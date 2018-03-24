منافسات بطولة الصداقة الدولية تتواصل في البصرة

دعم حكومي للمنتخبات الوطنية وإشادة واسعة بالحضور الجماهيري

البصرة – وفد الاتحاد العراقي للاعلام الرياضي

دخلت بطولة الصداقة الدولية لكرة القدم المقامة في البصرة يومها الخامس وسط اجواء احتفالية رائعة بمناسبة رفع الحظر الفيفوي يشارك فيها الاشقاء من قطر وسوريا الذين اعربوا عن سعادتهم الكبيرة بالحضور الى العراق ومشاركة الشعب العراقي افراحه بهذا الحدث السعيد دون ان تثلم تلك الافراح خسارة اسود الرافدين في المباراة الافتتاحية امام العنابي ، وفد الاتحاد العراقي للاعلام الرياضي كان حاضرا هناك فخرج بهذه المحصلة :

دعم حكومي كبير

عقد رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم عبد الخالق مسعود مؤتمرا صحفيا مصغرا عبر في بدايته عن شكره وامتنانه لدولة رئيس الوزراء الدكتور حيدر العبادي على استقباله رئيس واعضاء الاتحاد ودعمه الكبير والمتواصل للكرة العراقية موضحا بان دولته وافق على مضاعفة ميزانية اتحاد كرة القدم الى عشرة مليارات دينار بعد ان كانت نصف هذا المبلغ كما حصلت موافقة دولة الرئيس على تخصيص ثلاث حافلات ستستخدم لتنقلات المنتخبات الوطنية المختلفة .

وزاد مسعود بان دولة الرئيس العبادي وافق ايضا على تخصيص قطعة ارض في بغداد لبناء ملاعب عديدة لتدريب المنتخبات الوطنية سيتكفل بتشييدها الاتحاد الدولي لكرة القدم كما وافق دولته على قيام عدد من الوزارات بدعم المنتخبات الوطنية عن طريق شركاتها التي ستتولى مهمة الرعاية الرسمية لكل منتخب .

وبخصوص طلب العراق نقل منافسات خليجي 24 من قطر الى العراق افصح مسعود عن ان رئيس الاتحاد القطري لكرة القدم الشيخ حمد بن خليفة بن احمد ال ثاني اكد له مشكورا موافقته الشخصية على الطلب العراقي على ان يتم البت في الموضوع بشكل نهائي خلال الاجتماع الخليجي المقبــــــل .

انبهار اسباني

المدرب الاسباني للمنتخب القطري ميغيل سانشيز تحدث لوفد الاتحاد العراقي للاعلام الرياضي عن مشاعره الشخصية المرتبطة بزيارته الى العراق فقال : لاشك بانني كمواطن اسباني سعيد جدا بزيارة العراق والحقيقة وجدت الاجواء هنا مثالية ورائعة على مختلف الاصعدة و قد جرت الامور بانسيابية تامة ودون اية صعوبات تذكر وهو امر مريح دون شك .

واضاف سانشيز : اعجبتني كثيرا المدينة الرياضية المشيدة في هذه المدينة الجميلة وكذلك الملعب الرائع الى جانب توفر ملاعب التدريب والامور اللوجستية الاخرى التي تساعد أي مدرب على اداء عمله بشكل جيد كما اشكر الجمهور العراقي على تشجيعه المثالي للعنابي ورفع الاعلام القطرية رغم ان فريقي كان طرفا منافسا لمنتخب بلاده .

مشاعر عنابية

لاعب المنتخب القطري عبد العزيز حاتم تحدث لوفد الاتحاد العراقي للاعلام الرياضي فقال :صحيح انها الزيارة الاولى لي ولجميع اعضاء الوفد للعراق الا انني وجدت نفسي كانني في بلدي وذلك لما لقيناه من ترحيب وحفاوة وكرم ضيافة والحقيقة هذا ليس بغريب على الشعب العراقي الشقيق الذي نكن له كل الاحترام والتقدير .

وحول بطولة الصداقة والاجواء المرافقة لها في البصرة قال نجم نادي الغرافة : ان شاء الله ستكون اقامة هذه البطولة فاتحة خير للكرة العراقية بعد التخلص من موضوع الحظر ولا اجامل عندما اقول انني انبهرت بملعب جذع النخلة الذي احتضن مباريات البطولة كما اعجبني الجهور الغفير الذي غصت به المدرجات وكان يشجع لاعبينا ايضا ويرفع الاعلام القطرية وكم اتمنى ان يتقابل العنابي واسود الرافدين مرة اخرى على هذا الملعب ضمن المنافسات الرسمية المقبلة .

واخرى سورية

عبر مدافع المنتخب السوري حسين جويد عن سعادته بالحفاوة والكرم العراقي الذي لقيه وفد بلاده خلال وجوده في مدينة البصرة مؤكدا بان ابناء هذه المدينة ضربوا اروع الامثلة في الضيافة وحسن الاستقبال والتشجيع المثالي مضيفا بان رفع الحظر سيمنح العراق حافزا كبيرا من اجل تنظيم البطولات الدولية على غرار مانراه اليوم عند اقامة بطولة الصداقة في البصرة وعلى اديم ملعب جذع النخلة الذي يعتبر من افضل الملاعب الاسيوية والعربية وتمنى لاعب الزوراء بان يرفع الحظر عن ملاعب العاصمة بغداد ايضا لتكتمل الفرحة .

رؤى اعلامية

بارك الصحفي بلال قناوي من جريدة الراية القطرية للشعب العراقي بمناسبة رفع الحظر الفيفوي عن ملاعبنا .. قناوي وفي تصريح لبعثة الاتحاد العراقي للاعلام العراقي قال ان الجميع في قطر كان يتوقع ان يصدر هذا القرار من الفيفا بعد ان اكمل العراق كافة المتطلبات المتعلقة برفع الحظر عن الملاعب العراقية التي لحق بها الظلم من قبل الاتحاد الدولي بعد ان كان سببا في حرمان جمهور الكرة العراقية من مشاهدة منتخباته ونجومه على اديم ملاعبه، واضاف قناوي .. ان البعثة القطرية ابدت اعجابها بالحفاوة التي تلقتها من قبل الاوساط الرسمية والشعبية العراقية مع امنياتنا بان يرفع الحظر عن جميع الملاعب العراقية سيما العاصمة بغداد التي احتضنت ابرز نجوم الكرة العراقية والعربية في مناسبات مختلفة على امتداد التاريخ .

وتحدث الزميل جابر ابو النجا المحرر في صحيفة الشرق القطرية قائلا: لقد سعدت وانا ارى المدينة الرياضية في البصرة من حيث الاعمار والمنشات الرائعة التي توازي المنشات العالمية بل ان ملعب جذع النخلة ظهر بتحفة معمارية رائعة وبدون مجاملة فرحنا كثيرا لموضوع رفع الحظر عن الملاعب العراقية واحتفال الجماهير الرياضية بهذا الحدث التاريخي ، وعن تنظيم البطولة قال ابو النجا ..التنظيم كان فوق الرائع بل اعطت الجماهير العراقية رونقا لهذه البطولة و اتمنى ان يحتضن العراق بطولات اخرى كونه نجح في تنظيم هذه البطولة بشكل مميز .