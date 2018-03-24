الخطوط الجوية العراقية .. تراجع وإخفاق – قصي يحيى

نستكمل مشوار الخطوط الجوية العراقية فيما ذهبت اليه في مقالي السابق الذي نشر في جريدة ( الزمان ) الغراء حول اخفاقاتها وتراجعاتها في استراتيجية عملها كناقل وطني عراقي واستكشاف واقعها المتردي ، وهي تتعرض الى التصدع في مجالها الحيوي الذي اصاب مفاصل هيكليتها في البناء التحتي مما اثر على وجودها المستقبلي وقد يصل بهل الحال الى التصفية وايقاف دورها في التنمية نظرآ لكسل ادارتها المتعاقبة وعدم مهنيتها في السعي لانتشالها مما هي فيه اضافة الى غياب الرؤية المستقبلية في ضوء التخبط وفقدان الخبرة العملية والفنية والحرفية لمعظم كوادرها الا في بعض عناصرها المتقدمة والتي ستغادر ايضآ مواقعها بفعل العمر الوظيفي بعد ان سبق ان غادرت كوادرها ذات الكفاءة والخبرة واكتسابها التدريب المهني في معظم معاهد الطيران المتقدمة في بعض دول اوربا وامريكا بعد بلوغها السن القانوني بما تمتلكه من خبرة ميدانية متراكمة وتدريب لسنوات طويلة ساعدت في صياغة شخصية الكادر الفني والتجاري للعراقية اضافة الى ما يمتكله الطيار العراقي من فكر وادارة وعمل جعله في مصافي العالمية ويشار اليه بالبنان .

ولأجل ادامة استمرارية عمل العراقية وأجتياز كافة المعوقات في ظل التنافس لشركات الطيران التي تمتلك الكثير من مواصفات العالمية في العمل الجوي والتخطيط والاستراتيجية في ادارتها . لابد من اللجوء بالاستعانة بكوادر قديمة محلية سبق لها العمل في العراقية لفترة من الزمن او الذهاب الى الكادر الاجنبي لأدامة التواصل مع العالم المتمدن لأستمرارية عملها في ظل التطور الحاصل في عالم الطيران المدني ، للنهوض بها نحو الرقي والازدهار وانتشالها من واقعها الحالي بما يخدم تطلعاتها في المنافسة وفق خارطة طريق تحمل بصمات التخطيط الآتي والمستقبلي بنشاط محموم لزيادة عدد الركاب على متن طائراتها والوصول بها الى اكثر من ثلاثين مليون مسافر سنويآ . و يرافقها البدء في اعادة صياغة بنيتها التحتية . للاستفادة من موقع العراقي التاريخي والديني بما يمتلكه من مراقد ومزارات دينية وتاريخية ذات أثر مهم في نفوس المسلمين اضافة الى احتضان العراق الكثير من الاطلال الاثرية ذات الطابع التاريخي القديم الذي يمثل حضارة العراق الخالدة . لأستثمارها اقتصاديآ لزيادة ايراداتها المالية لتأني بالدرجة الثانية بعد النفط ..

وان تشرع ادارة العراقية الابواب للمجاميع السياحية من مختلف العالم لزيادة العراق للاطلاع على ما يمتلكه من ثروة تاريخية ودينية لدعم ميزانية الدولة المتدهورة والحصول على العملة الصعبة بفضل التخطيط الامثل لجذب الكثير من المسافرين العرب ومن دول اسلامية واجنبية .. اضافة الى وضع برامج سياحية لهذه المجاميع التواقه لمعرفة على ما يحتضنه العراق من مواقع ذات قيمة تاريخية ودينية . وزيادة حجم الاستثمار السياحي في ضوء توقيع الاتفاقيات السياحية . ومذكرات تفاهم مع الجانب العربي الاسلامي والاجنبي لفتح افاق من التعاون للأرتقاء بالعراقية .

وفي ضوء ما تطرقنا اليه في انجاح مهمة العراقية في مسيرتها لابد لها من العودة الى منظمة (( الاياتا )) – منظمة الطيران المدني الدولية بعد ان تم تعليق عضوية العراق في المنظمة بفعل الحصار الجوي المفروض على العراق وفق قرارات اممية لاتسمح للطائرات العراقية بالعمل في الاجواء الدولية لسنوات مما اثر عليها سلبآ . وان العودة الى المنظمة بعد رفع الحصار الجوي يتيح لها العمل في ضوء القوانين الدولية لتحقيق متطلباتها أو تساهم في عمل جوي جاد بالتعاون مع شركات طيران عربية واجنبية يساعد طائراتها للوصول الى مختلف بقاع العالم بعد ان تم اعادة مكاتبها وفتح مكاتب جديدة في دول لم تصل اليها العراقية تجنبآ الضرر الذي سيلحق بها في حالة العمل منفردة دونما التنسيق مع المنظمة وشركات الطيران الدولية مع الدخول في اتفاقيات تجارية ثنائية مع اقامة تكتلات بأنماط كثيرة يمكن تحقيق اهدافها تحت مظلة (( الاياتا )) ، لأن الاتحاد الدولي للطيران المدني استحدث برنامج يدعى IOSA)) )) وهو مختصر للسلامة الجوية وأمن الطيران . وضرورة الحصول على الشهادة الجوية التي يجب ان تتجدد دوريآ وفق التعديلات المستحدثة عليها لتبقى العراقية بالمستوى المطلوب للحفاظ على عضويتها في اتحاد النقل الجوي . بعد ان فقدتها للاسباب آنفة الذكر لتتوقف جميع رحلات العراقية بعد احداث الخليج العربي عام 1990 وما لحق بها من خسارة مادية فادحة ومعنوية وضررآ كبيرآ أثر على ادائها بفعل العقوبات الدولية وفقدت الكثير من انجازاتها الدولية وسمعتها كشركة لم يلحق بها أي حدث طوال تاريخها منذ التأسيس عام 1946 وبعد ان رفعت العقوبات بعد احتلال العراق وجدت العراقية طريقها للعمل واستطاعت الدخول في السوق المحلية كمنافس لشركات الطيران العاملة في العراق ولو بالحد الادني من العمل بطائرات قديمة مؤجرة لاتفي بالغرض المنشود .. للاستفادة من التطورات التي حصلت بعالم الطيران ومن موقع العراق التاريخي والديني لفتح ابواب السياحية من شأنها جذب الكثير من المسافرين وان تحقيق هذا الامل تم في شراء طائرات حديثة وبدعم حكومي لتواصل مسيرتها في ضوء المنافسات التجارية مع شركات الطيران العربية والاجنبية وعدم اللجوء الى سياسة تأجير الطائرات التي تضر بها وتفقدها الكثير من المزايا . واذا ما استطاعت بسياسة رشيدة وفق تصورات أنية ومستقبلية يمكن لادارتها رسم ملامحها بجهد ومثابرة وتخطيط ودعم عملها ومفاصيل هيكليتها بعد تنظيمها على مدعومة بكوادر متخصصة تمتلك المؤهلات والكفاءة لأدارة خططها ولتحقيق استراتيجيتها وتنفيذ مشاريعها لتكن صرحآ اقتصاديآ شامخآ لأن العراق يمتلك الكثير من الجذب السياحي ومقومات نهوضه لأهميته دوليآ وأسلاميآ وعربيآ . وما يحتله من منصة متقدمة انسانيآ وما يمتلكه من ارث حضاري ومعالم بارزة للعيان يمكن مشاهدة اطلالها الشامخة لمدن اندثرت بفعل التأكل البيئي والجيولوجي ويمكن القول ماذهب اليه – البابا يوحنا بولص الثاني – حين أعلن ان مدينة (( أور )) أحد المدن العراقية الاثرية والتي لها شأن في التاريخ العراقي وجزء من حضارة لاتزال معالمها تمثل قبلة الكاثوليك بما تمثله من موقع متميز في التأريخ الانساني وتلقي بظلالها في نفوس الكاثوليكيين بأعتبارها امتدادآ تاريخيآ لحضارة راقية وزيارتها تمثل ضرورة مقدسة كحجة لها تأثير ديني كبير في نفوسهم . ويؤكد في هذا المضمار ايضآ الامير ( ميكاسا ) شقيق الامبراطور الياباني الراحل (( هيرو هيتو)) بأن مدن العراق التاريخية تحتل مكانة كبيرة في نفوس اليابانيين والاطلاع عليها كأثار خالدة لعصور مختلفة ضرورة ملحة ويذهب ( ميكاسا ) في محاضراته التدريسية القيمة التي نلقاها على طلبة جامعة ( كوكو شيكان ) في اليابان لشرح اهمية زيارة مدينة ((اور)) الخالدة في التاريخ الانساني العالمي كمهد لحضارة وادي الرافدين ويستطرد بالقول بأن هناك صلات محتملة بين العراق القديم في عصوره المختلفة واليابان مدينة الشمس والزلازل مما يجعل الكثير من اليابانيين يتوقون لزيارة هذه المدينة خاصة والمدن التاريخية الاخرى عامة لمعرفة كثير من الاسرار الاثرية واثاراها ومشاهدة معالمها وكنوزها التاريخية وهذا ما يشير اليه بعض الاساتذة مختصين بسأن حضارة العراق في محاولة فك الكثير من المغالق للكشف عن تلك العلاقة بين العراق القديم واليابان وما القته الحضارة القديمة بضلالها في نفس الشعب الياباني الذي يجد صلتها بالتاريخ الياباني لمعرفة المزيد من المعلومات التي تخص هذا الامتداد التاريخي .

وفي ضوء اهمية العراق حضاريآ ودينيآ لا بد للحكومة العراقية مؤسساتها ذات العلاقة وشركة الخطوط الجوية العراقية في تشجيع السياحة ووضع برامجها المستدامة لجذب الكثير من السياح وفق خطط تنموية لمشاريعها الاستثمارية الانية والمستقبلية للانفتاح على العالم وشرح اهمية زيارة مدن العراق التاريخية ومراقده الدينية مع وضع قوانين تغري المسافر مع بعض التسهيلات التي تساعده على المضي في زيارة الاماكن السياحية التي يعد عاملا اقتصاديا مهمآ في دعم ميزانية العراق بالعملة الصعبة اضافة الى ايجاد الكثير من فرص العمل لعشرات الالوف من الشباب العاطل والحاصل على شهادات عليا للعمل في ظل البرامج السياحية التي تعدها شركات سياحية اهلية تنشط في مجال السياحة الدينية التي تمثل العمود الفقري للاقتصاد العراقي بدل مما يعانيه من تراجع واخفاق وخسارة تؤدي بدورها الى تصفية عمل الخطوط الجوية العراقية وعلى المهتمين بشأنها ان تنشط في المجال الاعلامي لشرح مستجدات العمل الايجابية والتي تحاول النهوض بها لتتجاوز كل المعوقات والتحديات الصعبة مع ضرورة ايجاد مرجعية تمتلك بعدآ اقتصاديآ وفنيآ واداريآ ذات ناصية علمية ومهنية تساعدها في وضع لبنات النهوض والتقدم وانتشالها من الوضع المزري والمتردي التي تعانيها مع تحشيد كل الجهود الخيرة في ايجاد افضل السبل لعبور تلك المحنة والازمة بالزيادة من التخطيط وتشريع قوانين تدعم توجهاتها اضافة الى حجم الخبرة والدراية والمهنية المدربة بكوادر تمتلك ناصية العلمية والعملية والمعرفة لمساعدتها في احتلال مفاصل مهمة ومرافق ذات اتجاهات نيرة في تطوير العراقية كشركة طيران تمتلك مقومات النجاح بدلآ من التعيينات العشوائية الحاصلة الان والتي تفتقر شروط العمل الناجح في ادنى مستوياته لان ذلك يساعد في سقوطها وخسارتها وهنا لابد من المساعدة والدعم بعناصر تمتلك الدراية لتتبؤ مفاصلها المهمة التي تؤثر ايجابآ على عملها بعد ان كانت عناصرها التي تم تعيينها ولا زالت تستمر بهذا الاتجاه لاسباب كثيرة لا مجال لشرحها مع الاحتفاظ لمكانتها التاريخية ومحاربة من يروج لفكرة تصفيتها في ظل العجز المالي مع ايقاف الافراط بالتعيينات التي لاتحقق شروط العمل التخصصي لان ذلك يساعد على انهاكها ماليآ وفنيآ واداريآ لأن العراقية تتميز عن غيرها من دوائر الدولة بأن دائرة تخصصية لابد للعامل فيها ان تتوفر فيه شروط العمل الايجابي والمعرفة لشؤون الطيران المدني في مختلف مستوياتها الوظيفية .