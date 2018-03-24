بين السياسي والمواطن – سامي الزبيدي

المقارنة بين السياسي والمواطن في العراق الذي أسموه العراق الجديد ليست غير متكافئة فقط لكنها غير عادلة وغير إنسانية ومنافية لحقوق الإنسان وللأعراف الدولية والإنسانية ومنافية حتى للدستور الذي أقروه سياسيو البلد بعد الاحتلال ,فالسياسي مصون غير مسؤول هو وعائلته فهو فوق القانون والنظام اللذان يطبقان على المواطن البسيط فقط , السياسي راتبه الشهري ملايين بالإضافة الى ملايين أخرى كمخصصات وأخرى رواتب للحماية وأغلبها تذهب الى جيب السياسي , واغلب السياسيين يستلمون أكثر من راتب من الدولة في مخالفة قانونية (السجناء السياسيين ورفحاء وغيرها) بينما المواطن البسيط لا يستلم أي راتب باستثناء الموظفين والعسكريين ورواتب هؤلاء محدودة . المواطن لا يجد السكن الذي يستظل به وعائلته والسياسي استحوذ على أكثر من سكن ليس له فقط بل لأولاده وبناته وأزواجهم ومن عقارات الدولة كما استولى على عقارات أركان النظام السابق وسجلها باسمه واسم أبنائه واستولى على قطع الأراضي المميزة في بغداد والمحافظات بأسعار رمزية واغلب السياسيين الآن يسكنون في بيوت الدولة وبيوت أركان النظام السابق بدون أن يدفعوا حتى إيجار رمزي والمواطن يسكن العشوائيات أو في الإيجار وقلة من يمتلكون بيوتا خاصة, السياسي عنده عشرات السيارات المصفحة والعادية تمنحها الدولة له ولحمياته ولأبنائه ولزوجته ووقود هذه العجلات وموادها الاحتياطية من الدولة والمواطن لازال يستقل (الكوستر والكية والستوتة ) .

حساب الدولة

السياسي إذا مرض هو أو أحد إفراد عائلته مرضاً بسيطاً يسافر الى أرقى مستشفيات أوربا للعلاج على حساب الدولة والمواطن يدفع للدولة حتى يتعالج في مستشفياتها التي لا تشفيه من أبسط العلل وإذا ذهب الى الطبيب الخاص يحتاج الى مبالغ كبيرة للكشفية والعلاج لا يقدر عليها أغلب المواطنين والمخجل والمعيب ان بعض السياسيين أجروا عمليات تجميل لهم ولزوجاتهم على حساب الدولة ومن أموال الشعب المحروم من أبسط رعاية صحية , السياسي يزَور شهادته الدراسية وبالشهادة المزورة يحصل على أعلى المناصب وأعلى الرواتب والمواطن يسجن إذا زور شهادة دراسـية .

السياسي يعادل أي شهادة يشتريها من دول الجوار مع شهادات الجامعات العراقية ببساطة حتى وان كانت شهادته المشتراة دينية غير جامعية بينما المواطن يخضع لاختبارات ومراجعات مملة عندما يريد معادلة شهادته الجامعية التي حصل عليها من جامعة معروفة , السياسي يحصل على شهادة الماجستير والدكتوراه بماله ونفوذه و من جامعات أهلية غير معترف بها ويتمتع بامتيازات هذه الدرجة والمواطن يشقى ويدرس ويكافح للحصول على هذه الدرجة العلمية ولا يتم تعيينه , السياسي يمارس الفساد ويسرق المليارات من أموال الدولة والشعب ولا يطاله القانون والعقاب فهو محمي بحزبه والمواطن يسجن إذا ضبط برشوة بسيطة جداً .

السياسي يسافر للخارج على حساب الدولة أو بأسعار مخفضة هو وعائلته والمواطن يدفع من ماله الخاص عند السفر, السياسي يحصل على هدية (مبلغ كبير ) في الأعياد والمناسبات من الدولة والدولة تستقطع من رواتب الموظفين والمتقاعدين ولا تصرف أية هدية للموظفين أو المواطنين حتى في الأعياد ,الدولة تخصص مليارات الدولارات سنوياً للبطاقة التموينية تذهب أغلب مبالغها لجيوب السياسيين الفاسدين والمواطن لا يحصل إلا على مادة أو اثنتين شهرياً من مفردات البطاقة التموينية ونوعيتها رديئة جداً .

السياسي خصوصا سياسيو الأحزاب المتنفذة لا يمكن اعتقالهم أو حجزهم وان ارتكبوا جرماً مشهوداً لأنهم فوق القانون بل هم القانون والمواطن البسيط يعتقل ويحجز حتى بدون أوامر قضائية ويبقى في الحجز أشهر وربما سنوات , السياسي والعسكري من الأحزاب المتنفذة غير مشمول باجتثاث البعث ولا المسائلة واللاعدالة أما المواطن والموظف البسيط مشمول بهذه القوانين وإفرازاتها المجحفة , حتى في الحج السياسي وعائلته يذهب سنوياً لأداء فريضة الحج والمواطن يخضع للقرعة الغير منصفة ,وعديدة هي الأمور التي يمارسها السياسي ويستفيد منها على حساب القانون وعلى حساب الدولة وعلى حساب حقوق المواطن المحروم والشعب المسكين وهؤلاء السياسيون ينتمون الى الأحزاب التي تدعي أنها إسلامية فكيف ستكون الأمور لو كانت هذه الأحزاب المتنفذة غير إسلامية سيضن القارئ أنها ستكون أسوأ بل على العكس ستكون الأمور أحسن بالتأكيد وليجرب الشعب وينتخب الأحزاب العلمانية والكتل المدنية عندها سيعرف النتائج .