زاوية العلوي .. يوم لا ينفع الندم – احمد عبد الصاحب

اجزم ان زاوية العلوي لم تكن اساساً مكاناً للترفيه او لقضاء اوقات راحة ، فالناس يحضرون امسيات الزاوية ليس للفرجة او الاستماع الى نكات وفكاهات قديمة كانت ام جديدة ، واجزم ايضاً ان العلوي عندما اسس هذه الزاوية لم يكن بحسبانه ما تقدم ابداً .. بقدر ما كان يسعى الى تنوير الناس او الحاضرين على الاقل ، بل انه اراد ان يعرض ما تختلج به نفسه من ذكريات جميلة او بائسة .. رغم اني اعرف ان حسن العلوي ليس بحاجة الى ذلك ، فهو شخصية سياسية وتاريخية وثقافية يعرفها اغلب الناس .. اقول ان زاوية العلوي ما هي الا فسحة كبيرة للمثقفين من اجل ارتشاف العلم والمعرفة من افواه خبراء مختصين في هذا المجال او ذاك، فضلاَ عن ما يقدمه العلوي من افكار ورؤى تزيد من تراكم كل ما يرتبط بالثقافة .. من يعتقد ان الزاوية اسسها حسن العلوي لاغراض شخصية تصب في خانة الدعاية الانتخابية له او لأئتلافه فهو واهم او ربما موغل في الوهم ، فالعلوي يفكر دائماً كعادته بكيفية افادة الناس وخاصة المثقفين منهم ، وليس كما يتصور المغرضون عندما يعلو الصدأ ثلثي العقول وتراودهم افكار مريضة لا تخلو من السذاجة المفرطة .

ما ارقني سماعي من بعض الزملاء ان العلوي يسعى الى غلق ابواب الزاوية ، ربما هو يمتلك بعض الحق في ذلك بعد انفضاض العديد من المثقفين والصحفيين عن زاوية العلوي ، لكن انا اعتقد وزملاء اخرين اننا نسير في طريق انعدام نافذة كبيرة من المعلومات ، فهل نسينا المحاضرة الاخيرة للعلوي التي تحدث فيها عن دولة الايديولوجية ، وتجارب الصين وكوريا في ذلك ؟ ام هل نسينا محاضرة الدكتور اياد علاوي او باسم الشيخ او الدكتور هاشم حسن ؟

ارجو ان لا يعتبر البعض باني في هذا المقال ادافع عن حسن العلوي واحاول ترويجه بقدر ما استشيط غضباً على صرح ثقافي استطاع ان يخط طريقة الصحيح ، وسارت سفينته بنجاح وسط امواج عاتية مصنوعة عمداً لايقاف عجلة الثقافة من مواصلة الدوران في ارض يفتعل الاخرون فيها اساليب عديدة لجعلها جرداء حتى من عين يشرب منها الناس.

من يريد ان يقتل في نفوسنا عِرقْ الثقافة النابض فليعمل على ذلك ، ومن يريد ان يستمر مركب الثقافة في المسير فليقف مع العلوي ، لا اقول بالدعم المالي ، انما بالمشاركة والحضور الدائمين كي لا نعطي للعلوي او غيره مبررات الغلق ، حتى تبقى ثقافتنا تنبت في الارض وتصدح في المنارات العالية .