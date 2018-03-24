قراءة في مباريات المرحلة الأولى للدوري الممتاز

عطية وباكيتا يغادران المهمة والزوراء تحلّق عاليا

الناصرية – باسم ألركابي

في ظل الأجواء الكروية الجميلة التي يعيشها الشارع الرياضي بعد قرار الفيفا برفع الحظر عن ملاعب البصرة وكربلاء واربيل واقامة بطولة الصداقة الكروية الدولية بمشاركة الشقيقين قطر وسوريا المقرر ان تنتهي بعد غد الثلاثاء في تظاهرة كروية مباراة الافتتاح بشكل جيد والنجاح اللافت ممثل في الحضور الجماهيري اللافت عبر أجواء اللعبالأخوي لدعم افراح شعبنا برفع الحظر

كما ينتظر الشارع وجماهير فرقنا المحلية استئناف مباريات المرحلة الثانية من الدوري المقرران تقام مباريات الجولة الاولى السبت المقبل بعدما شهدت تغيرات مهمة من حيث المستويات والنتائج وتغير المراكز وقبل ذلك نسلط الأسبوع الحالي الأضواء على مواقف الفرق بعد انتهاء المرحلة الأولى

فريق الزوراء

انهى فريق الزوراء مباريات المرحلة الاولى من مسابقة الدوري الممتاز بكرة القدم بسجل نظيف بعد لعب 19 مباراة من دون خسارة منحته الصدارة بكل استحقاق وفي أفضلية بين الكل عكسها من البداية القوية التي تمكن من تحقيق النتائج المهمة من خلال تعاون واضح بين الادارة واللاعبين والجهاز الفني الذين نجحوا في إضافة صفحة بيضاء في سجل الدوري والفريق الذي يقدم مستويات عالية وينهي نصف المسابقة كما خطط لها بعدما شهدت جولات تطور مهما للفريق من حيث الأداء الجماعي ومهارات اللاعبين على حدالسواء حتى من يجلس على دكه الاحتياط الذين ساهموا أكثر من مرة في إنقاذ موقف الفرق والاحراجات التي واجهت اوديشيو حيث التمكن من قلب الامور وتحويل التأخر وقلب الامور الى نتائج الفوز التي استمر فيها متقدما من جولة لأخرى بفضل عطاء اللاعبين وصنع النتائج وخلق الفوارق واللعب بشعار التحدي رغم مرور الفريق بفترات تراخي لكن سر النجاح كان عند اللاعبين عندما استمروا يكمل البعض للبعض الاخر والمرور من المطبات التي واجهت بعض المباريات لكن اللاعبين استمروا اللعب بشعار لابديل عن الفوز في ظل نجاح سياسة المدرب بمنح فرصة اللعب لكل من يستحق بالمقابل كان اللاعبين عند ثقة المدرب الذي واصل ادارة الامور كما يجب مستفيدا من خبرة العمل مع الفرق الجماهيرية حيث الجوية والطلبة واربيل ويكافح مع اللاعبين في تحقيق الانجاز حيث لقب الدوري بعدما قطع نصف المسافة بعمل مهم وسط ارتياح جمهور الزوراء الذي يرى الامور تسير بانتظام في ظل ارتفاع الأداء الفني والبدني للاعبين وتجاوز حالة التراجع الى ما قبل أربع جولات على نهاية المرحلة الأولى قبل ان يستعيد وضعه الطبيعي

اهم ما يميز الفريق هو تحقيق النتائج المهمة خارج الديار التي بقيت تشكل تحديا لفرق العاصمة عندما نجح في التغلب على كربلاء والبحري والميناء وزاخو وميسان والتعادل مع السماوة ونفس الفرق المذكورة ستحل ضيوف على الزوراء في المرحلة المقبلة ما يشكل دعم معنوي وربما يسرع في تقريب الفريق من الحصول على لقب الدوري لانها تظهر نتائج مضمونة بعدما سقطت تلك الفرق في ملاعبها ومؤكد ستواجه صعوبات بالغة عندما تخرج الى ملعب الزوراء الذي سيخرج فقط الى مدينتي النجف والديوانية ثلاث مباريات امام الوسط والنجف والديوانية معتمدا على قوة عناصره التي قدمت ما عليها في المباريات السابقة ونجاح الفريق في تحقيق الفوز الاكثر بين مجمل الفرق في 14 مباراة والتعادل في 5 مباريات قبل ان يتقدم الكل من حيث التسجيل عندما تمكن سلاح الهجوم 34 كما يظهر الدفاع في وضع مناسب ويقف على بعد هدف من النفط لكن للثاني مباراة مؤجلة مع الميناء وجمع 47 نقطة أي ان الزوراء يلعب بخطوط متكاملة وقبلها وجود الحارس جلال حسن الذي قدم مباريات مهمة ودور مؤثر ودعم اللاعبين لمهمة المدرب بشكل كبير عندما مر من النصف الأول بالانجاز الاولي بفضل الأداء العالي والنتائج المهمة التي جعلته في الواجهة مع التطلعات الكبيرة في مواصلة العطاء وسط جمهور كبير يشعر بالسعادة إمام تطلعات جهود اللاعبين في الاستمرار بنسج النتائج حتى النهاية في الوقت الذي قدم فيه الكل دورا مؤثرا وساهموا بشكل كبير في دعم تحقيق النتائج أي ان الفريق يلعب بكل الجهود المتاحة وهو ما ساهم في تحقيق التحول في كل شيء والتربع على الصدارة التي يستحقها بجدارة لانها اختلف عن بقية الفرق في ظل عطاء اللاعبين المتصاعد

كما لم نسمع مشاكل فيما يتعلق بعقود ورواتب اللاعبين للان وليس كما يتردد في مع اغلب الفرق الأخرى لكن كما يؤمله جمهوره هو ان يستمر الفريق على حالة الاستقرار لانها تشكل مرتكزا لمواصلة تحقيق النتائج خلال المرحلة الثانية التي تشكل مبارياتها التحدي الحقيقي امام رغبة الفرق المتواجدة والقريبة منه في الصراع على اللقب والحال لفرق المؤخرة في تحقيق رغبة البقاء في الدوري لانه شتان في ان تلعب في الدرجة الأولى دوري المظاليم وان تستمر في البقاء في الدرجة الممتازة واللعب مع الفرق الكبيرة أي الصراع سيكون على جميع مواقع تواجد الفرق وليس محددا ومحاولة دعم الروح المعنوية اللاعبين في مواصلة تقديم المباريات المهمة والتسريع بحسم الامور والحصول على لقب الدوري في ظل الدور المؤثر للاعبين في تقديم المستويات العالية

تشكيل الفريق

كما وجود التشكيل المؤلف من اللاعبين الشباب والخبرة التي واصلت تقديم الأداء المميز له الاثر البارز على مواصلة تقديم العمل المطلوب بعدما كشف اللاعبين عن أنفسهم بشكل واضح فضلا عن الحضور الميداني ممثلا في العطاء الكبير والسيطرة على المباريات من خلال اللعب الجماعي والمهاري الذي تتميز عناصره على طوال مشاركاته

وينتظر ان يعود الزوراء ا لسبت القادم الى منافسات المرحلة الثانية من الدوري عندما يستهل مبارياته في مواجهة فريق الصناعات والأمل على مواصلة نتائجه الايجابية حتى النهاية وتكرار ما تحقق في الموسم ما قبل الماضي على يد المدرب باسم قاسم وفي ضوء ما تحقق في المرحلة المنتهية يكون اللاعبين قد نجحوا في تقديم النتائج المهمة بعد الفوارق التي عكسها خلال مبارياته الأخيرة التي زادت من قوته ووحدة انسجامه ولان ظروف مباريات المرحلة الأخرى قد تكون أسهل من الأولى عندما سيلعب 17 مباراة داخل العاصمة وبعد تحقيق فارق النقاط ألثمان سيدخل في وضع أفضل وجيد إمام الرغبة الكبيرة في حسم الصراع على اللقب بعد تحديد ملامح الامور من البداية ويعد نتيجة الفوز على الجوية بهدفين لواحد في أخر الوقت التي يبدو انها من فتحت الطريق المباشر إمام كتيبة اوديشيو في السير بالاتجاه الصحيح والتطلع على إنهاء الامور في نهاية المطاف

كما واصل الفريق مشواره المحلي والأسيوي خصوص بالفوز على المالكية البحريني في أخر مبارياته في بطولة الاتحادالاسيوي التي وضعته في موقف اخر وفي الواجهة ضمن مجموعته وسيكون إمام فرصة الانتقال للدور الأخر بعد قرار الاتحاد الأسيوي في إقامة مباريات الفرق الأخرى في ملعب كربلاء وهذا امر مهم ليس فنيا بل من جميع الجوانب ورفع الرهان من خلال ميزة الأرض واللعب تحت أنظار جمهوره احد اكبر جمهور بين الفرق المحلية

فريق الشرطة

شهدت الجولات الأخيرة تغيرات في مشوار فريق الشرطة فيما يتعلق في المنافسة على لقب الدوري عندما قامت ادارة بنيان في انتداب العديد من اللاعبين المعروفين وإفراغ فرقهم منهم املا في مشاركة مهمة كما أرادها اياد بنيان بعد إعادة انتخابه رئيسا لادارة النادي وفي تقديم الفريق بما يليق بتاريخ وسمعة احد اقطاب الكرة العراقية ومن خلال الإمكانات المالية الكبيرة التي يتمتع فيها النادي التي مكنته في الحضور المهم في المنافسات بعد تامين اللاعبين والمدرب الاجنبي

واستهل الفريق مشواره من خلال اللعب بتركيز ونجح في تقديم مبارياته و الصدارة في بداية الدوري قبل ان يتنازل عنها للغريم لكنه واصل تقديم مباريات مهمة عبر اللعب بتركيز والتشكيلة المدججة بالأسماء المعروفة سعيا للحصول على اللقب والاستمرار في مشوار المشاركة التي مرت بسجل ابيض حتى الجولة ما مقابل الأخيرة عندما تجرع اول واقسى خسارة له في الموسم على يد الغريم الجوية التي جاءت بعد تراجع فني في ثلاث جولات بعداخر فوز كان على الأمانة بثلاثية نظيفة قبل ان يعود بتعادل بطعم الخسارة من العمارة وبعدها تعادل مع النفط سلبيا ثم مع الصناعات بهدفين التي أغضبت الأنصار كثيرا قبل ان يسقط في أهم اختبارات المرحلة إمام الجوية التي زادت الطين بله ومنا تقلص الفارق الى نقطتين قبل ان يستقيل رئيس النادي بنيان لتظهر المشاكل مرة واحدة عندما خسر الفريق امام الكهرباء التي كادت ان تفقده موقع الوصيف لولا تعثر الجوية في الوقت القاتل مع نفط الوسط

وشهد الفريق تغيرا في اللعب والنتائج التي أربكت حسابات باكيتا مع الاستقالة التي اتت بوقت صعب وإخبار الإدارة تركز على معالجة الامور بسرعة بعدما ترك المدرب المهمة إمام مباريات المرحلة الثانية التي ستكون أصعب بسبب شدة الصراع والمنافسات التي تتطلب من الإدارة البحث عن مدرب أخر ما سيزيد من عناد بنيان بعدم العودة لان استقالته جاءت بسبب التكتل ضد المدرب البرازيلي ما سيزيد الوضع صعوبة وبعد تقدم الجوية على بعد نقطة ولانه أفضل بكثير من الوصيف وقادر على قلب الامور ومؤكد ان ما سيقوم به شنيشل في المرحلة القادمة هو تصعيد الجهود للدفاع عن اللقب في وقت تكون إدارة الشرطة قد راجعت الامور خلال فترة التوقف أملا في معالجة الأخطاء الفنية التي ظهرت بسرعة في الجولات الخمس الأخيرة وهي تدرك المباريات القادمة ستكون اخطر إمام مرحلة الحسم إمام الكل وليس الشرطة وحدها بعد استقالة عباس عطية مدرب الكهرباء