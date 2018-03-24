في إنتظار محوّلة – صباح الخالدي

كان اكتشاف الطاقة الكهربائية واختراع الأجهزة المختلفة التي تعمل عن طريقها بتغيير حياة البشر ووجودها، فقد مسحت الكهرباء الظلام وطورت حياة الناس بشكلٍ كامل حتى أصبحت واحدة ً من الأمور التي لا يمكن الاستغناء عنها على الإطلاق لانها ببساطة دخلت في مجال العمل فأصبحت غالبية الأعمال في العالم تعتمد بشكلٍ كامل على الكهرباء.

فأصبح المواطنون يعتمدون على الكهرباء في تشغيل المعدات المختلفة المستخدمة في العمل سواء كانت هذه المعدات هي للبناء أم معدات طبية أم حتى أجهزة الحاسوب والأجهزة الأخرى المستخدمة في الأعمال المكتبية، أي أن جميع الأعمال أصبحت مرتبطة بالكهرباء وهو ما يؤدي إلى تجميد حياة البشر وأعمالهم في حال انقطاع الكهرباء حتى ولو لفترة قصيرة.

ويبدو ان موضوع شح الكهرباء وحالة التذمر الشعبية التي تسود بغداد والمحافظات وخاصة في اشهر الصيف (الشوي) كما يصفه العراقيون من كل عام هي معاناة اشبه بتلك المسلسلات المدبلجة التي يستمر عرضها لمئات الحلقات دون نتيجة مثمرة بعنوان (صراع الاسلاك بين الطاقة الوطنية والمولدات الاهلية) برغم الوعود الوردية بالخصصة والجباية والقطاع الخاص وغيرها التي سرعان ما تتبخر مع اول ارتفاع للهيب الحرارة في تموز واخيه اب اللهاب الذي يحرق المسمار بالباب والشبابيك والبشر !!

ان المشكلة المستعصية ليست وليدة اليوم في زمن الوزير (س) او (ص) كما انها لايمكن حسب الفنيين والمختصين معالجتها بعصا سحرية ومنها مثلا بأستقالة هذا المسؤول او ذاك لان ما سبق من خطوات عدت على انها معالجات هي غير المدروسة اوالمجدية بل صرفت المليارات على مشاريع يمكن وصفها انها (فضائية) في ظل فساد اداري ومالي دون حتى ان يقدم المذنبون الى القضاء او استراد تلك الامـــــــــوال العامة وخاصة ان المعنيين في هذا القطاع يؤكدون ان ما صرف في اصلاح اوضاع الطاقة الى الان بلغت ما يقرب 43 مليار دولار والحبل على الجرار والمشكلة ان المبالغ المذكورة التي صرفــت وحسب اصحاب الاختصاص كفيلة بجعل العراق بلد الكهرباء وانتاجها في المنطـــــــقة بحسب تأكيد الرسميين ومع ذلك كل عام يجدد مسؤولو الكهرباء وعودهم التي صدأت وتعهداتهم التي غدت (اكسبيار) من ان الصيف الحالي هو الاخير ومن الان على اصحاب المولدات الاهلــــــية بيعها (خردة) وأن الصيف الحالي هو الحلقة الاخيرة من المسلسل ذات الحلقات المــــفتوحة (نحن والمولدات والحكومة) وبالمقابل كان اصحاب المولدات يعلقون على التصريحات المكهربة !!

بالقول (عمي هاي كله حجي جرايد ..وشوفوا اشلون ترجعون علينه وشلون راح نرفع سعر الامبير الى 50 ألفاً !!)…

ان معظم الكابينات الحكومية والبرلمانية التي تعاقبت على سدة الدولة والبرلمان منذ 2003 هي مسؤولة تضامنيا في المشكلة وتفاقمها وعدم حلها بشكل عملي والمشكلات الاقتصادية والامنية الاخرى وأيجاد فرص عمل وتحسين الاوضاع المعيشية للمواطن في السكن والماء والكهرباء والصحة والخدمات وليس بمقترح اقالة الوزير المعني وكانه المسؤول عن كل المشكلة مع انه جزء منها !!

ومن يضمن ان الذي يخلفه يمتلك مصباح علاء الدين السحري الذي بمجرد ان يفركه يخرج المارد ويعيد الطاقة الكهربائية الى جميع المحطات من المدن والقصبات بعد عبارات (شبيك لبيك الكهرباء بين ايديك )!!

ونحن مقبلون على مرحلة انتخابات برلمانية لابد من المطالبة من الذين سوف يحظون بثـــــــقة ناخبيهم ان يضعوا في اولويات مشاريعهم معاناة المواطن المستديمة المستمرة واضيفت اليها اوضاع النازحين واعمار ومدنهم بعد القضاء على بؤر الارهاب الداعشي لتكون ولو بصيص اما للسواد الاعظم من فقراء الوطن ان قادم الايام ربما فيها فسحة امل مهما كانت بســــــيطة في نهاية النفق المظلم في ليل غاب فيها القمر من نحو خمسة عشر عاما نحن منتظرون ونتمى من المعنيين في قطاع الكهرباء ان يكملوا نواقص محطاتهم وخطوطهم ونحن في اعتاب صـــــيف لايرحم ومنها مناطق تعطلت فيها محولات بسبب الامطــــــــــار في الشتاء ولم يسعف طلبهم الى الان وهم ينتظرون الفرج والمحولـــــة وعلى سبيل المثال ولا الحصر محولة معطومة منذ شهرين في منطقة بغداد الجديدة محلة 731 حي المعــــلمين دون اصلاح ..

واوضح الاهـــــــالي ان نحو عشرات المحولات معطوبة شرق منطقة القناة تنـــــــتظر الفرج والايدي الحنونة من الجهات المسؤولة عن الصيانة ســــــواء كانت رسمية او مخصصة او اي وسيلة قبل حلول الصيف الذي بدأ يطرق الابواب ويهدد حراريا !!..انهم منتظرون ..او( دك ..عيني .. دك).