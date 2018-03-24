الأنواء تتوقع غباراً وأمطاراً خفيفة الأيام المقبلة

بغداد – تمارا عبد الرزاق

توقعت الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي التابعة لوزارة النقل ان تشهد مناطق العراق تصاعد غبار مع فرصة لحدوث عواصف ترابية وامطار متفرقة خلال الاسبوع الحالي. وقالت الهيئة في بيان تلقته (الزمان) امس ان (الطقس اليوم الاحد في المنطقتين الوسطى والجنوبية سيكون غائما كما يتصاعد الغبار في اغلب اقسامها مع حدوث عواصف ترابية في بعض الاماكن، فيما سترتفع درجات الحرارة عدة درجات عن اليوم السابق)، واضاف ان (الطقس سيكون في المنطقة الشمالية غائما مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة ليلا كما يتصاعد الغبار في اغلب اقسامها). واوضح البيان ان (الطقس سيكون يوم غد في مناطق العراق غائما مع تساقط زخات مطر متفرقة تكون رعدية احيانا كما يتصاعد الغبار في اغلب اقسامها مع فرصة لحدوث عواصف ترابية في بعض الاماكن يتحسن تدريجيا), وأشارت الهيئة ان (الطقس سيكون يوم غد الاثنين في المنطقة الوسطى صحوا وفي الاقسام الشرقية يكون بين غائم جزئى وغائما مصحوبا بتساقط زخات مطر تكون رعدية احيانا يتحول تدريجيا الى صحو خلال الليل، فيما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية صحو مع بعض الغيوم)، وتابع ان (الطقس في المنطقة الجنوبية سيكون غائماً جزئياً وغائما وغبارا خفيفا).

طقس غائم

واضاف ان (الطقس سيكون يوم الثلاثاء المقبل في المنطقتين الوسطى والجنوبية طقس غائماً جزئىاً وغائم مصحوب بتساقط زخات مطر خفيفة متفرقة تكون رعدية احيانا يتحول تدريجيا الى صحو خلال الليل)، مشيرا الى ان (الطقس سيكون في المنطقة الشمالية بين غائم جزئى وغائما مصحوبا بتساقط زخات مطر خفيفة متفرقة تكون رعدية احيانا فيما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية). واضاف البيان ان (اجواء المنطقة العربية ومن بينها العراق متجهة الى ظهور المنخفضات الخماسينية في فصل الربيع أي للمدة من شهر اذار الى اسابيع اخرى يصاحبها هبوب رياح تسمى الخماسين وهي رياح نشطة ومغبرة و ان المنخفض الجوي يعرف بأنه جزء من الهواء فوق منطقة معينة من الأرض يتميز بضغط أخفض من ضغط الهواء في المناطق المحيطة به تظهر المنخفضات الخماسينية في فصل الربيع يصاحبها هبوب رياح تسمى الخماسين وهي رياح نشطة ومغبرة). وكانت مدن محافظة الانبار الفوجة والرمادي وهيت وعانه وراوه والقائم شهدت امس الاول عواصفة ترابية كثيفة ادت الى انعدام الرؤية وعرقلة حركة المرور على الطرق الخارجية واضافة الى اصابة اعداد من المواطنين وخاصة مرضى الربو بحالات اختناق جراء كثافة الاتربة . فيما وصلت العاصفة الى بغداد في وقت لاحق عصر امس.