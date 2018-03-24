الأمن الغذائي خلاص الشعب – جاسم مراد

مامن امة في المعمورة تعيش على غلة الاخرين ويقال عنها مستقلة دائمة الحضور ، ومامن شعب يمكن ان يعيش وينموا وافواهه في صحون الدول ، هذه حقائق التاريخ والحاضر ، ولم يكن النظام الملكي العراقي ومابعده من نظم كانت غافلة عن تلك الحقائق ، لذلك كان الطعام العراقي من حنطة وشعير ورز حاضرا في موائد الشعوب المجاورة ، وكانت العديد من دول الخليج تفضل الرز العراقي العنبر الفواح الرائحة على ماسواه من الرز الاجنبي .

فليس مثاليا عندما ينزل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الى الحقول ويحصد المحصول مع الفلاحين ، فهذا الاجراء توكيد على اهمية الزراعة للبلاد بغية تحقيق الاكتفاء الغذائي وتصدير الفائض الى الدول الاخرى وهذا ماحصل بالفعل ، حيث انهى مرحلتي حكم يلتسن وغرباتشوف اللذين اوقعا روسيا الاتحادية زراعيا وصناعيا واجتماعيا في براثن العوز والقحط والحاجة كادتا ان تمزق وحدة منظومة الاتحاد الروسي العظيم الذي يعتز عبر التاريخ بوطنيته وقوميته، فروسيا التي قدمت سبعة وعشرين من الشهداء في الحرب العالمية الثانية وانتصرت على النازية ليست هي التي تحتاج الامن الغذائي ، وتحقق بفترة عشرين عاما تطورا هائلا في الزراعة والصناعة ، وستكسر حتما حلقات التكنلوجيا ونرى صناعاتها في كل بيت مثلما تفعل الصين الشعبية .

نقول ذلك ليس مثلما تتشيم وتفرح القرعة بشعر اختها وجارتها ، وإنما لنضع هذه الوقائع امامنا جميعا وبالاخص المعنيين من اصحاب السلطة والقرار في العراق ، لم نشاهد عضوابرلمانيا ومحافظا ووزيرا وما دونهما من المواقع قد نزلوا للاراضي الزراعية مع الفلاحين لمعرفة اسباب تراجع زراعة العراق واعتماد البلاد على المشتريات من الحبوب من الدول الاخرى وشركاتها التي يدخل فيها الكثير من الابتزاز والتلاعب وتدني تلك المشتريات الى حد العبث بمصالح وصحة المواطنين والمال العام .

إن الكثير من اعضاء البرلمان والمسؤولين في السلطة هم من ابناء القرى والنواحي ، ولكن عندما يصل لمواقع السلطة يتنكر لتاريخ قريته ومدينته ويصبح ابن السلطة وله مالايحق لغيره التقرب الى المقاولين والشركات والمتلاعبين بالمال العام .

تصور كامل

ان اي زيارة بين النجف والمشخاب والشامية والديوانية تعطيك تصورا كاملا عن حالة تراجع زراعة الشلب وكثيرا من اراضي هذا المحصول الهام قد تم بيعها كقطع سكنية ، فلا احد يمنع ذلك ولا مسؤول يقف على اسباب هذا التراجع في الزراعة ولا احد يعالج اسباب شحة وقلة المياه حتى يباس الانهر ومابقي إلا القليل من الاراضي الزراعية ، وغادر المعنيين بالزراعة الى المدن يركبون الستوتات والعربات التي تجرها الحمير والاحصنة تنقل بضائع المتسوقين.

في النظام الذي سبق هذا النظام كانت المياه والكهرباء تحجز لمزارعي الشلب في النجف والمشخاب والشامية والديوانية لكي تحقق الزراعة الشلبية مردودا من الحاصل ، اضافة الى استنفار كل الطواقم الزراعية بمافيها المحافظين في النجف والديوانية والحلة ، وكان المعنيون في الزراعة والري يحددون المساحات للفلاحين لزراعة الحنطة والشعير ولم يسمح للفلاحين والمزارعين ترك اراضيهم والعمل في اماكن اخرى وإذا فعلوا ذلك تسحب منهم الاراضي وتسلم للاخرين .

نستذكر ذلك عسى وعلا تلتفت السلطة لازمة تراجع الزراعة خاصة في المناطق الوسطى ماعدا زراع الاراضي في محافظة الكوت . ان المسؤول ايا كان موقعه إذا لم يلتفت ويعالج ازمة تراجع الزراعة في العراق فهو بالضبط مثل ذاك الذي يهدم سياج بيت العائلة ويجعلها مكشوفة امام ماهب ودب من المارة ، ويجعل اللصوص والمختلين اخلاقيا يتجاوزون على حرمة العوائل .

سلة غذائية

ونحن في العراق في الراهن مكشوفون امام المبتزين والدول والشركات والمافيات لكوننا نحتاج الجميع لسلتنا الغذائية , ليس المهم ان تتشكل اللجان الزراعية والقانونية والثقافية والامنية من اعضاء البرلمان ولكن الاهم ماذا قدمت تلك اللجان ، ثم لماذا تزدحم الفنادق ومنها على وجه الخصوص فندق الرشيد بالبرلمانيين ومنهم القادمون من المناطق الزراعية ولم نجد مايحرضه ضميره وتاريخ تكوينه ويوجد بين الفلاحين ليتساءل ويناقش اسباب تراجع الزراعة بغية ايجاد الحلول لها .

إن الامن الغذائي هو ركيزة أي مجتمع ، وهو الرافعة لحياة الناس والاوطان ، وأي اغفال وإهمال لهذا الجانب الحيوي المهم يعني بالضرورة انتقاص لإستقلالية الاوطان وجعل الشعب مرهونا للاخرين .

لقد بلغ الاستهتار بالصناعات العراقية التي كانت مااكثرها الى حد كل وزارة ترمي الخلل على الاخرى وضعنا جميعا في خضم اللامسؤولية ، حتى الصناعات البتـــروكيمياوية في مدينة البصرة باتت تلفض انفاسها الاخيرة بين وزارة النفط ووزارة الصناعة والمعادن بشهادة العاملين فيها والجالسين الان في بيوتهم .

نحن لانريد منهم ان يبنوا مصانع جديدة ، بقدر مانريد احياء الزراعة والصناعات القديمة ، نحن لايهمنا من الفائز في انتخابات مجلس النواب ولانحتاج الحكواتية ، بقدر مانريد اصحاب الشهامة والهمة والميدانيين في العمل لكي تتنفس الزراعة ويعاد احياء الصناعات العراقية ووقف تدفق الاستيرادات السيئة أو على اقل تقدير منافستها .