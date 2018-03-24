كلام أبيض

قمع الديمقراطية الإجتماعية – جليل وادي

البلدان المتحضرة ليست تلك التي تتوافر على الديمقراطية السياسية ، بل التي تشغل الديمقراطية الاجتماعية مساحة كبيرة من نظامها السياسي ، ذلك ان الديمقراطية السياسية تغدو مزيفة اذا لم تكتمل بالديمقراطية الاجتماعية ، وعليه قيل ان الديمقراطية السياسية تبقى ناقصة من دون ديمقراطية اجتماعية ، واذا كانت الديمقراطية السياسية تعني في جوهرها اتاحة الفرصة للأفراد المساهمة بفاعلية في صناعة القرار بمختلف اشكاله ، واستحداث ممارسات تمكّن الاكفاء من الوصول الى دائرة صنع ذلك القرار ، فان الديمقراطية الاجتماعية تؤكد تحقيق العدالة الاجتماعية ، وتمكين الافراد من ممارسة الحريات العامة والخاصة على اتساعها شرط الا تتجاوز تلك الحريات حدود الحريات المتاحة للآخرين .

وغالبا تبهرنا حياة المجتمعات في الدول المتحضرة ،وعندما نتأمل هذا الانبهار نجده قد استمد مقوماته من المستوى المتقدم للديمقراطية الاجتماعية من دون ان تلفت انتباهنا طبيعة وحدود الديمقراطية السياسية فيها ، فما يريده المجتمع بالأصل من الديمقراطية السياسية هو العدالة الاجتماعية والفضاء الواسع من الحريات التي من خلالها يتمكن الافراد من الابداع ، ذلك ان تحقق هذا الجانب من شأنه اشباع الحاجات الاساسية للأفراد وبخاصة تلك اللصيقة بالطبيعة الانسانية .

وكثيرا ما تتوهم مجتمعات العالم الثالث التي لا تتوافر على ثقافة ديمقراطية بان تحقق الديمقراطية السياسية كفيل بتحقق الحريات والعدالة الاجتماعية ، لكنها سرعان ما تصدم خصوصا عندما تجد نفسها ازاء حريات سياسية تقفز وتصادر حرياتها الاجتماعية ، وعند هذا تطفو على سطح المشهد مجموعة من التناقضات المباشرة وغير المباشرة التي تتمظهر بسلوكيات غريبة قد يكون العنف من بينها .

هذه الاشكالية في العلاقة بين الديمقراطيتين ادركتها بعض الانظمة الشمولية في العالم الثالث خلال العقود السبعة الماضية ، فوسعت من مساحة الديمقراطية الاجتماعية بهدف التضييق على الديمقراطية السياسية التي تعني اعادة حق السلطة الى الامة بوصفها صاحبة السيادة . الامر الذي بطأ بشكل او اخر من عملية التغيير السياسي في هذه البلدان ، فضلا عن القمع الممنهج الذي مارسته هذه الانظمة ضد شعوبها ، وطبعت هذه الحقيقة حياة المجتمعات في العالم الثالث بضمنها العراق التي ظلت تراوح بين القهر والتخلف والفقر.

وبالرغم من ان التجربة العراقية الجديدة قد شهدت تحولات مهمة على صعيد الممارسة الديمقراطية وان لم تكن مثالية ، لكن بالمجمل شهدت التجربة تعددية سياسية وفضاء واسعاً من الحريات الاعلامية وغيرها ، الا انها اخفقت وبشكل مريع في اطار الديمقراطية الاجتماعية ، ويرجع جانب كبير من هذا الاخفاق الى طبيعة الايديولوجيا التي تتبناها القوى والتيارات التي تصدت للعملية السياسية ، وبخاصة التيارات والاحزاب الدينية التي تتقاطع مرجعياتها مع جانب من مضمون الديمقراطية الاجتماعية ، فهي متوافقة مع العدالة الاجتماعية ومتقاطعة مع الحريات الشخصية .

ومع ان الدستور كفل الحريات العامة والخاصة ، الا ان مستوى الايمان بهذا المضمون الدستوري متباين بين الفاعلين السياسيين ، بل ان البعض منهم لا يتوافر على ايمان حقيقي به ، بل يرى في نفسه وصيا على المجتمع لأنه يظن انه المالك الاوحد للحقيقة ، ومن يظن ملكية الحقيقة ، يترجم هذا الظن الى افعال على مستوى الواقع ، ولذلك نشهد انتهاكات صارخة يتعذر على الافراد معها الاشارة الى منتهكيها خوفا وتحسبا من سطوة تلك الجهات ، بخاصة ان الدولة راهنا تشهد ضعفا بسبب من الاوضاع الامنية ، الامر الذي قلل من هيبة سيادة القانون ، ما اتاح لتلك الجهات العمل على هواها ، ويبقى ان نذكر ان القمع لا يبني ايمانا ، وان الايمان مرهون بالاقناع ، وان الناس تتطلع الى حياة بهيجة حرمت منها لعقود طويلة .