يحسدنا عليها العدو والصديق والشريك ويهددنا بالاستيلاء عليها ومقايضتها بالنفط او المساومة على السيادة ، ونحن نفرط فيها ولانحسن استثمارها في الزراعة او تنميتها بمياه الامطار التي تختلط بالمياه الثقيلة، ونهدرها ونرميها للبحر ولانشيد لها السدود ونكرمها بوصفها مصدر الحياة ، ونتباكى على شحتها وتجاوز الجيران على حصتنا منها، ونتصرف بروعنة مثل المجنون او المراهق الذي ورث ثروة طائلة ولايعرف كيف يتصرف بها ، فهل من المعقول ان تصدر لنا دول الخليج مياها صالحة للشرب وليس لديهم نهر مثل دجلة والفرات، بل يعانون من تنقية مياه البحار العالية الملوحة فيشربون منه ويسقون الحدائق والمزارع ويصدرونه (للقشامر) العراقيين الذين هدروا المليارات بل اختلسوها ولم ينجحوا ان يوفروا الماء الصالح للشرب في البصرة التي تهب العراق من جوفها الذهب الاسود وتشرب الماء المالح وتتلقى الصفعات من العصابات الاجرامية المسنودة من شلل الانحرافات الحزبية والادارية والامنية .

لو كنت رئيسا للوزراء لقررت فورا ايقاف استيراد المياه والاعتماد على انتاج امانة بغداد من المياه التي تنتج من المياه النقية اكثر مما تنتجه مدينة ضخمة مثل اسطنبول ، والعمل على تنمية مصانع محلية برقابة مشددة ونوفر بذلك ملايين الدولارات، وعلينا ايضا ان نوقف لخمس سنوات استيراد السيارات والخضروات والكماليات لنوفر المليارات وننمي القطاع الخاص لايجاد فرص عمل لمئات الالاف من ابناء مانسمية بلهجتنا العامية (ابناءالخايبات) ويقصد بهن الشريفات اللواتي لايتعاطن الرشاوى ولايهبن شرفهن للمتنفذين في احزاب السلطة الدينية والعلمانية.

عار على مجلس النواب والحكومة غياب السياسة المالية الرشيدة والتطفل على مورد النفط الوحيد المتذبذب وغير الدائم، مع غياب الحس الوطني فلم نسمع نائباً او نائبة يفجر قنبلة هدر المياه ومنع استيرادها وحجبها من المكاتب الرئاسية ومنع رؤساء اخر الزمان من ادخال المستورد من المياه والخضروات. اليس قادة العالم هم قدوة لمواطنيهم وليس نقمة على شعوبهم؟