تجدد تظاهرات أطراف بغداد والمحافظ يطالب بوقفة حقيقية ووزير سابق:

ملذات المسؤولين والليالي الحمر تحرم المواطن من أبسط الحقوق

بغداد – الزمان

عاود أهالي منطقة المعامل في بغداد امس التظاهر احتجاجاً على تردي مستوى الخدمات فيما طالب محافظ بغداد رئيس الوزراء ووزارتي التخطيط والمالية بـ(وقفة حقيقية) من اجل ازمة الخدمات المتفاقمة.وأكد أهالي منطقة المعامل استمرارهم بتنفيذ الاعتصام وقطع الطرق وصولاً الى قناة الجيش حتى تتم الاستجابة لمطالبهم.وطالبوا الحكومة بـ(إرسال مبعوث من رئاسة الوزراء للوقوف على واقع منطقتهم والاستماع لمطالبهم).

وشهدت مناطق اطراف بغداد خلال الايام الماضية اعتصامات وتظاهرات مماثلة بسبب تردي الخدمات . في غضون ذلك طالب محافظ بغداد عطوان العطواني رئيس الوزراء حيدر العبادي ووزارتي التخطيط والمالية بأن تكون لهم وقفة حقيقية ومسؤولة حيال ازمة الخدمات . وقال العطواني في بيان امس ان( الوضع الخدمي في مناطق الاطراف مترد، والمشاكل الخدمية في مناطق حزام بغداد باتت تتفاقم والحلول الترقيعية لاتصلح الوضع).

تأييد مطالب

وتابع (اننا اليوم نشهد خروج الآلاف من المواطنين للتظاهر مطالبين باصلاح الواقع الخدمي في مناطق حزام بغداد واننا كحكومة محلية نؤيد هذه المطالب اذ كان لنا لقاءات مستمرة مع اللجان المنظمة لتلك المظاهرات واطلعنا بشكل مفصل على مطالب الاهالي المتضمنة توفير الخدمات وابسط حقوق تلك المدن التي اصبح واقعها الخدمي متراجعا بشكل واضح واصبحت المشكلة تراكمية بسبب الاهمال التي مرت به تلك المناطق خلال الأوقات السابقة).

واكد ان (المحافظة اعدت خطة مسبقة للنهوض بالواقع الخدمي استعدادا للانطلاق بتنفيذ المشاريع الضاغطة التي وافق على استئناف تنفيذها رئيس الوزراء )، مجددًا مطالبته (الحكومة الاتحادية ورئيس الوزراء ووزارتي التخطيط والمالية بأن تكون لهم وقفة حقيقية ومسؤولة حيال الازمة الخدمية المتفاقمة والالتفات الى معاناة اهـــــالي بغداد ومطالبـــهم المشروعة) .

وخلص المحافظ الى القول ان (حكومة بغداد المحلية مستعدة وقد قدمت كل ماعليها واستنفرت كل امكانياتها لتقديم كل مايمكن تقديمه وبقدر ماهو متاح لديها، من خدمة لتلك المناطق وهي الآن بحاجة لدعم واسناد من الحكومة الاتحادية للمضي بمشاريعها ).

وفي كربلاء اعلنت دائرة البلدية عن زيادة رواتب الاجراء العاملين في التنظيفات الى 390 الف دينار شهرياً.

زيادة اجور

وقال مدير البلدية أنمار صالح إبراهيم الرفيعي في تصريح امس انه( بعد الاجتماع بمسؤولي اقسام البلدية تقرر زيادة أجور العاملين في مجال التنظيفات لتصل إلى 390 ألف دينار). وأشار الى(إنجاز جميع الإجراءات الخاصة بصرف رواتب العاملين بالتنسيق مع وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة ووزارة المالية).

وافاد الرفيعي بـ( تخصيص المبلغ المقرر لشهري شباط وآذار والبالغ 936 مليون دينار، حيث تقرر في الاجتماع زيادة أجر العامل ليصل إلى 13 ألف دينار يومياً).

من جهة اخرى عزا وزير الموارد المائية السابق محسن الشمري حرمان المواطن من ابسط حقوقه وجعله عرضة للفقر والمرض والقتل بيد العصابات والارهاب الى سوء ادارة الحكومات المتتالية وحرص اصحاب القرار على تعزيز كياناتهم وانصرافهم الى ملذاتهم.

وقال الشمري في بيان امس انه(من أجل اطلاع المواطن المطالب بالخدمات في محافظات العراق الجريح وللمساهمة في وضعها على المسار الصحيح ولتوجيه الاتهام لمن سبب هذا الحجم الخطير من التردي الكمي والنوعي في الخدمات ولإبعاده عن طريق البناء للإنسان العراقي ودولته في الانتخابات القادمة نعرض التفاصيل بالأرقام ليأخذ المواطن صورة حقيقية عن أسباب خروجه للشارع مطالباً بالخدمات التي تمثل الحد الادنى للحياة الكريمة في بلد تكون إيراداته من النفط فقط من 2003 للآن بين 100-150 مليون دولار يومياً).

وأوضح (إِذَا افترضنا ان ربع هذا المبلغ يستثمر لمعالجة ملف الخدمات – التعليم، الصحة، الماء الصالح للشرب، المجاري، النقل ويشمل الطرق وسكك الحديد والمطارات، والاتصالات والكهرباء – للسنوات الخمسة عشر الماضية فان الربح من المبلغ الذي يصل الى نحو 170 ملـــــــيار دولار يكفي لبناء عشرة الاف مدرسة مكونة من 18 صفاً نموذجياً لتستوعب نحو خمسة ملايين طالب وخمس جامــــعات بمستوى جامعة بغداد في الجادرية بكلفة اجمالية 15 مليار دولار تعود بالتعليم في العراق الى مكانته العالمية كما سيبني 60 مستشفى عام سعة 400 سرير بمواصفات عالمية و1000 مركز صحي أولي وتخصصي نموذجي بكلفة اجمالية تبلغ 15مليار دولار تلغي حاجة المواطنين للسفر خارج البلد لأغراض العلاج وتوفر عليهم الأموال والوقت والجهد وتحسن المستوى الصحي لعموم المواطنين وترفعه الى مستويات عالمية وتقل الوفيات ويرتفع معدل الأعمار وتخـــــفف المعاناة الصحية ويتحسن الأداء الفكري والنفسي للمواطن). مضيفاً ان العوائد المذكورة( تنشئ 50 مجمعاً للمياه الصالحة للشرب و50 وحدة معالجة للمياه الثقيلة تكفي لـ40 مليون عراقي مع خطوط نقلها بكلفة اجمالية تقدر بـ 25 مليار دولار، فضلاً عن بناء خمس مطارات كبيرة بحجم مطار بغداد الدولي وشراء 100طائرة بوينغ او ايرباص ليكون لدينا أسطول وطني كبير وعشرات الآلاف من الكيلو مترات من السكك الحديدية ومحطاتها ومئة الف كيلو متر من طرق السيارات بعرض 5 أمتار و100 الف كيلو متر من الكيبل الضوئي ومحطاته للاتصالات السلكية بكلفة اجمالية تصل الى 75مليار دولار تجعل من العراق من افضل دول العالم في قطاع النقل والاتصالات).

ومضى الشمري قائلاً إنه (عندما نضع هذه المعطيات بين أيدينا نرى حجم المشكلة التي خلفتها سوء الادارة المتوالية للحكومات وفشلها في معالجة ملفات البلد ومنها الخدمات، وان انكفاءهم على بناء انفسهم وتعزيز كياناتهم – فضائيات ومقرات وتحصينات داخل العراق وخارجه وحواش ومؤتمرات واتباع وحسابات بنكية- وانصرافهم الى ملذاتهم ورغباتهم وتلبية نزواتهم – الحفلات الماجنة والليالي الحمر والولائم المكلفة في الفنادق الخمس نجوم ولعب القمار- حرم المواطن من ابسط حقوقه وجعل منه عرضه للجوع والفقر والمرض والجهل والموت والقتل بيد العصابات والارهاب).

اطلاع المواطن

مشيراً إلى ان (تداول هذه البيانات واطلاع المواطن عليها يجعله اكثر وعياً وحرصاً ومسؤولية للمطالبة والضغط من اجل حقوقه ولأبعاد المسببين لهذا الأوضاع المتردية، وايضاً رسالة لمن يدور في فلك أولئك المفسدين لتدارك ما يمكن تداركه وإبداء المشورة النافعة لقائده من اجل الانسان العراقي ودولته مهما كان انتماؤه العرقي والاثني).