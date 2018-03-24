إصابة خضيرة ورقم مولر الأبرز في موقعة ألمانيا وإسبانيا

رونالدو يكشف عيوب الفراعنة ويقلب النتيجة لصالح البرتغال

مدن – وكالات

بشكل صادم، تلقى منتخب مصر، هزيمة مريرة أمام البرتغال، بنتيجة 1-2، خلال المباراة الودية، التي جمعت الفريقين، اول امس الجمعة.

وقدم منتخب مصر، مباراة جيدة ومتوازنة، وظهر بشكل رائع، وكاد يخرج فائزاً، لولا ضربتي رأس في الوقت القاتل من جانب كريستيانو رونالدو، حول بهما مسار اللقاء، لفوز برتغالي.

رونالدو وهفوات الدفاع

كشف كريستيانو رونالدو، خطايا الدفاع المصري في دقيقتين فقط خلال المباراة الودية، التي أقيمت في مدينة زيورخ السويسرية، وعلى رأس هذه الخطايا، ضرورة الاحتفاظ بالتركيز في كل ثانية أمام مهاجمين، أصحاب قدرات تهديفية عالية، مثل نجم ريال مدريد.

مباراة أوروجواي في افتتاح مشوار الفراعنة في بطولة كأس العالم 2018، ستحمل مواجهة صعبة لدفاع المنتخب أمام الثنائي الهجومي المميز، إدينسون كافاني ولويس سواريز.

ونجح منتخب مصر، بنسبة كبيرة في التعامل مع رونالدو وعزله عن رفاقه، وإجباره على الحلول الفردية، بفضل أداء تكتيكي مميز، ولكن بمجرد تقاعس عنصر واحد في أداء دوره الدفاعي وغياب التركيز، اهتزت شباك الفراعنة.

واستفاد المنتخب البرتغالي، من تجربة الفراعنة، بأنه ورغم وجود اسماء واعدة ومبشرة في خط الهجوم، مثل برناردو سيلفا وأندريه سيلفا، إلا أن الحلول التهديفية تبقى عند كريستيانو رونالدو، وهو ما يدركه المدرب فيرناندو سانتوس جيدًا.

تكتيك كوبر

لعب هيكتور كوبر، مدرب منتخب مصر، بتكتيك مناسب للمباراة، وحرص على تجربة أكثر من طريقة لعب خلال اللقاء، سواء 4-2-3-1، وهي طريقته المفضلة مع المنتخب، أو تحولها إلى 4-3-2-1 في بعض الفترات، بعودة عبد الله السعيد، لدائرة وسط الملعب كمساعد للنني يميناً، وبجوارهما طارق حامد يساراً، وخاصة خلال الشوط الأول.

ولعب كوبر أيضاً في بعض الفترات، بطريقة 4-4-2، بالزج بمحمد صلاح في مركز رأس الحربة بجوار كوكا، والاستفادة من المرونة التكتيكية للسعيد الذي ظهر بمستوى طيب.

خروج صلاح

أحرج محمد صلاح، منتخب البرتغال، بعد أن تعرض لرقابة لصيقة على مدار اللقاء، ورغم ذلك هرب في هجمة، وصنع الفارق بتسجيل هدف الفراعنة، من تسديدة رائعة.

خروج محمد صلاح لصالح محمود عبد الرازق شيكابالا، صانع ألعاب الرائد السعودي، في الدقائق الـ 10 الأخيرة، كان نقطة تحول للمنتخب، لأن شيكابالا أهمل في أداء الدور الدفاعي بشكل غريب، واكتفى باللمسات الجمالية واللعب الفردي لإظهار مواهبه أمام كوبر.

واستغل منتخب البرتغال، هذه المشكلة القاتلة، التي ضربت صفوف الفراعنة، مع اللحظات الأخيرة، بجانب غياب التركيز من جانب لاعبي مصر، ليحصد الفوز بهدفي رونالدو.

موقعة ألمانيا وإسبانيا

وجاءت المباراة الودية، بين ألمانيا وإسبانيا (1-1)، اول امس الجمعة، قوية من الجانبين، حيث تقاسم العملاقان الخطورة والسيطرة، على مجريات اللقاء.

كما أهدر لاعبو الفريقين، العديد من الفرص، التي كادت أن تزيد غلة الأهداف.

وقد عرفت المباراة العديد من المشاهد اللافتة، التي يستعرضها “” في السطور التالية:

تكريم كيميتش

قام الاتحاد الألماني بتكريم جوشوا كيميتش، قبل انطلاق المباراة، بعد حصوله على جائزة أفضل لاعب في ألمانيا، عن العام الماضي.

وخاض نجم بايرن ميونخ، اول امس الجمعة، مباراته رقم 25 مع المانشافت، مسجلًا 3 أهداف وصانعًا 12، كما كان أحد اللاعبين المؤثرين، في فوز ألمانيا بكأس القارات.

رقم مولر

لم يقدم نجم الفريق البافاري المستوى المنتظر منه في المباراة، ولكنه تمكن إحراز هدف رائع، بتسديدة من خارج منطقة الجزاء، فشل ديفيد دي خيا في الإمساك بها.

وساهم مولر بهدفه الليلة، في استكمال رقمه مع المنتخب، إذ وصل للمباراة الدولية الـ23 بدون هزيمة، ليعادل بذلك الرقم الذي حققه منتخب ألمانيا، منذ 28 عاما، تحت قيادة المدرب الراحل، يوب ديرفال.

إصابة خضيرة

خرج سامي خضيرة من اللقاء في الدقيقة 53، بعدما التحم مع تياجو ألكانتارا، ليشتكي لاعب اليوفي من إصابة في الركبة، دفعت المدرب يواكيم لوف لإخراجه، وإشراك إلكاي جوندوجان.

وتأتي إصابة ذو الـ30 عاما لتضعه في دائرة الشكوك، قبل مواجهة اليوفي مع ريال مدريد، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، وذلك في ظل غياب أكثر من لاعب، عن تشكيلة ماسيميليانو أليجري، بسبب الإصابة.

تغييرات كثيرة

لا يزال المدربان يبحثان عن التوليفة النهائية، التي سيخوضا بها المونديال، خاصة جولين لوبيتيجي، مدرب إسبانيا، الذي أجرى العديد من التغييرات في وسط الملعب.

ووصل عدد تغييرات لوبيتيجي إلى 7 في المجمل، منها 4 في وسط الميدان، فقد أخرج إنييستا وسيلفا وإيسكو وألكانتارا، ودفع بساؤول وأسينسيو ورودري وفاسكيز، في حين لم يدفع بداني باريخو، نجم فالنسيا.

ويريد المدرب الإسباني من وراء ذلك، أن يقف على الشكل النهائي لوسط الملعب، لكونه يمتلك العديد من اللاعبين الرائعين، في هذا الخط.

تألق العملاقين

وكما كانت المواجهة قوية على الجانبين، فقد قدم الحارسان، تير شتيجن، وديفيد دي خيا، مباراة مميزة، بعدما استطاعا التصدي لأكثر من كرة خطيرة، كادت أن تتغير معها النتيجة.

وتصدى حارس مانشستر يونايتد لكرتين، هما الأصعب في المباراة، الأولى عندما طار ليواجه تسديدة جوليان دراكسلر، بطريقة رائعة، والثانية عندما منع تيمو فيرنير من هدف مؤكد.

بينما أوقف شتيجن العديد من الكرات، أبرزها انفراد رودريجو مورينو، في الشوط الثاني.