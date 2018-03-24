فم مفتوح .. فم مغلق

جلسة مواجع على إبداع عراقي – زيد الحلي

حين يمعن المرء بنظره في عالم الابداع العراقي ، بمرحلته الحالية والمراحل السابقة من حياتنا المعاصرة ، يجد بونا شاسعا بين الحالين ، فنلاحظ ان مؤشر الابداع يميل بقوة الى الماضي القريب ، مبتعدا عن حال اليوم .. ولا نريد الخوض في المسببات ، والاسباب ، فهي كثيرة ، ولا يسع حجم هذا العمود التطرق اليها بالتفاصيل ، فهي موزعة بين الموضوعية والذاتية !

في الماضي القريب ، كان نصب الحرية ، وكان القبانجي ، ويوسف عمر وشاكر حسن آل سعيد والسياب وحضيري ابو عزيز وهاشم الخطاط والجواهري وعزيز علي وغيرهم الكثير.. الكثير ، في ما نرى اليوم هوامش من حالات فردية من الابداع لا يمكن القياس عليها ، إلا في قدر ضئيل ، ذلك لأن الابداع الحقيقي هو نبض في عروق المجتمع، ويشكل الهوية الاساسية له .

امس كنتُ في جلسة مع اصدقاء ، عناوينهم الثقافية متنوعة ، بين الصحافة والرسم والموسيقى والشعر ، انسحبت الاحاديث جميعها ، الى صوت انبعث من مذياع صغير كان موضوعاً وسط الجلسة .. كان صاحب الصوت الفنان العراقي “عزيز علي ” .. الجميع ، اشاروا الى عبقرية هذا الرجل ، الذي مضت على ولادته 105 سنوات ، وغادرنا الى حيث الرحمن قبل عقود .. ترى ، كيف لمبدع عراقي ان يظل في الذاكرة الجمعية بهذا التجذر ؟ اكيد لأنه سلك طريقا مبدعا في فنه وفي رؤاه ..

لقد وظًف هذا الفنان الكبير الأهزوجة والأمثال الشعبية والقصة والطرفة في حبكة شعرية ، مبسطة مفهومة وجميلة ،وطرق بكل هذا الكم والزخم الفني المؤطر سياسياً واجتماعيا على أبواب المجتمع ، فتلقفه الناس كل حسب مدى فهمه ومستوى أدراكه … وما تزال قصائد ” عزيز علي “ومونولوجاته حاضرة في الوعي العراقي لصدقها والتزامها الوطني ومقاربتها هموم الناس وآهاتهم اليومية .. جسد ” عزيز علي ” العلاقة الطردية بين الابداع والمجتمع ، فالإبداع يصنع المجتمع والعكس ايضا … الاثنان يؤثران على بعضهما البعض ، ولاسيما الفن ، فله دور مهم في تهذيب الروح والنفس ، ويؤدي الى الشعور بالهدوء والالتزام والتأمل ، ومن ثم البناء الروحي ، والمادي ..

ان الوشائج التبادلية بين الابداع بكل صنوفه ، تمثل تجسيدا حياً لروح سمحة ، ترتقى دوما إلى أعلى ، ولا تنحرف أبداً إلى أسفل .. مؤكدة ان الابداع هو غذاء العقل ، وهو يجعل الفرد اكثر رقيا من خلال طرح ما يريده ، على طبق انساني ، بعيد عن الانانية والكره والنميمة .

قضينا وقتاً تأملياً ، مع افكار وصوت ” عزيز علي ” .. وتحسرنا على زمن كانت فيه الاغنية العراقية ، واللوحة العراقية ، والقصيدة العراقية ، والمسرحية العراقية ، والنحت العراقي .. هو الاول .. الاول بامتياز.

اقول بقوة : نعــــشق الابداع العراقي ، وذكرياتنا معه لا تفارقنا ، فهو المنشط والمنعش لذاكرتنا المجتمعية !